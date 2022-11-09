Киев сдержанно отреагировал на приказ Шойгу о сдаче Херсона

На 259-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 9 ноября (время московское).

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По состоянию на 9 ноября, на правом берегу Днепра под контролем российских войск находилось около 4800 квадратных километров территории, подсчитали издания "Медуза" и "Агентство".

В случае полного отвода войск с правой стороны Днепра вооруженные силы РФ потеряют всю находящуюся под их контролем территорию Николаевской области, где они оккупировали около 4 процентов региона. В Херсонской области российские войска потеряют контроль над примерно 3800 квадратными километрами.

Всего с начала осени, с учетом отступлений РФ из Харьковской области и из Лимана, Украина вернула 17,9 тысячи кв. км захваченной территории. После отступления с правого берега Днепра под контролем РФ останется около 65 тысяч кв. км по сравнению с 83 тыс. на начало августа.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области, сообщается на сайте главы государства. В регионе создаются Долматовская, Голопристанская, Каховская и Крестовская городские военные администрации.

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Владимир Путин не поедет на саммит "большой двадцатки" (G20) в Индонезии 15-16 ноября, вместо него туда отправится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами российского президента. Такое решение позволит Путину избежать конфронтации с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, назвавшим его "военным преступником", отмечает агентство.

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Говорить о выводе российских войск из Херсона пока рано, заявил агентству Reuters советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, часть российских войск остаются в городе, а дополнительные силы стягиваются в регион. Украина не обращает внимание на заявления российской стороны, поскольку слова и действия - это разные вещи, и пока украинский флаг не поднимется над Херсоном, говорить о российском отступлении нет смысла, подчеркнул Подоляк.

Минобороны РФ объявило об отступлении в Херсоне на левый берег Днепра

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Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщили об отводе российских войск в районе Херсона с правого на левый берег Днепра. "Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерном рубежу реки Днепр. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, но мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск, держать которые на правом берегу бесперспективно", - сказал Суровикин. "Приступайте к отводу войск", - согласился Шойгу.

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На эксгумированных телах мирных жителей, погибших во время российского вторжения в Украину, в 30 процентах случаев обнаружены следы насильственной смерти - возможно, от пыток и жестокого обращения, сообщил глава департамента офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов. По его словам, речь идет о нескольких тысячах человек, а данные обновляются ежедневно.

"В целом официально у нас подтверждено более 8000 погибших гражданских лиц. Мы понимаем, что на самом деле их на порядок больше, но это те, где мы имеем доступ к телам: 8180 человек, из них 430 детей. Грубо говоря, очень грубо говоря, - треть: от 2000 до 2500 из них имели признаки жестокого обращения", - рассказал Белоусов.

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Суд в Москве решил оштрафовать блогера Некоглая на 5000 рублей и депортировать его из России. Настоящее имя Некоглая - Николай Лебедев, он гражданин Молдовы. Два дня назад блогер опубликовал в TikTok пародию на видео с российским военным, который, лежа в окопе, отшвырнул от себя две гранаты, сброшенные на него с беспилотника.

Некоглай воспроизвел эти кадры под ремикс песни "Rasputin" группы Boney M. После публикации пародии глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Некоглая в дискредитации российской армии и пообещала пожаловаться на него в Генпрокуратуру и МВД. После этого Лебедев был задержан.

++17.10++

Гибель Стремоусова подтвердил "глава" пророссийской "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо. "Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП", - заявил Сальдо.

++17.00++

Представитель украинских властей, замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский допустил, что гибель Кирилла Стремоусова может быть инсценировкой. После того, как о смерти Стремоусова сообщали российские СМИ и представители оккупационных властей региона, в "Минздраве" Херсонской области официально подтвердили лишь факт ДТП. "Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения", - сказали в ведомстве.

СМИ сообщили о гибели Стремоусова

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Прокремлевские блогеры сообщили о смерти назначенного Россией "замглавы" оккупированной Херсонской области Кирилла Стремоусова. Telegram-канал Readovka пишет со ссылкой на источник, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Об этом также сообщает Telegram-канал WarGonzo военного журналиста Семена Пегова со ссылкой на водителя. О гибели чиновника пишет и RT со ссылкой на источник в силовых структурах. Гибель агентству ТАСС подвердил пресс-секретарь "главы региона".

++16.05++

Сервис "Яндекс.Музыка" убрал из своей библиотеки украинскую песню "Ой у лузі червона калина". На пропажу народной песни как минимум в двух вариациях ее исполнения - украинским народным хором имени Григория Веревки и вокалистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком - обратили внимание журналисты изданий Baza и Meduza. Согласно комментарию техподдержки "Яндекс.Музыки", песню удалили из сервиса из-за требования Роскомнадзора.

++15.50++

Власти Ужгорода демонтировали монумент "Украина - освободителям", установленный на границе Украины и Словакии в честь советских воинов в 1970 году. Согласно официальной экспертизе, проведенной в октябре, состояние 11-метровой скульптуры солдата было признано аварийным, поэтому ее решено "переместить на хранение". По словам главы местной ОВА Виктора Микиты, на месте монумента могут установить памятник закарпатским штурмовикам 128-й бригады.

++15.30++

В Мариуполе на оставленной войсками мине подорвался мирный житель, но оккупационная "администрация" выдает этот случай за ликвидацию вооруженного гранатами "диверсанта", заявил советник мэра города Петр Андрющенко. Согласно словам чиновника, мероприятия по разминированию города, объявленные российской стороной, проводятся недостаточно успешно и Мариуполь остается опасным местом - в то время как "власти" выдают свои недочеты за работу "воображаемых ДРГ".

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Игринский районный суд Удмуртии приговорил местного жителя к тюремному сроку и штрафу за поджог военкомата и призывного пункта. Речь идет о бывшем учителе Илье Фарбере, который в мае поджег здания военной инфраструктуры в поселке Игра, против него возбудили дело об умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Согласно решению суда, он будет отбывать наказание - три года и два месяца лишения свободы - в колонии строгого режима, а также должен выплатить 2,66 млн рублей штрафа.

++14.50++

Президент РФ Владимир Путин присвоил наименование "гвардейский" 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку. Указ об этом опубликован на сайте президента РФ, в нем отмечается, что полк получил "почетное" наименование "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

На вооружении 277-го полка находятся истребители Су-24М и Су-34, РИА Новости указывает, что российские войска используют их в том числе и для поражения наземных целей в войне против Украины. По данным украинских СМИ, именно эти самолеты использовались для атак по объектам энергетической инфраструктуры в октябре.

++14.30++

Великобритания поставит ВСУ комплекты зимнего обмундирования, заявил новый премьер-министр страны Риши Сунак. "Мы должны продолжать поддержку украинского народа в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что подаренные Великобританией комплекты будут согревать ВСУ и обеспечивать их безопасность в то время, пока они будут сражаться в опасной зимней войне за свою страну", - указал министр. Ожидается, что в Украину будет поставлено 25 тысяч комплектов одежды для экстремально холодной погоды в дополнение к уже отправленным.

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США и союзники обсуждают, как помочь Украине в возникшем в стране кризисе энергоресурсов из-за атак российских войск на объекты критической гражданской инфраструктуры. "Сегодня анонсировать нечего, но могу сказать, что это обсуждается," - заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. По его словам, речь может идти о поставках в Украину электрогенераторов, очистителей воды и прочего оборудования, но об этом сообщат, "когда будет, что сказать".

Хроника событий 9 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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