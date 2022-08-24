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Фото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

США выделят Украине военную помощь еще на три млрд долларов

Сергей Ромашенко
40 мин. назад

О предоставлении Киеву крупнейшего до сих пор пакета американской военной помощи объявил президент США Джо Байден. Он выразил уверенность, что это оружие позволит Украине обороняться в течение долгого времени.

https://www.dw.com/ru/ssa-vydelat-ukraine-voennuu-pomos-ese-na-tri-mlrd-dollarov/a-62914090

Президент США Джо Байден анонсировал крупнейший до сих пор пакет американской военной помощи Украине на сумму в 2,98 млрд долларов. "США намерены поддерживать народ Украины, который продолжает борьбу за свой суверенитет. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день транше помощи в области безопасности", - говорится в заявлении Байдена, выпущенном в среду, 24 августа, по случаю Дня независимости Украины.

По словам американского президента, оружие и военная техника будут предоставлены Киеву в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. "Это позволит Украине получить системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотники и радары и позволит ей продолжать обороняться на протяжении длительного времени", - говорится в документе.

"Шесть месяцев беспощадных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год независимости. Сегодня и каждый день мы вместе с украинским народом заявляем, что тьма, которая движет автократией, не сравнится с пламенем свободы, которое зажигает души свободных людей повсюду", - констатировал Джо Байден.

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