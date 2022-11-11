Зеленский: Освобождение Херсона - исторический день

На 261-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 11 ноября (время московское).

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"Сегодня исторический день - мы возвращаем юг нашей страны", - так прокомментировал Владимир Зеленский освобождение Херсона от российских оккупантов. "По состоянию на сейчас наши защитники на подступах к городу. Остается уже совсем немного - начинаем заходить. Но специальные подразделения уже в городе", - сообщил Зеленский согражданам в видеообращении. Он добавил, что херсонцы, несмотря на все угрозы, репрессии и издевательства оккупантов, берегли украинские флаги, верили в Украину. "Надежда на Украину всегда оправдывается - Украина всегда возвращает свое", - подчеркнул глава государства. "Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения", - пообещал он.

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Передовые подразделения украинской армии в некоторых местах Херсонской области уже дошли до правого берега Днепра, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. Там же говорится, что в ряде населенных пунктов украинские военные продолжают выявлять и уничтожать противника. "Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже", - предупредил Генштаб. В свою очередь армия РФ, согласно его сведениям, сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях, а также совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере Крыма.

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Германия выделит из бюджета на 2023 год 1 млрд евро для поддержки Украины, сообщает агентство Reuters. Эти деньги пойдут на обеспечение безопасности в киберпространстве, а также на сбор доказательств военных преступлений, совершенных российской армией в Украине.

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Правительство Швеции скоро примет решение о передаче Украине передовых систем вооружения, заявил агентству TT министр обороны Пол Йонсон. "Мы намерены как можно скорее вернуться к дальнейшей поддержке Украины, как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений", - указал Йонсон.

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Германская Служба технической помощи THW (Technisches Hilfswerk, выполняет функции МЧС в ФРГ. - Ред.) готовит к отправке в Украину около 250 генераторов различной мощности для обеспечения временного электроснабжения важных объектов. Общий объем помощи, оказанной THW Украине с начала войны, превысил 60 млн евро.

Минобороны РФ назвало число военных, выведенных на левый берег Днепра

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Минобороны РФ сообщило, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч военных, а также порядка 5000 единиц вооружения и техники.

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Журналистам удалось подтвердить имена более 8700 российских военных, погибших с начала войны в Украине. Об этом сообщила русская служба ВВС, которая вместе с "Медиазоной" и командой волонтеров ведет учет потерь российской армии на основе публичных сообщений о гибели солдат.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили за скорейшее прекращение огня в Украине, переговоры и достижение мира, заявил агентству MTI пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваси. Встреча Эрдогана и Орбана состоялась на полях саммита Организации тюркских государств, которая проходит в Самарканде.

В Минобороны подтвердили заход в Херсон

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Главное управление разведки Минобороны Украины выпустило "Обращение к российским военнослужащим, брошенным в Херсоне командованием армии РФ". В нем говорится , что в Херсон заходят части ВСУ. Указывается, что после отступления основной группировки войск армии РФ в Херсоне остались российские военнослужащие, брошенные на произвол судьбы. "Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", - говорится в обращении. Российских военнослужащих, оставшихся в городе, призывают сдаться в плен, гарантируя им жизнь и возможность последующего обмена.

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Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил на брифинге , что город "практически под контролем ВСУ, осталась зачистка". Он подтвердил, что войска РФ перед уходом взорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию ​​облэнерго, телебашню. По словам Хланя, в городе нет связи, лишь кое-где появляется слабый мобильный интернет. Он также добавил, что на период зачистки Херсона его жителям лучше оставаться дома.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств "на первый в мире украинский флот морских дронов". Беспилотники, сообщается в Telegram-канале Зеленского, "должны защитить мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей". Также, написал президент Украины, "морские дроны помогут разблокировать коридор для гражданских судов, которые везут зерно для всего мира".

Соцсети: Украинские войска вошли в Херсон

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В соцсетях появилась пока не подтвержденная Генштабом ВСУ информация, что украинские войска вошли в Херсон. Украинские Telegram-каналы опубликовали фото с информацией о том, что ВСУ находятся в Шуменском микрорайоне Херсона, расположенном в западной части города. Жители Херсона выходят в центр города, чтобы встречать Вооруженные силы Украины.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил об очередном обмене пленными с российской стороной. По его словам, в рамках обмена Украина возвратила 45 бойцов ВСУ. Представители российских властей обмен не комментировали.

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Южная Корея опровергла информацию The Wall Street Journal о секретной поставке 100 тыс. артиллерийских боеприпасов в Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское Минобороны. Южная Корея и США действительно обсуждают возможную продажу артиллерийских снарядов калибра 155 мм при условии, что конечным потребителем выступят американцы, пояснили в министерстве.

Минобороны РФ: завершен вывод войск на левый берег Днепра

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Сотрудники холдинга "Автобан" с начала ноября роют окопы в юго-восточной части Херсонской области недалеко от границы с Крымом, сообщило издание команды Алексея Навального "Сирена". Родственник одного из рабочих рассказал, что строители 3 ноября прибыли в село Геническая Горка (в Херсонской области). По его словам, командировка продлится до 20 ноября, а рабочим обещают платить по 6500 рублей в день.

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Британский подданный Эйден Аслин, который после взятия в плен был приговорен в к смертной казни и вернулся на родину благодаря обмену, намерен снова поехать в Украину, пишет британское издание Daily Mail . По данным газеты, он будет снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента.

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Переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершилась рано утром 11 ноября, сообщили в Минобороны России. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на правом берегу не оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения.

Хроника событий 11 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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