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Табличка со словами поддержки в адрес Украины в магазине в городе Парма, штат Огайо
В американской Парме, штат Огайо, поддерживают Украину Фото: Nils Hühnerfürst/DW
КонфликтыСША

Будут ли США и далее помогать Украине? Решат избиратели

Инес Поль | Наталья Позднякова
16 мин. назад

Американцы с восточно-европейскими корнями обычно голосуют за консерваторов. На этот раз может быть иначе. Война в Украине стала темой избирательной кампании в США накануне промежуточных выборов.

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Здесь пахнет свежеиспеченным хлебом, булочками с корицей, ореховым штруделем и немного сыром. "Так пахнет родина", - говорит 76-летняя Людмила. Почти 30 лет она приходит в булочную Rudys Strudel Bakery за деликатесами, напоминающими ей о доме. Более половины из 80 000 жителей города Парма в штате Огайо, на севере США, имеют украинские корни. В этом городе живет самое большое число во всей Северной Америке эмигрантов из Украины.

Украинцы в американской Парме 

На кухне, в задней части булочной, в огромных металлических чанах месят тесто. За большим столом женщины с собранными в пучок волосами, как у бабушек, и в косынках, повязанных на традиционный лад, делают вареники, пирожки и другие блюда из теста. Лидия Тремпе, чья мама переехала в США из Украины и в 1974 году приобрела эту булочную, сейчас сама руководит здесь делами и рассказывает о том, что и как готовят.

Сотрудницы булочной в Парме
Сотрудницы булочной в Парме Фото: Nils Hühnerfürst/DW

"Традиционные вареники делают без мяса. Это важно для украинцев, потому что Россия в прошлом искусственно создавала в Украине дефицит продуктов питания, - говорит Тремпе, политолог по профессии. Она не уточняет, о каких именно исторических событиях идет речь. Затем, продолжает Лидия, все наладилось, но потом началась война и сейчас снова царит голод и страх.

Война сблизила восточных европейцев в США

"Когда мы впервые услышали о войне, которая началась в Украине, мы всю ночь не спали. У меня там живут двоюродные браться и сестры. На следующий день все деньги от проданной нами продукции мы пожертвовали Украине. И таким образом насобирали 10 тыс. долларов", - вспоминает Лидия Тремпе.

Лидия Трампе
У Лидии Трампе украинские корни Фото: Nils Hühnerfürst/DW

По ее оценке, война в Украине сблизила восточных европейцев, живущих в американской Парме. Раньше поляки и украинцы не всегда хорошо понимали друг друга. Но сейчас из-за войны растет страх и в соседних с Украиной странах, делится Лидия: "Эта война происходит не где-то далеко. Она у наших дверей. В наших телефонных звонках, в наших электронных сообщениях. Она происходит с нами, сейчас мы переживаем то же, что пережили и наши родители".

Лидия благодарна за поддержку, которую оказывают Соединенные Штаты Украине и надеется, что так будет и дальше. На данный момент Вашингтон предоставил Киеву самую большую военную и финансовую помощь. Белый дом пообещал помогать Украине столько, сколько необходимо. Этот вопрос, между тем, обсуждается и накануне предстоящих 8 ноября промежуточных выборов в США. Все больше американских политиков говорят, что должен быть установлен предел, потому что сейчас американцы столкнулись с инфляцией и сами нуждаются в помощи. Лидия Тремпе не хочет это комментировать.

За кого проголосуют украинцы в США   

Майкл Добронос, в отличие от нее, открыто высказывает свою позицию. Адвокат, чьи родители родились в Украине, поддерживает Республиканскую партию. Многие американцы, имеющие восточно-европейски корни, являются сторонниками консерваторов-республиканцев. Но на этих промежуточных выборах все может измениться. "Я два раза голосовал за Трампа. Но я не могу поверить, что республиканцы перестали поддерживать Украину и ее борьбу за свободу, - поясняет Добронос. - Я всегда голосовал за кандидатов от консерваторов. Но на этих выборах я нарушу традицию. Я не буду поддерживать Вэнса из-за его антиукраинских взглядов".

Булочная в Парме, где можно купить украинские деликатесы
Булочная в Парме, где можно купить украинские деликатесыФото: Nils Hühnerfürst/DW

Джеймс Вэнс - кандидат в Сенат от Республиканской партии. В своей предвыборной кампании он сделал ставку на антиукраинский курс. "Это (помощь Украине. - Ред.) противоречит лозунгу America first - мы не можем игнорировать проблемы собственной страны и вместо этого концентрироваться на Украине. Хватит эскалации, хватит разжигания войны, нам нужно сосредоточиться на наших гражданах, на наших собственных проблемах и игнорировать кандидатов, которые хотят, чтобы мы вели войну против Путина, потому что они себя так чувствуют сильнее", - подчеркнул Вэнс.

Поддержка Украины может уменьшиться  

Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей, тоже предупредил, что республиканцы могут уменьшить поддержку Украине, если в ходе промежуточных выборов получат большинство в нижней палате Конгресса.

Плакат перед церковью в Парме, штат Огайо:
Плакат перед церковью в Парме, штат Огайо: "Молимся за Украину" Фото: Ines Pohl/DW

Результаты опросов показывают, что в Огайо будет упорная политическая борьба между Джеймсом Вэнсом и кандидатом от демократов Тимом Райаном. Возможно, голоса избирателей с восточно-европейскими корнями окажутся решающими в этом штате и предотвратят победу Вэнса. По всей стране ситуация выглядит так, что демократы на промежуточных выборах понесут серьезные потери. И вполне возможно, что республиканцы, если получат большинство в Палате представителей, уменьшат поддержку Украины в будущем.

Многие американцы на фоне высокой инфляции в стране ставят под сомнение размер помощи, выделяемой Украине, и хотят, чтобы эти средства были направлены на нужды самих США. Для Лидии Тремпе это представляется чудовищным сценарием: "Наши дети внимательно смотрят за тем, что мы оставим будущим поколениям. Речь идет о них - наших детях, у которых больше не будет родины". 

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