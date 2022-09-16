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Белый дом в Вашингтоне, резиденция президента СШАФото: Al Drago/Getty Images/AFP
КонфликтыУкраина

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Жан Рофе
33 мин. назад

В новый пакет военной помощи Киеву вошли боеприпасы для американских РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщил Пентагон.

https://www.dw.com/ru/ssa-otpravat-novyj-paket-voennoj-pomosi-ukraine-na-600-mln-dollarov/a-63145095

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 15 сентября.

В распространенном меморандуме президента говорится, что он "делегировал госсекретарю полномочия" на выделение "до 600 миллионов долларов" на помощь Украине. Эти средства выделяются за счет "сокращения расходов на статьи министерства обороны" США и будут использованы также на "военное образование и подготовку кадров".

Пакет включает боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи вошли, в частности, "дополнительные" боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и 1 тысяча высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, США поставят Киеву четыре противоартиллерийских радара, грузовые автомобили и прицепы для транспортировки тяжелого оборудования, системы противодействия БПЛА, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы Claymore, средства для взрывных работ, стрелковое оружие и патроны к нему, приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование, говорится в сообщении.

"Для удовлетворения меняющихся потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", - отмечает Пентагон.

С начала войны Киев получил от США около 15,1 млрд долларов

С начала военного вторжения России в Украину Вашингтон направил Киеву около 15,1 миллиарда долларов на помощь в обеспечении безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя выделение нового пакета помощи, заявил, что "президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется". По словам госсекретаря, США предоставляют Украине возможности, чтобы позволить "изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров, когда придет время".

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www.whitehouse.gov
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