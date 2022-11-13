На 264-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 14 ноября (время московское).

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Вывод российских войск с территории Украины неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала переговоров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию "на земле", - приводит слова замминистра "Интерфакс".

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон, сообщают агентства Reuters и AFP. "Мы продвигаемся вперед", - сказал Зеленский, обращаясь к украинским войскам. "Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - цитирует Reuters украинского президента. Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников Украины за их неизменную поддержку в войне против России. По его словам, поставка реактивных артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS из США имела большое значение для Киева. На вопрос, в каком направлении ВСУ могут наступать дальше, Зеленский ответил: "Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны".

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Российские войска ночью вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко. "Били по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии", - написал он в Telegram-канале , добавив, что, по предварительным данным, люди не пострадали. В Марганце, по словам Резниченко, повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию, в результате 45 тысяч домохозяйств в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды.

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По данным Генштаба ВСУ , за минувшие сутки потери убитыми среди личного состава российской армии составили приблизительно 510 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 8 танков, 6 бронемашин, 2 артиллерийские системы, 2 беспилотника оперативно-тактического уровня, 21 единица автомобильной техники и автоцистерн.

Британская разведка: Зима изменит условия войны

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Зима принесет изменения в условиях конфликта как для российских, так и для украинских войск - изменение продолжительности светового дня, температуры и погоды создаст проблемы для воюющих солдат, отмечает Минобороны Великобритании, указывая, что любые решения российского Генштаба будут отчасти обусловлены наступлением зимы.

Сокращение светового дня приведет к уменьшению количества наступательных операций, а похолодание приведет к тому, что военнослужащие РФ, у которых нет должной зимней формы, будут страдать от ран, вызванных морозами. Кроме того, время "золотого часа", в течение которого нужно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое, что значительно увеличивает риск потерь, говорится в сводке британского оборонного ведомства.

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Согласно подсчетам военного аналитика Def Mon, ВСУ освободили уже более 52 процентов территории, захваченной российскими войсками после начала вторжения в Украину 24 февраля.

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Украинская армия освободила уже 12 населенных пунктов Луганской области, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российские силы открывают плотный огонь по недавно освобожденным селам, поэтому украинские власти стараются "проводить эвакуацию оттуда". Гайдай рассказал, что Белогоровка находится под постоянными обстрелами и атаками, на территории области ежедневно идут тяжелые бои.

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Ранним утром 14 ноября российская армия нанесла удары из реактивных систем залпового огня по прибрежной полосе в районе Очакова Николаевской области, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, пострадавших нет. В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах минувший день и ночь прошли относительно спокойно, указал Ким.

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Поздним вечером 13 ноября армия России нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительной информации, было обстреляно промышленное предприятие, добавил он.

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Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, продолжая перемещение мобилизованных в районы боевых действий, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке . По его данным, за минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 13 авиационных ударов, совершила около 60 обстрелов из РСЗО.

Российские войска продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В некоторых оккупированных населенных пунктах Запорожской области они выселяют местных жителей, чтобы расквартировать в их домах военнослужащих РФ.

В сводке Генштаба указывается, что, по уточненной информации, в ночь на 13 ноября Силы обороны уничтожили в районе населенного пункта Каиры Херсонской области склад боеприпасов, 2 единицы бронетехники и 10 грузовых автомобилей противника, убиты около 40 российских военных.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов - по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За прошедшие сутки Силы обороны сбили БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 других важных целей врага.

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Российские войска усилят наступательные операции в Донецкой области, так как туда перебрасывают подразделения, отступившие из ранее оккупированного Херсона, указывает в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW) . По мнению аналитиков, переброска российских сил, а также участие мобилизованных в боевых действиях в этом регионе заставят Киев также перебрасывать войска в Донецкую область, чтобы защитить свои позиции.

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Войска РФ продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты вдоль правого берега Днепра в Херсонской области, сообщает оперативное командование "Юг" в отчете на своей странице в Facebook. Поражение ведется с помощью авиации, артиллерии, минометов и РЗСО. Кроме того, российские войска строят новые линии обороны на левом берегу реки и пытаются удержать ранее занятые.

США введут санкции против закупщиков военных технологий для РФ

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Джанет Йеллен (фото из архива) Фото: Sonny Tumbelaka/AFP via Getty Images

США введут новые санкции в отношении "транснациональной сети частных лиц и компаний", занимавшихся закупкой военных технологий, которые были использованы Россией в ходе развязанной ею войне в Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, ограничения коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, часть из которых была посредниками в сделках.

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Президент РФ Владимир Путин мог принять участие в саммите G20 в Индонезии, но отказался из-за возрастающей критики российской агрессии против Украины со стороны стран-участниц встречи, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По его словам, мировое сообщество дало понять Кремлю, что с его стороны должны быть сделаны шаги, которые делают возможным установление мира. Сам факт участия Путина в конференции Шольц оценивал бы как позитивное событие, но тогда российскому президенту пришлось бы "столкнуться со всеми вопросами и критикой, которую сформулировали многие страны мира" - поэтому его там не будет, считает немецкий канцлер.

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Плановые отключения электричества в Киеве и еще семи регионах Украины будут проводить как минимум до 20 ноября, заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, ведется работа над устранением повреждений на "важном объекте", в юго-западной части страны, и из-за этого стоит ожидать плановые отключения в Киевской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и Черниговской областей - "если не будет дальнейших разрушений".

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Украинские следователи задокументировали уже более 400 военных преступлений, совершенных российской стороной в Херсонской области, указал Владимир Зеленский. "Обнаруживаются тела убитых - и гражданских, и военных. На Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу", - заявил президент Украины в обращении к гражданам.

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"Позиция Украины" будет "очень содержательно" представлена на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия), а президент страны Владимир Зеленский выступит с обращением к участникам в первый день конференции. "Мы ответим на большое количество вопросов, которые звучат сейчас, публично ответим, чтобы это слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает", - заявил украинский лидер в видеообращении к гражданам вечером 13 ноября.

Ранее подтвердилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит, а представлять Россию на нем будет российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Мобильный оператор Vodafone Ukraine возобновил оказание услуг на территории освобожденного Херсона. Как отмечает компания на своей странице в Facebook, для этого в городе пришлось "строить почти новую сеть", но "базовые станции работают на полную мощность". Тем не менее, некоторые комментаторы отметили, что в регионе по-прежнему наблюдаются проблемы со связью.

Зеленский: Херсонщина остается опасной из-за оставленных мин

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Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: IMAGO/Ukrainian Presidential Press Office

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении попросил жителей Херсонской области сохранять бдительность из-за взрывных устройств, которые оккупационные войска могли оставить на территории региона. "К сожалению, при проведении разминирования погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения. Прошу всех херсонцев быть осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах", - указал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в регионе продолжается поиск диверсионных групп, а также российских солдат и наемников.

Хроника событий 13 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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