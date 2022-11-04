  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Украинский танк T-72 под Лиманом (фото из архива)
Украинский танк T-72 под Лиманом (фото из архива)Фото: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

США объявили о новом пакете помощи Украине

Жан Рофе
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 ноября.

https://p.dw.com/p/4J3Jz

На 254-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 4 ноября (время московское).

++20:50++

Потери российских войск на войне в Украине составляют не менее 8294 человек, из которых 115 попали в армию в результате мобилизации. Такие данные, используя только открытые источники, собрали вместе с волонтерами журналисты "Медиазоны" и Русской службы BBC к пятнице, 4 ноября.

"Это число не отражает реальный уровень потерь: мы видим только публичные сообщения о гибели. К ним относятся посты родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен", - комментируют авторы статистики. 

++19.55++

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. В него войдут системы противовоздушной обороны Hawk, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также 45 отремонтированных советских танков Т-72, которые сейчас находятся на хранении в Чехии, сообщила представитель Пентагона. Часть выделенных средств пойдет на организацию в Германии штаба, координирующего выделение военной помощи Киеву, в том числе тренировки военного персонала.

++19.15++

Замглавы назначенной Россией "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил о введении в Херсоне "круглосуточного" комендантского часа. "В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Через некоторое время Стремоусов удалил этот пост и опубликовал новый, где он уже не упоминает о комендантском часе.

ВСУ: Армия РФ пытается окружить украинских военных возле Угледара

++18.30++

Российские оккупанты пытаются окружить подразделения Вооруженных сил Украины в районе Угледара Донецкой области, там продолжаются ожесточенные бои, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, восточный участок фронта остается главным эпицентром войны России против Украины. "В частности, Бахмутское и Авдеевское направление, где враг продолжает штурмовые агрессивные действия, наносит удары со всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков, минометов", - сказал Череватый, добавив, что ВСУ наносят ответные удары артиллерией и авиацией, не позволяя прорвать оборону.

++18.10++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен на саммите "большой двадцатки" (G20) в Индонезии указать на ответственность России за войну в Украине. На встрече, которая пройдет 15 и 16 ноября, канцлер, "разумеется, недвусмысленно коснется противоречащей международному праву агрессивной войны России против Украины", сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). По его словам, речь пойдет также и о "далеко идущих социальных и экономических последствиях" конфликта.

++17.40++

Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией повлечет за собой серьезные последствия, заявили министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7), вновь призвав Москву прекратить войну в Украине. "Безответственная ядерная риторика России неприемлема", - говорится в совместном заявлении министров, опубликованном по итогам двухдневной конференции в западногерманском Мюнстере. Отмечается также, что страны G7 договорились координировать свою поддержку для ремонта, восстановления и защиты критически важной энергетической и водной инфраструктуры Украины. "Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", - подчеркнули главы МИД.

ГУР: Россия использует Курскую АЭС для хранения ракет

++17.05++

Россия использует территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракетного вооружения, сообщает Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По данным ведомства, в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области военные РФ завозили ракеты для комплексов С-300. Кроме того, в конце октября было зафиксировано прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков c иранскими автомобильными номерами с неизвестным грузом, говорится в сообщении. ГУР не исключает, что этот объект, находящийся рядом с Курской АЭС, используется Россией в том числе для скрытого размещения и обслуживания иранских беспилотников и баллистических ракет.

++16.35++

В Курской области ВСУ обстреляли два приграничных населенных пункта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. В результате обстрела в поселке Теткино осколками снаряда были повреждены жилой дом и сарай. В селе Гордеевка обошлось без повреждений. Пострадавших, по словам Старовойта, нет.

++16.00++

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине
Олаф Шольц и Си Цзиньпин в ПекинеФото: Kay Nietfeld /AFP

Китаю следует воспользоваться своим влиянием на Россию в целях скорейшего прекращения войны в Украине. Об этом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), по собственным словам, говорил с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "Председатель КНР Си и я едины во мнении, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны", - заявил Шольц после переговоров с китайским лидером.

Между тем премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, по оценке журналистов агентства AFP, необычно отчетливо дистанцировался от военной темы во время совместной пресс-конференции с Шольцем. "Мы не можем позволить себе дальнейшей эскалации", - заявил Ли, подчеркнув, что "пришла пора побудить обе стороны к началу мирных переговоров".

Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек

++15.30++

В России, по словам Путина, мобилизовано 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых уже выполняют боевые задачи. Об этом он заявил во время беседы с представителями молодежных волонтерских организаций у памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве .

++15.25++

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене запрета призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.  При этом предусматривается, что призыву по мобилизации по-прежнему не подлежат граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также преступления, предусмотренные рядом других статей Уголовного кодекса.

++15.10++

Путин подписал закон о статусе добровольцев, в частности об их правах, порядке выплат денежного содержания. Согласно документу, добровольческие формирования могут создаваться Минобороны по решению президента. Предлагаемые изменения определяют порядок создания добровольческих формирований, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ".

++15.00++

Президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей Херсона из города. "Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - приводят слова Путина российские информагентства.

++14.35++

Приграничный поселок Октябрьский в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях", - написал он в Telegram-канале, добавив, что никто не пострадал.

В Киев прибыл министр юстиции Германии

++14.05++

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) прибыл с визитом в Киев. Это его первая поездка в Украину с начала российского вторжения в феврале. "Жестокая агрессивная война Путина против Украины - это посягательство на свободу, справедливость и самоопределение. Но либеральная демократия сильнее. Украина демонстрирует это изо дня в день", - написал Бушман в Twitter по приезде в украинскую столицу. "Мы твердо стоим на стороне Украины. Мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку. И мы будем продолжать это делать. Мы не откажемся от свободы и справедливости", - добавил он.

Как сообщает агентство dpa, Бушман планирует провести переговоры с украинскими властями и правозащитниками. Основной темой станет международное преследование за военные преступления, совершенные российскими войсками. Кроме того, стороны обсудят планы сотрудничества в сфере юстиции, в том числе с учетом вступления Украины в ЕС.

Хроника событий 4 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Угроза ядерного удара по Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Дудаевцы" против "кадыровцев": как чеченцы воюют на стороне Украины и России

"Дудаевцы" против "кадыровцев": как чеченцы воюют на стороне Украины и России

В боевых действиях в Украине бойцы чеченского происхождения участвуют по обе стороны фронта - со стороны России это так называемые "кадыровцы". В обороне же Украины участвует батальон имени Джохара Дудаева.
Конфликты2 ноября 2022 г.03:11 мин.
external

Эксклюзив DW: концерт группы Little Big в Кёльне в рамках антивоенного тура

Эксклюзив DW: концерт группы Little Big в Кёльне в рамках антивоенного тура

Концертный тур группы Little Big – первый за последние три года. Из-за российской агрессии в Украине он стал антивоенным. Группа открыто высказывается против войны в соцсетях, в интревью, а теперь, после долгого перерывa, и со сцены. Илья Прусикин и Софья Таюрская эмигрировали в Лос Анжелес, первого ноября они выступили в Гамбурге, а второго – в Кёльне.
Политика23 ч. назад05:50 мин.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Сообщение в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
t.me
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Конференция стран G7 в Мюнстере

G7 осудила ядерную риторику России в войне против Украины

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW. Полицейский стоит на фоне рекламного щита с надписью "День народного единства 4 ноября" и подзывает проходящего мимо мужчину со словами: "Гражданин, подойдите для единения".

День единства в России: для кого это настоящий праздник?

День единства в России: для кого это настоящий праздник?

Общество3 ч. назад
Очередь на границе России и Казахстана, 23 сентября 2022 года

Как в Казахстане помогают россиянам с ВИЧ

Как в Казахстане помогают россиянам с ВИЧ

Общество14 ч. назад
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура59 мин. назад
Девушка на дороге рядом с машинами во время акции протеста в Иране

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Правосудие и закон2 ч. назад
Belarus Markträume in Brest

ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

Экономика и бизнес7 ч. назад
Владимир Ашурков

Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека

Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека

Политика15 ч. назад
На главную страницу