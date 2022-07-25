Автор новой книги о президенте Украины: Путин недооценил Зеленского

Украинский журналист и колумнист DW Сергей Руденко написал книгу о президенте Украины Владимире Зеленском. В Германии она вышла в издательстве Hanser под названием "Selenskyj. Eine politische Biografie. Der Kriegspräsident" ("Зеленский. Политическая биография. Президент военного времени") и появилась в продаже с 25 июля.

Книга будет издана на 22 языках, в том числе украинском. В чем ее особенность, в каком ракурсе представлен в ней президент Зеленский, и о чем хотел рассказать читателям автор? Эти вопросы мы задали Сергею Руденко.

DW: Вы написали книгу о Владимире Зеленском еще до войны, но потом ее дополнили. Какую основную мысль вы бы хотели донести читателю?

Сергей Руденко: Моя книга - это рассказ о политике Зеленском. Когда я писал книгу, он был начинающим политиком, соответственно я очень много внимания уделил тому, как развивалась политическая биография Владимира Зеленского. Поскольку эта книга была написана за год до войны, то, конечно же, в ней много рассказано о внутренней политике Украины, о том, как Зеленский пришел к власти, что этому предшествовало, какие конкуренты у него были, какими были его первые шаги, первые ошибки.

Сергей Руденко

С началом войны я посмотрел на Зеленского с другой стороны - как на лидера украинского народа во время этой ужасной войны России против Украины. И, конечно, это определенным образом изменило ракурс. Эта книга об эволюции комика Зеленского в политика, политика - в президента, а президента - в лидера украинской нации. Тот, кто прочитает эту книгу, поймет, что Зеленский - это не тот, кто стоит на постаменте, это не памятник, это живой человек со своими ошибками. Но это человек, который по воле народа стал во главе украинского государства в это непростое время.

"Мы увидели настоящего Зеленского 24 февраля"

- Когда был тот момент, который превратил Зеленского-комика в Зеленского кризисного менеджера?

- Я думаю, что мы увидели настоящего Зеленского именно 24 февраля 2022 года. Потому что это был довольно страшный день для Украины. В тот момент Зеленский сыграл очень большую роль, сказав украинцам: "Люди, началась война, нам надо противостоять врагу, мы будем делать все для того, чтобы победить врага". Мне кажется, вот это превращение Зеленского-политика в Зеленского кризисного менеджера произошло в 5 утра, в 6.30 мы его увидели на экранах телевизоров с его обращением к народу.

Я увидел в этот момент совсем другого Зеленского, нежели он был ранее. Конечно, очень важным для страны, для украинцев был период в самом начале, когда российские войска наступали на украинскую столицу, а Зеленский, несмотря ни на что, находился в офисе президента. Он не побоялся, остался на своем месте, хотя ему предлагали эвакуацию из Киева. И это стало переломным моментом и для Зеленского, и для страны, и вообще для этой войны. Потому что, сбежав бы из Киева, Зеленский не только похоронил бы свою политическую карьеру, но и будущую нашу победу.

Многие у нас в стране сейчас говорят о том, что Зеленский всего лишь выполнил свою работу президента. Да нет, у нас был президент Янукович, который сбежал во время "Революции достоинства" в Россию, бросил страну в 2014 году. Зеленский этого не сделал. Возможно, война и проявила настоящие качества, которые есть у него.

Потому что до этого оппоненты, оппозиция упрекали его в том, что он нерешительный, что он убежит, если будет страшно, если Путин нападет. Но этого не случилось. Российским войскам было бы проще наступать, если бы в стране не было президента, тогда бы и ВСУ, и тероборона, и обычные граждане страны были бы деморализованы. А так они чувствовали, что во главе страны есть легитимный президент.

- Вы сказали, что увидели совсем другого Зеленского 24 февраля. Какого именно, и есть ли за что его критиковать сейчас? Ведь ранее вы его критиковали.

- Конечно, Зеленского можно критиковать, но мы этого не делаем по одной простой причине - это может в нынешней ситуации сыграть против Украины. Потому что нам надо защищаться от внешнего врага. Есть много вопросов к Зеленскому - о том, как мы готовились к войне, о том, как проходило наступление россиян 24 февраля, как российские войска заходили и с севера, и с юга, и кто им помогал в этом. Я надеюсь, после нашей победы мы зададим эти вопросы ему.

Почему я говорю о другом Зеленском? Потому что таким, каким мы увидели Зеленского сейчас, мы его до сих пор не видели. Мы наблюдали за ним и отмечали много театральности в его жестах, много артистизма в выступлениях. После начала войны он каждый день выступает с обращениями к людям, и эти обращения пишутся на обычный смартфон. Не всегда там красивый задний план, не всегда хорошее освещение, но искренность, которую демонстрирует Зеленский, многого стоит.

Зеленский стал искренним. И это понятно - очень трудно играть какую-то роль и оставаться прежним, когда гибнут тысячи людей, когда враг разрушает наши мирные города, гражданскую инфраструктуру. Много неожиданного появилось в его характере.

Я думаю, ему непросто нарушать дипломатический этикет во время общения с западными партнерами. Когда он выступает перед высокими собраниями, он не сохраняет дипломатичность, а говорит то, что думает о войне в Украине, о России, о мире, о системе безопасности. И это создает доверительные отношения между ним и народом. Народ больше стал понимать Зеленского, даже та часть людей, которая за него не голосовала в 2019 году. Поэтому я говорю о другом Зеленском - президенте военного времени. О Зеленском, который бросил вызов Путину.

"Путин недооценил Зеленского"

- Вы сказали, что Зеленский стал искренним, означает ли это, что у оппонентов нет повода критиковать его за то, что он, как они считают, в политике - актер, и что все, что мы слышим сейчас от Зеленского, - это неправда, это его игра?

- Сколько людей, столько и мнений. Я достаточно часто в комментариях под своими постами слышу упреки в том, что написал книгу о Зеленском. Но я знаю, что большинство украинцев воспринимают все, что говорит Зеленский, искренне и видят в нем искренность. Конечно, к нему есть много вопросов и по поводу кадров, и по поводу того, как распределялись бюджетные деньги в тот момент, когда надо было готовиться к войне. То есть, мы строили дороги, по которым потом ехал враг.

Но, с другой стороны, большая война России против Украины была неизбежна. Был бы президентом Зеленский или Порошенко, или Тимошенко - не важно кто, у Путина был план, и этот план он реализовал. Я не знаю, как бы себя в этой ситуации повели политики с более богатым опытом, чем у Зеленского. Возможно то, что Путин недооценил Зеленского, и сыграло с Путиным злую шутку.

- Дал ли повод Путину напасть на Украину сам Зеленский - как политик, как человек, как президент, или вы уверены, что война была неизбежна?

- Путин никогда не считал Зеленского равным себе и сейчас не считает. Все попытки Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным провалились, потому что Путин хотел от Зеленского только капитуляции. Он был уверен, что человек с минимальным политическим опытом, как у Зеленского, должен принести независимость Украины ему на блюдечке.

И в этом была главная ошибка Путина. Все спецслужбы РФ, которые просчитывали варианты того, что будет, не учли одного - того, что поднимется весь украинский народ и начнется народная война. И того, что Владимир Зеленский останется в президентском кресле. Путин рассчитывал на слабость Зеленского. И это была главная ошибка лидера РФ.

"Зеленский сделал из Путина клоуна"

- За что Путин не любит Зеленского? Есть у него повод его критиковать?

- Я думаю, что Путин воспринимает Зеленского как комика, как актера, который случайно победил на президентских выборах. Он думал о том, что у Зеленского не хватит мужества противостоять российской армии. Его склоняли к капитуляции, но этого не случилось и не случится, потому что за свободу и независимость Украины уже отдали свои жизни много людей. В Украине никто не будет сдаваться.

Мне кажется, что недооценка соперника и то, что Путина в определенной степени обманывали относительно положения дел в Украине, дало вот такой результат. Путин был уверен, что его будут встречать в Украине с цветами. Для отрезвления украинцев, даже тех, которые симпатизировали Путину, достаточно было запустить по ним ракеты, и они сделали то, чего Путин не ожидал. Даже если Путин никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, а я это допускаю, Зеленский и украинцы в ситуации, которая сложилась, сделали из Путина клоуна. Хотя он считал клоуном Зеленского.

- Каким вы видите политическое будущее Зеленского?

- Я бы очень хотел, чтобы Зеленский остался в статусе человека, который принял вызов от Владимира Путина в этой большой войне. Я не очень представляю себе Зеленского в роли человека во главе государства, которое получает международную помощь на восстановление. Я понимаю, что та система, которая существует в Украине, позволяет манипулировать средствами, которые могут прийти с Запада.

Я бы не хотел, чтобы на все достижения и уровень доверия, который сейчас есть у Зеленского в стране и за рубежом, что-то бросило тень, чтобы кто-то мог усомниться в его репутации. Я бы хотел, чтобы Зеленский остался историческим персонажем, чтобы он стал победителем в этой войне, президентом-победителем. Потому что дальнейшая политическая карьера может испортить ему этот имидж. Ему это ни к чему. И я рассчитываю на один-единственный президентский срок Зеленского.

- То есть на новых президентских выборах в Украине Зеленский не выставит свою кандидатуру или же, если выставит, то не победит?

- Он победит, если выставит свою кандидатуру. В данный момент сомнений в этом нет. Если на выборы не пойдет кто-то из руководителей украинской армии, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Потому что уровень доверия к армии очень высокий. Пойдет ли Залужный в президенты или нет, я не знаю, но я бы хотел, чтобы этого не делал Зеленский. Он свою историческую миссию выполняет сейчас. И второй раз идти в президенты ему смысла нет. Он ведь и обещал только раз баллотироваться в президенты.

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