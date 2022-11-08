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КонфликтыСША

США обещают поддержку Украине и после выборов в Конгресс

Александра Иванова
1 ч. назад

Президент США Джо Байден стремится к межпартийному сотрудничеству в вопросе оказания помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома.

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Вашингтон будет оказывать Украине поддержку в войне с Россией независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс. "Мы уверены, что поддержка со стороны США будет устойчивой и непоколебимой", - заявила в этой связи пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами в понедельник, 7 ноября.

По ее словам, в вопросе помощи Украине Байден стремится к межпартийному сотрудничеству.

Дискуссия о дальнейшей помощи Украине в США

Ранее Кевин Маккарти - лидер республиканцев, находящихся сейчас на скамье оппозиции в Палате представителей, - заявил, что в случае ожидаемого успеха его партии на промежуточных выборах Киев больше не будет получать от США "подписанные чеки с возможностью указать любую сумму". Эти слова вызвали дискуссию о возможном сокращении военной и экономической помощи Украине со стороны США.

В интервью телеканалу CNN Маккарти подчеркнул, что поддерживает Украину, однако считает необходимым удостовериться, что "средства идут туда, где в них нуждаются". Конгресс должен иметь возможность вести на эту тему свободные дебаты, продолжил политик.

Представители Республиканской партии уже не раз критично отзывались об объемах помощи, выделяемой США Украине. Большая часть республиканцев, однако, считает необходимым продолжать оказывать поддержку Киеву.

Какую помощь США оказывает Киеву

Вашингтон направляет подвергшейся российскому нападению стране как военную, так и финансовую помощь. Кроме прочего, США поставляют ВСУ ракетные установки, беспилотники, артиллерийские боеприпасы и транспортные средства. В мае 2022 года Конгресс также согласовал пакет финансовой помощи в размере 40 млрд долларов.

Ожидается, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Маккарти может стать председателем Палаты представителей.

Что касается президента США - демократа Джо Байдена, - то, согласно опросам общественного мнения, опубликованным агентством Reuters в ночь на 8 ноября, уровень одобрения его работы на посту главы государства американским населением сократился до 39%.

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