Зеленский: Потери армии РФ примерно в 10 раз больше, чем ВСУ

На 260-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 10 ноября (время московское).

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Потери армии РФ в войне против Украины примерно в десять раз превышают потери ВСУ, заявил в интервью американскому телеканалу CNN Владимир Зеленский. "Да, в десять раз. Я так думаю. Приблизительно. Я не могу сказать точные цифры, но разница очень значительная. Потому что наша военная тактика - не терять людей, поскольку люди важнее", - подчеркнул украинский президент. Он отметил, что помощь западных партнеров позволила ВСУ сломить наступление России и перехватить инициативу.

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Российские госслужащие непублично проверяют и обновляют объекты гражданской обороны, оборудованные еще в советское время, причем это происходит не только в регионах, граничащих с Украиной. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, пожелавших остаться анонимными, проверке и ремонту подвергаются подвалы и другие защищенные объекты, которые не использовались с советских времен. По данным Bloomberg, эта необъявленная кампания проходит в рамках подготовки инфраструктуры гражданской обороны на случай "расширения конфликта" с Украиной.

В нескольких российских регионах, близких к Украине, госслужащие публично подтвердили, что проводятся мероприятия по подготовке бомбоубежищ. Однако, по словам источников Bloomberg, проверка объектов гражданской обороны, которые в советское время обычно строились в подвалах многоквартирных домов, школ и правительственных учреждений, идет в городах по всей России.

Испания дополнительно передаст Украине два ЗРК Hawk

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Испания предоставит Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Hawk - в дополнение к уже обещанным четырем. Об этом, как ​передает интернет-портал infodefensa.com, сообщила на встрече с украинскими военнослужащими, проходящими обучение на базе в Альмерии, министр обороны страны Маргарета Роблес. Кроме того, по ее словам, Мадрид отправит в Украину батарею гаубиц калибра 105 мм и дополнительные электрогенераторы. Ранее Испания передала Украине 77 тысяч комплектов зимнего обмундирования.

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На сегодняшний день в Украине насчитывается более 2000 неопознанных тел людей, ставших жертвами российской военной агрессии. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян. Она также сообщила, что в распоряжении украинских властей имеется первая и единственная мобильная лаборатория, которая позволяет выезжать в места массовых захоронений, например в Харьковской области. Ее предоставила администрация США. Однако Украина нуждается в нескольких десятках таких лабораторий, чтобы вовремя реагировать и быстрее делать ДНК-анализы на местах, подчеркнула Акопян. Она добавила, что Германия предоставила Киеву 80 тысяч образцов реагентов и химикатов (общей стоимостью почти 2 млн евро), используемых для ДНК-экспертиз.

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита "большой двадцатки" (G20) 14 ноября. Это будет первая личная встреча Байдена и Си в статусе глав государств. "Лидеры обсудят усилия по поддержанию и углублению связей между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу там, где наши интересы совпадают, особенно над транснациональными вызовами, затрагивающими международное сообщество", - сообщила пресс-служба Белого дома.

В числе прочего Джо Байден и Си Цзиньпин планируют обсудить российское вторжение в Украину, рассказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили по телефону заявления российской стороны об уходе из Херсона. "Лидеры согласились, что любой вывод российских войск из оккупированного Херсона продемонстрирует значительный прогресс ВСУ и слабость военного наступления России, но правильно было бы относиться к этим новостям с осторожностью, пока украинский флаг не поднят над городом", - говорится в заявлении британского правительства.

Кроме того, Сунак подтвердил, что Лондон отправит в Украину еще 1000 ракет класса "земля - воздух" и более 25 тысяч комплектов зимней военной экипировки. Зеленский в свою очередь сообщил, что обсуждал военную помощь от Великобритании, а также "помощь в прохождении зимнего периода" и "зерновую инициативу".

Уехавших жителей освобожденных сел Николаевщины просят пока не возвращаться

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Глава Николаевской области Виталий Ким призвал уехавших жителей Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока не возвращаться туда. "Не торопитесь возвращаться, рано", - сказал Ким. Кроме того, никакие группы, делегации и журналисты пока не будут допущены в освобожденные села, поскольку это опасно и там необходимо провести "фильтрацию", объяснил он. Ранее народный депутат Роман Костенко опубликовал видео из Снигиревки, в котором заявил, что Николаевская область полностью освобождена. Военные пока не подтверждали эту информацию.

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"Российские железные дороги" попросили Совет ЕС ускорить рассмотрение заявления об отмене санкций, наложенных на эту компанию, сообщает "Интерфакс". В РЖД подчеркивают, что с момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более трех месяцев, но оно до сих пор не рассмотрено, а "компания не была уведомлена о причинах столь длительной задержки в рассмотрении".

Заявление РЖД было подано в июле. В нем подчеркивалось, что санкции ограничивают возможности компании "выполнять социально значимые, гуманитарные функции, являются дискриминационными по отношению к населению РФ и противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС".

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В Брянской области взорвана опора линии электропередач. В результате повреждения в Климовском районе отсутствует электроснабжение, сообщил глава региона Александр Богомаз. "Оперативные службы работают на месте. В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию, до полного восстановления повреждений существующей", - написал он.

Освобождение Херсона даст Украине огневой контроль над "сухопутным мостом" в Крым

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Если ВСУ полностью вернут контроль над правым берегом Днепра, в пределах досягаемости западных высокоточных ракетных систем Украины окажутся три ключевые дороги так называемого "сухопутного моста" в Крым, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов. Это создаст угрозу важнейшему маршруту снабжения российской группировки на юге, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на военных аналитиков.

"Херсонская область стратегически важна с военной точки зрения, так как дает нам контроль огневой мощи над дорогами из Крыма, которые русские используют в качестве путей снабжения. Это будет очень большой удар по российским силам", - подтвердил советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

FT отмечает заявление председателя объединенного комитета начальников штабов армии США, генерала Марка Милли, который оценил численность российской группировки на правом берегу Днепра в 30 тысяч человек. "Им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от этой реки", - сказал он.

Украина сообщила своим союзникам, что планирует продвигаться в сторону Херсона "медленно и осторожно", опасаясь российских войск, которые могут остаться в городе, и большей угрозы с другого берега реки, рассказал FT источник в западных дипломатических кругах.

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Прокуратура Свердловской области фактически подтвердила, что силовики срывают концерты в России, если артисты выступали с критикой войны и политики властей в целом. Группа Anakondaz ранее обратилась в суд, утверждая, что летом 2022 года местные власти и полиция незаконно сорвали ее выступления в Перми и Екатеринбурге.

Областная прокуратура в Свердловске объяснила суду, что солисты группы "ранее поддерживали Навального А.А., выступали с критикой деятельности органов государственной власти, осуждали проведение специальной военной операции". Полицейские отменили концерт "в целях недопущения возможных нарушений", говорится в возражении прокуратуры, которое опубликовал солист Anakondaz.

В Киеве переименованы еще 11 улиц, названия которых были связаны с РФ

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В Киеве переименовали еще 11 улиц, названия которых были связаны с советским прошлым и Россией, сообщил мэр города Виталий Кличко. В том числе были переименованы улицы Ломоносова (теперь называется улица Юлии Здановской), Беломорская (улица Екатерины Гандзюк) и Генерала Карбышева (улица Ирины Бекешкиной). В общей сложности в Киеве переименовали уже 204 городских объекта.

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Великобритания в рамках санкций заморозила активы российских граждан и компаний на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд евро), сообщило правительство страны.

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Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor сообщила, что продала свою долю в совместном предприятии во Владивостоке за символический один евро и таким образом прекратила деятельность в России.

Сделку закрыли 24 октября, а доля будет передана "в кратчайшие сроки" после одобрения властей. Mazda оставила за собой право выкупить долю обратно за ту же сумму в течение трех лет. Убыток от сделки компания оценила в 12 миллиардов иен (82 миллиона евро).

Путин не поедет на саммит АТЭС в Бангкоке

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Путин не поедет на саммит на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18-19 ноября в Бангкоке, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин не посетит саммит лидеров стран "большой двадцатки", а вместо него Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

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Вооруженные силы Украины за сутки освободили 12 населенных пунктов на юге страны, вернув под контроль до 264 кв. км территории, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Всего с 1 октября на Херсонском направлении продвижение ВСУ составило 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигла 1381 кв. км, был восстановлен контроль над 41 населенным пунктом, написал Залужный.

"За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий", - подчеркнул главком ВСУ.

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Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о насильственном перемещении и депортации мирных жителей с территорий Украины, занятых российскими войсками. Для подготовки доклада Amnesty International опросила 88 мирных жителей Украины, 48 из которых до войны жили в Мариуполе.

Действия оккупационных властей правозащитники назвали военными преступлениями, которые "следует квалифицировать и расследовать как преступление против человечности". Авторы доклада подчеркивают, что в ходе насильственного перемещения жителей Украины из оккупированных территорий дети оказывались разлученными со своими семьями. Кроме того, вынужденных переселенцев подвергали унизительным процедурам проверки. По словам переживших, эта так называемая фильтрация часто сопровождалась жестоким обращением и пытками.

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Минобороны России объявило о начале отвода российских войск в Херсоне на левый берег Днепра. "Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - заявил представитель ведомства Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

Хроника событий 10 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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