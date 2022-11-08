Войска РФ взорвали несколько мостов в Херсонской области

На 259-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 9 ноября (время московское).

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В Киеве и Сумской области задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, передававшие данные о местонахождении командиров украинских войск, сообщает СБУ . Согласно заявлению ведомства, подозреваемые собирали данные о передвижениях украинских защитников в приграничных регионах, а также фотографировали позиции обороны в Киеве, и затем передавали информацию связному из ФСБ. Задержаны они были, когда "забирали оружие из заранее обустроенного тайника" в Сумской области.

Войска РФ взорвали несколько мостов на Херсонщине

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В Херсонской области подорван Дарьевский мост через реку Ингулец, служивший путем сообщения между оккупированными войсками РФ Херсоном и Новой Каховкой. По сообщениям местных Telegram-каналов, подрыв моста осуществили российские войска. Кроме того, сообщается о подрывах некоторых других переправ, окружающих Херсон - Тягинского пешеходного моста и Нововасильевского моста при въезде в Снигиревку, в районе которой ранее начали наступать ВСУ.

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Украинские войска прорвали линию обороны армии РФ у населенного пункта Снигиревка к северу от Херсона, там "с утра идут тяжелые бои", сообщил "замглавы" оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, войскам Украины удалось закрепиться на северной границе населенного пункта, с их стороны также предприняты попытки прорыва на Посад-Покровском и Бериславском направлении.

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Российские войска утром 9 ноября обстреляли Николаев. Фото с последствиями "прилетов" опубликовал в своем Telegram-канале замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, из-за попаданий трех снарядов повреждены "частные помещения и предприятия" в городе.

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Больше половины населения Украины считают себя частью национального сопротивления в войне, развязанной против страны Россией. Согласно результатам опроса граждан, проведенного Киевским международным институтом социологии , так себя воспринимают 60 процентов украинцев. Еще 32 процента опрошенных чувствуют себя частично вовлеченными в борьбу с оккупацией и лишь 4 процента опрошенных не относят себя к сопротивлению.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил оккупированный российскими войсками Луганск, где провел "обучение для пресс-служб и СМИ" - об этом заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Даты визита пресс-секретаря на оккупированную территорию Украины чиновник не указал, но Песков не проводил традиционный будничный брифинг для прессы в Москве 8 ноября.

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Власти Узбекистана просят Евросоюз отменить санкции, введенные в отношении российского миллиардера узбекистанского происхождения Алишера Усманова и его сестры, пишет Financial Times . По данным источника издания, Узбекистан обосновывает свою просьбу тем, что введенные против Усманова санкции из-за его поддержки войны России в Украине, мешают тому "инвестировать в экономику страны". Ранее в ФРГ прошли обыски на яхте Усманова Dilbar и в офисах банка UBS из-за подозрений в том, что миллиардер обходит наложенные на него ограничения.

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Российское МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева. "Понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ. Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям. Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно", - прокомментировал ситуацию журналист в своем Telegram-канале.

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Российские войска нанесли удары дронами-камикадзе по логистическому предприятию Днепра - четыре человека получили ранения, сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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ЧВК Вагнера преувеличивает данные о своих успехах на фронте в Донецкой области и приписывает себе военные достижения других формирований, чтобы выделиться среди оккупационных войск, указывает американский Институт изучения войны (ISW).

В качестве примера эксперты приводят ситуацию с прорывом оборонительных рубежей украинских войск в Белогоровке - в первые сутки в сообщениях российских военкоров указывалось, что это сделал один из отрядов ЧВК Вагнера совместно с войсками 6-го казачьего полка так называемой "ЛНР". Через сутки после этого российские СМИ сменили риторику и стали утверждать, что в прорыве участвовали только бойцы ЧВК.

Это не первая попытка военизированного формирования указать на свою исключительность за счет других группировок, отмечают аналитики ISW - ранее ЧВК взяла на себя ответственность за успехи войск России в районе Бахмута, хотя являлась далеко не единственной действовавшей в регионе группировкой.

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Секретарь Совета безопасности России (СБР) Николай Патрушев прибыл с неанонсированным визитом в Иран. Согласно заявлению СБР, появившемуся уже после того, как о прибытии Патрушева в Тегеран сообщили местные СМИ, он "проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран". Аналитики отмечают, что российский чиновник мог прибыть также для обсуждения поставок вооружений России.

++07.20++

США не считают, что Россия настроена на мирные переговоры с Украиной. "Мы не увидели ничего, что говорило бы о том, что россияне в настоящий момент хотели бы провести основанные на доброй воле переговоры", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Вашингтоне

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Великобритания передаст украинским военным 12 тыс. комплектов для сна в экстремально холодную погоду и 150 палаток с подогревом. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства . К середине декабря Лондон также поставит Киеву более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, в которые входят утепленная куртка, брюки, теплые ботинки, перчатки и носки.

США ожидают снижения интенсивности конфликта

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Проведение в Украине "крупномасштабных наступательных операций" будет осложнено в ближайшие зимние месяцы погодными условиями, интенсивность боевых действий снизится, считает заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. По его словам, спад интенсивности конфликта может предоставить возможности для дипломатии.

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Администрация Джо Байдена подтолкнула Владимира Зеленского на то, чтобы смягчить свою позицию по переговорам с Россией, сообщает издание Politico. 8 ноября президент Украины выдвинул несколько условий для возобновления мирных переговоров с Россией, включая восстановление территориальной целостности страны и возмещение всех убытков. Ранее он заявлял, что не пойдет на диалог с Москвой, пока у власти находится Владимир Путин.

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По всей Украине 9 ноября пройдут веерные отключения электроэнергии, сообщило "Укрэнерго". Максимум отключений обещают в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Евросоюз не сможет выделить Украине 3 млрд евро

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Евросоюз не сможет выделить Украине треть средств из 9 млрд евро, обещанных в мае на 2022 год, сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Из этой суммы Украине направлено только 3 млрд. Еще 3 млрд планируется перечислить в конце ноября.

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Россия и США планируют обсудить возобновление инспекций объектов ядерного вооружения в соответствии с новым Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, New START), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Госдеп США и анонимные источники в Москве. Соответствующие переговоры были приостановлены после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В Госдепе США подтвердили подготовку заседания двусторонней консультативной комиссии Фото: Alastair Pike/AFP/Getty Images

Официальный представитель Госдепа подтвердил информацию о подготовке встречи двусторонней консультативной комиссии (ДКК, BCC), но отказался называть дату и место ее проведения, указав лишь, что она пройдет не в Женеве. По словам источников Bloomberg в Москве, встреча может пройти в ближайшие недели в Каире.

Последний раз ДКК, занимающаяся практическими вопросами выполнения СНВ-3, заседала в Женеве в октябре 2021 года.

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Россияне отбирают украинские паспорта у жителей Мелитопольского и Михайловского районов Запорожской области и заставляют их получать российские, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. При этом украинцам угрожают переселением, следует из документа.

Хроника событий 8 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 ноября 00.00 - 13.59 >>>





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