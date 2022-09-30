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РСЗО HIMARS в УкраинеФото: File Photo/PAVLO NAROZHNYY/REUTERS
КонфликтыСША

Байден одобрил помощь Украине на 12,4 млрд долларов

Лиза Ламбрехт
43 мин. назад

В США окончательно одобрен законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года.

https://www.dw.com/ru/prezident-ssa-bajden-odobril-pomos-ukraine-na-124-mlrd-dollarov/a-63291337

Президент США Джо Байден одобрил закон о финансировании правительства, включающий пакет экстренной помощи Украине в размере около 12,4 миллиардов долларов.

"Президент подписал законопроект, предусматривающий ассигнования в рамках 2023 финансового года на дальнейшее обеспечение проектов и деятельности федерального правительства и включающий дополнительное ассигнование для реагирования на ситуацию в Украине", - говорится в опубликованном в пятницу, 30 сентября, сообщении Белого дома. Ранее документ был принят Палатой представителей и Сенатом США.

Выделяемая правительством Соединенных Штатов помощь предназначена для обеспечения безопасности Украины, продолжающей бороться за отвоевывание своих территорий, в частности для финансовой поддержки правительства в Киеве и оказания военной помощи. Часть средств будет направлена на деятельность американского военного персонала в Европе.

Закон позволит продолжить финансирование американского правительства и его деятельности на текущем уровне до 16 декабря 2022 года. Переговоры о мерах долгосрочного финансирования отложены до ноябрьских выборов в Палату представителей США.

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