Институт ISW: Недовольство Путиным в России растет

На 263-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 13 ноября (время московское).

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В Донецкой области за минувшие сутки от российских обстрелов погибли два мирных жителя - в Бахмуте, еще один человек получил ранения, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram-канале. Кроме того, в Ямполе и Яровой правоохранители обнаружили тела двух погибших во время оккупации. По данным Донецкой ОВА, с начала российского вторжения в регионе погибли 1204 человека и еще 2588 пострадали.

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За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области, а также Стельмаховка и Новоселовское Луганской области, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ Украины.

ВСУ нанесли удар по зданию в поселке Днепряны в Новокаховском районе Херсонской области, где находились около 500 россиян. Сообщается о погибших и раненных, но точные данные о потерях противника еще уточняются.

Украинская авиация нанесла 13 ударов, поразив восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Российские войска нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из систем залпового огня. В результате пострадали более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.

В Киеве считают вопрос переговоров с РФ не актуальным

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Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона. "До освобождения Херсона было много разговоров о переговорах и даже некоторые скептические публикации в западных СМИ, но теперь, после успехов вооруженных сил Украины на юге, вопрос переговоров уже не актуален", - написал он на свей странице в Telegram.

По словам Арахамия, президент Украины Зеленский четко озвучил условия, при которых можно "о чем-то говорить" с Россией - это восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, наказание военных преступников и гарантии, что агрессия больше не повторится. "Важный фактор - это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", - указал Арахамия.

ISW: Недовольство Путиным в РФ растет

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Президенту России Владимиру Путину все труднее успокаивать части высоко идеологизированного, выступающего за войну электората из-за неспособности вооруженных сил выполнить его максималистские цели по свержению украинского правительства и захвату всей территории Украины, констатирует американский Институт изучения войны (ISW) в своей утренней сводке в Twitter.

Как отмечается, уход России из Херсона разжигает идеологический раскол между сторонниками войны и Путиным, подрывая уверенность в стремлении и способности президента выполнить свои обещания в войне против Украины.

По мнению ISW, усиливающиеся сомнения в среде российских ультранационалистов относительно приверженности Путина российской идеологии уменьшает привлекательность Путина для националистов, в то время как мобилизация и высокие потери, по всей видимости, будут и впредь вызывать недовольство в российском обществе.

В сводке ISW отмечается, что после потери Херсона каналы соцсетей, связанные с ЧВК "Вагнер", также повернулись против Кремля, что диссонирует с широкой поддержкой решения о выводе российских войск среди военных блогеров и может привести к дальнейшему усилению фракции силовиков.

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США помогут Украине защитить и отремонтировать объекты критической инфраструктуры, сообщила пресс-служба Госдепа США. Как отмечается, госсекретарь США Энтони Блинкен, в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже, указал на большие риски для энергетической инфраструктуры Украины из-за постоянных ударов со стороны России. По словам Блинкена, Россия продолжает жестокую кампанию, "направленную на ликвидацию энергетической инфраструктуры, всего необходимого для того, чтобы было светло и тепло зимой, и это оказывает ужасное влияние на мирное население Украины".

"Мы решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру и заменить и отремонтировать поврежденную", - заверил Блинкен. Он также пообещал Украине, что поддержка со стороны США - экономическая, гуманитарная и в сфере безопасности - будет продолжаться столько, сколько необходимо.

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Вооруженные силы Украины установили контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонской области. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленскийв видеообращении. "В этот вечер силами обороны Украины установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах" Херсонской области, указал он. По словам Зеленского, полиция приступила к мерам по стабилизации ситуации.

В Нью-Йорке продали гитары знаменитых музыкантов для сбора средств пострадавшим от войны в Украине

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Несколько гитар, на которых в рамках специальной акции сыграли такие музыканты, как Пол Маккартни, Слэш и члены группы Rolling Stones, проданы на аукционе в Нью-Йорке в поддержку пострадавших в войне в Украине. Инструменты, изготовленные производителем гитар Gibson, окрашены в цвета украинского флага - синий и желтый, на корпусе нарисованы белые голубки с оливковыми ветвями, а также символ мира. По данным аукционного дома Julien's, продажа инструмента, с которым экс-битл выступил летом, принесла 77 000 долларов (74 230 евро). Гитара Слэш ушла с молотка за 31 000 долларов (29 885 евро).

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Позиция председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли, который в последние недели решительно выступал за поиск дипломатического выхода из войны в Украине, не находит широкой поддержки со стороны команды по национальной безопасности президента Джо Байдена, включая госсекретаря Энтони Блинкена и помощника по нацбезопасности Джейка Салливана. Последние не считают, что время для переговоров по Украине настало, передал телеканал CNN со ссылкой на двух представителей американской администрации. По данным CNN, Госдепартамент США занимает позицию, кардинально отличающуюся от взглядов Марка Милли. Как констатирует канал, фактически сложилась уникальная ситуация, когда военное руководство в США более активно настаивает на дипломатии, чем сами американские дипломаты.

В Киеве и восьми областях Украины - отключения света

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На территории Украины 13 ноября будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", отключения света ожидаются в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

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Риши Сунак Фото: Hannah McKay/REUTERS

В преддверии саммита G20 в Индонезии премьер-министр Великобритании Риши Сунак обрушился с критикой на президента России Владимира Путина. "Война Путина посеяла хаос по всему миру, разрушая жизни людей и ввергая международную экономику в пучину потрясений", - подчеркивается в заявлении главы британского кабмина. "Мы привлечем режим Путина к ответственности и укажем на его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и к уважению к таким форумам, как G20", - указал Риши Сунак. В отличие от России Великобритания и ее союзники будут вести совместную работу, чтобы добиться прогресса в решении экономических проблем и улучшить положение своего населения, добавил он. Путин не будет присутствовать на саммите, РФ представит глава МИД Сергей Лавров.

Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении "зерновой сделки"

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Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении "зерновой сделки". Об этом по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, возглавлявший российскую делегацию. Стороны в Женеве обсудили меморандум между РФ и Секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия, удобрений на мировой рынок и так называемой "Черноморской зерновой инициативы", которая позволяет вывозить украинское зерно из трех украинских портов. Москва считает определяющим при принятии решения о продлении "зерновой сделки" выполнение меморандума с ООН. В Москве также настаивают на переподключении к SWIFT Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозоперациям.

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На освобожденной территории в Херсонской области обезврежены почти 2 тысячи мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. ВС РФ уничтожили всю критическую инфраструктуру в Херсоне - связь, водопровод, тепловые сети, электросети, добавил он. Говоря о ситуации в Донецкой области, украинский лидер констатировал, что там - "просто ад", "ежедневно - чрезвычайно жестокие бои".

Хроника событий 12 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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