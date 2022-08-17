Одесса подверглась ракетному удару

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 августа.
На 175-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 17 августа (время московское).
++10.00++
Одесскую область в ночь на 17 августа обстреляли ракетами Х-22 с российских самолетов стратегической авиации Ту-22М3, уточняет оперативное командование "Юг". Попадание двух ракет вызвало пожар площадью более 600 квадратных метров в одной из прибрежных баз отдыха и нескольких частных домах. Ранения получили четыре человека.
++09.00++
Эксперты Human Rights Watch (HRW), побывав в Харькове и Дергачах в Харьковской области, зафиксировали по меньшей мере восемь неизбирательных ударов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, нанесенных по жилым массивам с использованием, в частности, кассетных снарядов. В результате этих ударов, отмечают правозащитники, погибли по меньшей мере 12 гражданских жителей, были ранены 26 человек, разрушены жилые дома и медицинские учреждения. Такие удары, отмечают в HRW, являются нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военные преступления.
++08.00++
Украинское государственное предприятие "Энергоатом" сообщило, что официальный сайт компании подвергся самой масштабной с начала войны кибератаке. По данным украинской стороны, она была произведена во вторник из России хакерской группой "Народная киберармия". Хакеры использовали более 7 миллионов бот-юзеров, в течение трех часов симулировавших сотни миллионов просмотров основной страницы "Энергоатома".
++07.00++
Одесскую область обстреляли ракетами, сообщил спикер региональной военной администрации Сергей Братчук. Есть повреждения на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку, написал он в Telegram. Три человека получили ранения.
++05.40++
Российские силы в Донецкой области захватили поселок Сладкое и село Степное, утверждает эксперт американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос. Эти населенные пункты отмечены на картах ISW как находящиеся в зоне продвижения армии РФ, так как Генштаб ВСУ 16 августа сообщил о "частичном успехе" наступления российских сил на этом направлении. По оценке ISW, армия РФ движется вперед и в селе Егоровка в Донецкой области.
Между тем российские военные не смогли продвинуться к северо-западу от Славянска и восточнее Северска, следует из ежедневной сводки ISW. По оценкам экспертов, военнослужащие РФ ведут наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, в то время как наступательные операции на севере и северо-западе Херсонской области не увенчались успехом.
++04.40++
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинский министр рассказал главе Пентагона о ходе боевых действий в стране. Кроме того, Резников и Остин обсудили планирование следующего заседания контактной группы по обороне Украины, сообщила американская сторона.
++03.35++
В результате взрывов в Николаеве повреждены жилые дома, написал Александр Сенкевич в Telegram. "Подробности не даю. Все нужные службы работают на местах. Вся информация - утром", - добавил чиновник.
++02.30++
В Николаевепрогремели сильные взрывы, сообщил мэр Александр Сенкевич. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
++01.50++
В Смоленской области 17 августа пройдет "плановая тренировка с контрольным оповещением граждан, пребывающих в запасе", пишет издание "Рабочий путь" со ссылкой на военный комиссариат региона. Ведомство просит граждан, находящимся на воинском учете, при получении повестки явиться "для уточнения персональных данных".
++00.55++
На встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове 18 августа будут обсуждаться дипломатические пути выхода из войны, сообщили в президентской канцелярии Турции. Речь будет идти о "прекращении войны между Украиной и Россией дипломатическим путем", указали там. Кроме того, стороны затронут вопрос наращивания работы механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.
++00.30++
Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей в оккупированных районах Донбасса и Харьковской области не приближаться к военным объектам российской армии и всем местам, где ВС РФ "хранят боеприпасы и технику", где находятся штабы. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время вечернего видеообращения. По словам украинского лидера, руководство России рассчитывает, что "украинцы, европейцы и весь мир почувствуют усталость от этой войны". "Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры", - отметил глава государства. "Каждый день России должно становиться все сложнее воевать - это наша военно-политическая задача номер один", - резюмировал он.
Кроме того, Зеленский отметил, что проинформировал президента Франции Эмманюэля Макрона о ситуации вокруг Запорожской атомной станции. Стороны обсудили новую помощь Украине в сфере безопасности и макрофинансовую поддержку Киева. С премьер-министром Дании Метте Фредериксен украинский политик также побеседовал о финансовых аспектах. Кроме того, был затронут вопрос новых санкций в отношении России.
Хроника событий 16 августа 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 16 августа 00.00 - 13.59 >>>
Смотрите также: