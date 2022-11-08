ЕС не передаст Киеву обещанные средства в полном объеме

Выполнить обещание о переводе Украине 9 млрд евро в качестве финансовой помощи в 2022 году ЕС не удастся из-за отсутствия единства стран-членов по этому вопросу.

Евросоюзу не удастся до конца текущего года перевести Украине в полном объеме обещанную ей в мае финансовую помощь в размере 9 млрд евро, констатировал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис после встречи министров экономики стран-членов ЕС во вторник, 8 ноября.

По его словам, в связи с этой темой во время заседания прошла "широкая дискуссия".

Как пишет онлайн-издание Euobserver , причиной задержки с выплатой обещанной помощи Украине стали внутренние разногласия на эту тему между странами ЕС.

План Еврокомиссии выделить Украине 9 млрд евро в 2022 году

О планах предоставить Украине в 2022 году финансовую помощь в размере 9 млрд евро для покрытия дефицита бюджета страны и поддержания ее экономики Еврокомиссия объявила в мае.

7 ноября представитель Еврокомиссии сообщил, что Киев получилв августе выплату в размере 1 млрд евро, а в октябре - 2 млрд евро. До конца 2022 года, по его словам, планируется выделить еще 3 млрд евро, так что общая сумма выплат в 2022 году составит 6 вместо обещанных 9 млрд евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране до конца года "критически необходимы" оставшиеся к тому моменту еще не выплаченными 6 млрд евро.

В конце октября на полях международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что Украине требуется от 3 до 5 млрд евро в месяц только для покрытия бюджетных трат, включая расходы на зарплаты и пенсии, и заявила, что Евросоюз готов финансировать Украину в размере 1,5 млрд евро в месяц, так что общая сумма за 2023 год составит около 18 млрд евро.

Новый пакет помощи Украине в 2023 году

Ожидается, что предоставление Украине нового пакета помощи в 2023 году объемом 18 млрд евро Еврокомиссия обсудит 9 ноября. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева и требует единогласной поддержки 27 государств-членов ЕС.

8 ноября Збынек Станюра - министр финансов Чехии, являющейся сейчас председателем Совета ЕС, - заявил, что одобрение этого пакета помощи представляет собой приоритет для его страны, и он надеется, что оставшиеся не выплаченными в 2022 году 3 млрд евро помощи Украина сможет получить уже в январе 2023 года.

Между тем 7 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой помощи Евросоюза Украине, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен. "Мы готовы продолжать оказывать финансовую поддержку (Украине. - Ред.) на двухсторонней основе, но мы точно не поддержим какое-либо общеевропейское заимствование в этой области", - указал он.

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