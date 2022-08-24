Старой Украины больше нет, новая станет кошмаром для Путина

В атмосфере скорби и сопротивления Украина отмечает День независимости - через полгода после российского вторжения. Старая, постсоветская Украина мертва, а новая рождается и выстоит, считает Роман Гончаренко.

Президент Владимир Зеленский на фоне национального флага Украины Фото: Natacha Pisarenko/AP/dpa/picture alliance

"Почему я не приехала в эту страну до войны?" - написала недавно в "Твиттере" одна немецкая журналистка, находясь в Украине. Она злилась на себя за то, что не увидела прекрасные города Одессу , Львов и другие без блокпостов и противотанковых заграждений. Этот вопрос задают себе на Западе многие из тех, кто приехал в Украину после полномасштабного вторжения России в феврале. Многие журналисты, политики и волонтеры в Украине оказались впервые. После распада СССР эта страна не привлекала такого внимания. Но война стала экскурсоводом для многих.

Коллега укоряла себя справедливо. Она упустила то, чего больше нет и не будет. И дело не только в видимых следах войны. Старая постсоветская Украина умирает под российскими бомбами: люди, дома, заводы - и иллюзии. Позитивные, братские отношения Украины с Россией уже никогда не будут такими, как до войны. Отчуждение народов, начавшееся с аннексии Крыма в 2014 году, стало тотальным. Ненависть и гнев будут влиять на поколения вперед.

Самая большая угроза Украине за 100 лет

В атмосфере скорби, со слезами, но и с духом сопротивления Украина в среду, 24 августа, отмечает День независимости - восьмой раз в состоянии войны. На этот раз эта дата - особая веха. Ровно полгода назад Россия начала варварское уничтожение украинской независимости. Главный итог на данный момент: Украина истекает кровью, страдает, но держится. Она борется.

Роман Гончаренко

При этом угроза для страны и народа такая же, как примерно 100 лет назад. Тогда большевики расстреляли непродолжительную независимость Украины, а затем русифицировали ее в традиции царской России. Может ли история повториться?

Сомнений нет: президент РФ Владимир Путин планирует именно это. Его пропагандистская задекларированная цель "денацификации" есть не что иное, как деукраинизация. С оккупированных РФ территорий приходят новости о том, что все украинское, особенно язык, вытесняется и разрушается. Безумный план Путина состоит в том, чтобы уничтожить Украину путем войны на износ. Но ему это не удастся.

Поколение независимости борется и победит

Хозяин Кремля начал свой поход против старой Украины. Она казалась ему легкой добычей: в экономическом и военном плане та Украина была намного слабее России, в политике были частые разногласия, общество расколото, Запад долго поддерживал ее вполсилы. Многое из этого - правда, и все же это была колоссальная ошибка.

Спустя шесть месяцев после вторжения Путину противостоит новая Украина, она как раз рождается. Консолидация началась раньше, но нападение России все ускорило. Новая Украина рекордными темпами прощается со всем, что десятилетиями, даже столетиями связывало ее с Россией: язык, названия улиц, памятники. Самое главное - новая Украина учится защищаться. И учится быстро.

В военном плане новая Украина сильна как никогда, ее мощь растет - конечно, благодаря западной помощи, но и собственным силам. В отличие от событий столетней давности, у новой Украины есть решающее преимущество - поколение независимости. Родившийся еще в СССР 44-летний президент Владимир Зеленский - тоже часть этого поколения, но не совсем. Ядро украинского сопротивления - 20- и 30-летние мужчины и женщины, которые жертвуют своими жизнями на фронте, без устали помогают украинской армии как волонтеры и заботятся о беженцах внутри Украины. Это поколение, для которого все украинское - привычно, "украинство" - часть их жизни. За это они воюют и победят, а новая Украина станет кошмаром для Путина.

Автор: Роман Гочаренко, обозреватель DW

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