  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине в октябре 2022 года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине в октябре 2022 годаФото: Michele Tantussi/REUTERS
КонфликтыЕвропа

ЕС не передаст Киеву обещанные средства в полном объеме

Александра Иванова
1 ч. назад

Выполнить обещание о переводе Украине 9 млрд евро в качестве финансовой помощи в 2022 году ЕС не удастся из-за отсутствия единства стран-членов по этому вопросу.

https://p.dw.com/p/4JEWY

Евросоюзу не удастся до конца текущего года перевести Украине в полном объеме обещанную ей в мае финансовую помощь в размере 9 млрд евро, констатировал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис после встречи министров экономики стран-членов ЕС во вторник, 8 ноября.

По его словам, в связи с этой темой во время заседания прошла "широкая дискуссия".

Как пишет онлайн-издание Euobserver, причиной задержки с выплатой обещанной помощи Украине стали внутренние разногласия на эту тему между странами ЕС.

План Еврокомиссии выделить Украине 9 млрд евро в 2022 году

О планах предоставить Украине в 2022 году финансовую помощь в размере 9 млрд евро для покрытия дефицита бюджета страны и поддержания ее экономики Еврокомиссия объявила в мае.

7 ноября представитель Еврокомиссии сообщил, что Киев получилв августе выплату в размере 1 млрд евро, а в октябре - 2 млрд евро. До конца 2022 года, по его словам, планируется выделить еще 3 млрд евро, так что общая сумма выплат в 2022 году составит 6 вместо обещанных 9 млрд евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране до конца года "критически необходимы" оставшиеся к тому моменту еще не выплаченными 6 млрд евро.

В конце октября на полях международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что Украине требуется от 3 до 5 млрд евро в месяц только для покрытия бюджетных трат, включая расходы на зарплаты и пенсии, и заявила, что Евросоюз готов финансировать Украину в размере 1,5 млрд евро в месяц, так что общая сумма за 2023 год составит около 18 млрд евро.

Новый пакет помощи Украине в 2023 году

Ожидается, что предоставление Украине нового пакета помощи в 2023 году объемом 18 млрд евро Еврокомиссия обсудит 9 ноября. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева и требует единогласной поддержки 27 государств-членов ЕС.

8 ноября Збынек Станюра - министр финансов Чехии, являющейся сейчас председателем Совета ЕС, - заявил, что одобрение этого пакета помощи представляет собой приоритет для его страны, и он надеется, что оставшиеся не выплаченными в 2022 году 3 млрд евро помощи Украина сможет получить уже в январе 2023 года.

Между тем 7 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой помощи Евросоюза Украине, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен. "Мы готовы продолжать оказывать финансовую поддержку (Украине. - Ред.) на двухсторонней основе, но мы точно не поддержим какое-либо общеевропейское заимствование в этой области", - указал он.

Смотрите также:

Советник Зеленского о фонде восстановления Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Встреча НАТО в Рамштайне и помощь Украине, ВСУ продолжают наступать, немцы спорят о газе. DW Новости

Встреча НАТО в Рамштайне и помощь Украине, ВСУ продолжают наступать, немцы спорят о газе. DW Новости

На авиабазе США в немецком Рамштайне состоялась очередная и вторая в очном режиме встреча глав минобороны стран НАТО. Какую конкретно военную помощь решено теперь поставить Украине? Ведь от объемов и качества помощи будет зависеть и судьба начатого ВСУ контрнаступления. Тем временем в ЕС обсуждают возможность введения потолка цен на газ из РФ. Эта тема стала темой горячих дискуссий в бундестаге.
8 сентября 2022 г.32:18 мин.
external

Украинский народ получил немецкую медиапремию (16.09.2022)

Украинский народ получил немецкую медиапремию (16.09.2022)

Экс-боксер Владимир Кличко на вручении немецкой премии в области СМИ попросил у Германии больше военной помощи для Украины. На церемонии выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Политика16 сентября 2022 г.03:15 мин.

Статья онлайн-издания Euobserver о дискуссияхв ЕС по поводу финансовой помощи Украине

EU aims to ramp up financing for Ukraine
euobserver.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Госдепа США

СМИ: РФ и США хотят возобновить инспекции ядерных объектов

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Общество14 ч. назад
Установка по производству многоатомных спиртов на заводе химической компании Covestro в Дормагене

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

Экономика и бизнес21 ч. назад
Глава национализированного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев

Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Конфликты7 ноября 2022 г.
Группа Little Big: Илья Прусикин и Софья Таурская

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Музыка7 ноября 2022 г.
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Конфликты7 ноября 2022 г.60:06 мин.
ЛЭП на фоне неба

Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Конфликты7 ноября 2022 г.
На главную страницу