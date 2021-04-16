 Комментарий: Почему Зеленский и Путин никогда не встретятся в Донбассе | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 23.04.2021

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Украина

Комментарий: Почему Зеленский и Путин никогда не встретятся в Донбассе

Все военно-политические маневры России вокруг Украины в последние недели нацелены на одно - заставить Зеленского договариваться с лидерами "ЛНР" и "ДНР", считает Сергей Руденко.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин ответил отказом на предложение Владимира Зеленского встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Президент России заметил, что будущее востока Украины Зеленский должен обсуждать исключительно с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР". А для обсуждения украинско-российских отношений он готов принять своего украинского визави в Москве. Таким образом, хозяин Кремля в очередной раз дал понять: все происходящее в Донбассе - внутреннее дело Украины. А это значит, Зеленский никогда не встретится с Путиным в Донбассе. Хотя последние семь лет Кремль контролирует ситуацию в псевдореспубликах на востоке Украины.

"Иду на Вы" от Зеленского

В последние два месяца президент Украины тщетно пытался пообщаться со своим российским коллегой. По словам Владимира Зеленского, еще в марте, после гибели в Донбассе четырех военнослужащих, он направлял запрос на разговор с Путиным. Но ответа от Кремля не дождался. Хотя Дмитрий Песков отрицает сам факт запроса от украинской стороны, намекая, что Зеленский просто пытается манипулировать западными партнерами Украины. Которым, думаю, излишне объяснять, кто такой Путин и чего стоит его слово.

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Вместо телефонного разговора с Путиным Зеленский получил военные учения российской армии у границ украинского государства, заявления из Москвы: замруководителя администрации президента Дмитрия Козака - о возможном повторении Сребреницы в так называемых "ЛНР" и "ДНР", и угрозы главы Россотрудничества Евгения Примакова бомбить Киев. На протяжении всего апреля Кремль информационно и организационно демонстрировал готовность к возможной широкомасштабной войне с Украиной. Казалось, достаточно будет одной искры для того, чтобы вспыхнул огонь. 

На этом фоне Владимир Зеленский сделал несколько важных заявлений. В частности, о намерении Украины как можно скорее вступить в НАТО и готовности встретиться с Путиным в Донбассе. Накануне послания президента РФ Федеральному собранию  Зеленский, обращаясь к украинцам, заявил: страна готова к войне. И вряд ли это было бравадой. Скорее - предупреждением Путину. Ведь в Киеве серьезно опасались того, что президент РФ объявит о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" с вытекающими отсюда последствиями. Поэтому президент Украины решил сыграть на опережение. Повлияло ли это на Путина, неизвестно. Как и то, вынудило ли это Россию принять решение об отведении своих войск от украинской границы. 

Чего хочет Путин

Все действия Владимира Путина вокруг Украины, свидетелями которых мы были в последние несколько недель, нацелены на одно: заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР". О чем хозяин Кремля и упомянул 22 апреля, отвечая на предложение президента Украины о встрече в Донбассе. Играя роль миротворца, Путин пытается инкорпорировать в украинское государство непризнанные республики. Со специальным статусом, амнистией для боевиков, с их представительством в высших органах власти Украины и финансированием из украинского бюджета псевдореспублик.

Даже сам факт начала переговоров с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" для Киева будет означать признание конфликта в Донбассе исключительно внутренним делом Украины. На протяжении семи лет Россия категорически отрицает присутствие своих военных на востоке украинского государства. Кремль и дальше настаивает на том, что это именно донецкие шахтеры с танками и тяжелой военной техникой, купленной в военторге, противостоят украинской армии. Для легитимации этой версии и снятия подозрений с Путина именно прямых переговоров официального Киева с лидерами псевдореспублик и не хватает. Кстати, лидер так называемой "ДНР" Денис Пушилин уже пригласил Владимира Зеленского на встречу на линии соприкосновения в Донбассе.

Надеюсь, у Зеленского и его команды хватит ума и выдержки отстоять свою позицию по будущему Донбасса. Да, договариваться о мире на востоке Украины надо, но только с тем, кто реально контролирует ситуацию в так называемых "ЛНР" и "ДНР" - с Владимиром Путиным. А он, судя по всему, и дальше готов играть роль стороннего наблюдателя. Хотя, наверняка, и в Европе, и в США все давно уже знают, как Россия влияет на псевдореспублики и чем вооружает их армейские корпуса.

Зеленского ждут в Москве

22 апреля, в день, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал завершить "проверку войск" на границе с Украиной и вернуть их в места дислокации, Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. Но только для обсуждения исключительно двусторонних отношений, которые, по словам хозяина Кремля, разрушает нынешнее украинское руководство. Возможные темы к обсуждению - вопрос русского языка в Украине, отношение к русскоязычным гражданам и к филиалу Русской православной церкви - Украинской православной церкви (Московского патриархата). О Донбассе Путин, конечно же, говорить не собирается. Ведь, по его версии, это - внутреннее дело Украины.

В Киеве все прекрасно понимают, что без разговора о будущем Донбасса, для Зеленского любые переговоры с Путиным, - бессмысленны. Глупо в Кремле обсуждать языковые вопросы, если на востоке Украины продолжают гибнуть люди, говорящие и на русском, и на украинском языках. Цинично говорить о восстановлении полноценных двухсторонних связей между государствами, когда одно из них аннексировало часть территории другого. Не совсем разумно вести разговор о положении РПЦ в Украине, когда эта церковь выполняет роль проводника "русского мира".

Владимир Путин и дальше пытается навязать Украине и ее нынешнему лидеру - Владимиру Зеленскому свою повестку дня. Она сводится к одному: потеря украинским государством через федерализацию суверенитета, при котором все важные решения будут, как и во времена СССР, приниматься в Москве. Надеюсь, это хорошо понимает и Зеленский.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:49

Украинские военные о войсках России на границе

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