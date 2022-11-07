США и РФ обсудили снижение рисков применения ЯО в Украине

На 258-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 8 ноября (время московское).

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Турция с 1 ноября запретила пролет над своей территорией самолетам, зарегистрированным сразу в двух юрисдикциях, в результате под запрет подпали и некоторые российские самолеты, сообщила в интервью РБК член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная. По ее словам, продолжительность рейсов из России, например, в Египет из-за необходимости облетать Турцию увеличилась на 20 - 30 минут.

Представитель Минтранса РФ назвал действия Турции дискриминационными и сообщил, что его ведомство обсудит их с Анкарой в ближайшее время. В Минтрансе также обвинили в случившемся Бермуды, которые не снимают свою регистрацию с самолетов, зарегистрированных в РФ.

Большинство иностранных самолетов, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний, были зарегистрированы в иностранных реестрах, в том числе на Бермудах. После вторжения РФ в Украину и на фоне западных санкций власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти РФ перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ходе негласных контактов с российским коллегой Николаем Патрушевым с помощником президента РФ Юрием Ушаковым обсуждал снижение рисков применения ядерного оружия на фоне войны России против Украины. "У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести до Москвы последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - сказал Салливан. Ранее о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым сообщила газета The Wall Street Journal.

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Евросоюз предложит 9 ноября, новый механизм предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По сведениям агентства, новый механизм создаст "устойчивую основу для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 году и подготовит почву для проведения восстановительных работ на территории страны".

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В пяти областях Украины минувшей ночью звучали воздушная тревога, взрывы прогремели в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщают "Страна.ua" и УНИАН.

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В Минобороны РФ поддержали идею ввести в школах начальную военную подготовку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра обороны Валерия Герасимова руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергею Миронову.

Отмечается, что, по мнению Герасимова, этот предмет необходимо преподавать в течение двух последних лет обучения и выделить на него не менее 140 часов в учебный год.

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На территории Украины недавно умер еще один гражданин США, сообщил представитель Госдепартамента. Он не уточнил личность погибшего и обстоятельства смерти. Это шестая смерть американца в Украине с начала военного вторжения России. По информации телекомпании NBC, речь идет о Тимоти Гриффине, воевавшем на стороне ВСУ.

Зеленский призвал принудить Россию к мирным переговорам

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Владимир Зеленский призвал принудить Россию к ведению мирных переговоров ради спасения климата. "Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическому и продовольственному кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня, очевидно, страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу", - аргументировал он в своем вечернем обращении к согражданам.

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Вашингтон будет оказывать Украине поддержку в войне с Россией независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс. "Мы уверены, что поддержка со стороны США будет устойчивой и непоколебимой", - заявила в этой связи пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер. По ее словам, в вопросе помощи Украине Байден стремится к межпартийному сотрудничеству.

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Добыча нефти на месторождении Ямашинское Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Экспорт российской нефти морским путем взлетел до максимальных за последние пять месяцев значений. Он вырос до 3,6 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня, отмечает агентство Bloomberg . Это связано со скорым вступлением в силу запрета на такие поставки со стороны ЕС.

США не добиваются смены власти в России

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США и Украина не добиваются смены власти в России, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал Владимира Зеленского, который запрещает переговоры с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин. По словам Прайса, целью Вашингтона является завершение боевых действий "справедливым миром, на основе Устава ООН, с учетом принципов суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Северная Корея никогда не заключала с Россией "оружейных сделок" и не планирует заключать их в будущем. Такое заявление официального Пхеньяна распространило информационное агентство KCNA. В нем указывается также, что "слухи" о наличии подобных договоренностей распространяют США, "с целью очернить образ Северной Кореи".

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге обвинил власти Северной Кореи в тайных поставках России боеприпасов для использования на войне с Украиной. При этом в Вашингтоне заявили, что применят к Пхеньяну те же санкции, что работают против Ирана "в связи его поставками оружия России".

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, поздравив его с победой на парламентских выборах в Израиле. По словам Зеленского, он выразил также "надежду, что уровень украинско-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности", стоящим перед обеими странами.

Хроника событий 7 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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