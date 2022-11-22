Власти ФРГ опровергли слухи о высылке россиянки Прохоровой

Юлия Прохорова, подозреваемая в одобрении агрессии РФ в Украине, по-прежнему находится ФРГ. Оснований полагать, что она собиралась покинуть страну, нет, сообщили DW в прокуратуре Ландсхута.

Россиянка Юлия Прохорова, против которой в Германии ведется расследование по "подозрению в одобрении преступных деяний", не подвергалась депортации из ФРГ. Об этом заявил DW утром во вторник, 22 ноября, заместитель пресс-секретаря прокуратуры баварского города Ландсхут Мартин Штрунц (Martin Strunz) в ответ на просьбу редакции подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о высылке гражданки РФ.

"Депортация обвиняемой не производилась. Она по-прежнему находится в Германии, - подчеркнул он. - Нет никаких оснований полагать, что обвиняемая собиралась покинуть Германию".

Оскорбления украинцев и обыски у россиянки в Германии

Юлия Прохорова получила скандальную известность в соцсетях из-за эпатирующих высказываний о войне в Украине, которые многие наблюдатели расценивают как поддержку российской агрессии в отношении соседнего государства, а также одобрение ненависти и насилия. На одном из роликов, опубликованных Прохоровой в ее Telegram-канале в октябре, она танцует под звуки взрывов российских ракет в Днепре. На другой видеозаписи она пристает к украинским беженцам.

9 мая 2022 года Прохорова станцевала "Калинку" на митинге в поддержку украинцев в Мюнхене.

14 октября полиция Нижней Баварии и прокуратура Ландсхута опубликовали совместное заявление для прессы, где сообщалось - без упоминания имени девушки - о проведении обыска в квартире 30-летней россиянки в Ландсхуте, в ходе которого были изъяты три смартфона и ноутбук. При этом подчеркивалось, что женщина находится в Германии нелегально.

После обыска Прохорова публиковать новые материалы в соцсетях перестала.

Между тем заинтересовавшиеся ее личностью немецкие журналисты выснили, что в России она работала кассиром, а также, с большой долей вероятности, оказывала услуги эскорта.

Дело Юлии Прохоровой

22 ноября представитель прокуратуры Ландсхута Мартин Штрунц, отвечая на вопрос DW о том, какие конкретно обвинения выдвинуты против россиянки, пояснил: "В отношении обвиняемой есть подозрения, что в ее публикациях в социальных СМИ имеется состав преступлений, связанных с поощрением и одобрением деяний, связанных с угрозами и оскорблением".

Он уточнил, что точное число подобных вероятных преступлений пока не определено. Это связано с тем, что расследование еще не окончено, в частности поскольку полиция пока не завершила анализ содержимого ноутбука и смартфонов, конфискованных во время обыска в квартире Прохоровой в Ландсхуте.

Диапазон наказания за преступления, в которых обвиняют россиянку, по словам Штрунца, составляет от денежных штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Сообщения СМИ о высылке Юлии Прохоровой из Германии

Основанием для сообщений ряда СМИ о вероятной депортации Прохоровой из Германии стало обнародованное 20 ноября видео корреспондента расследовательского издания The Insider , на котором девушка, внешне очень напоминающая Юлию Прохорову, находилась в аэропорту Берлина в сопровождении полицейских.

Позже, вечером 21 ноября, издание указало со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах Германии, что россиянка страну все же не покидала.

Во вторник, 22 ноября, федеральная полиция Германии в ответ на запрос DW сообщила, что видео, опубликованное The Insider, действительно снято в аэропорту Berlin Brandenburg. Однако женщина, находящаяся в кадре, "не является госпожой Прохоровой", заявили в пресс-службе полиции.

Смотрите также: