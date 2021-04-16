 Зеленский предложил Путину встретиться ″в любой точке Донбасса″ | Новости из Германии об Украине | DW | 20.04.2021

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Украина

Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"

Президент Украины в ответ на предложение провести встречу советников лидеров стран "нормандской четверки" на линии разграничения позвал российского президента прямо в Донбасс.

Украинский президент Владимир Зеленский в Киеве

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 20 апреля, предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в зоне конфликта на востоке Украины. Зеленский в своем видеообращении пригласил Путина провести встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Советники лидеров государств "нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины и России) 19 апреля провели видеоконференцию. Стороны подтвердили стремление к соблюдению режима прекращения огня. В ходе конференции прозвучало предложение устроить следующую встречу политических советников прямо на линии разграничения для принятия решений в конкретных условиях, указала украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Президент Украины несколькими днями ранее уже предлагал президенту РФ начать переговоры об обострившейся ситуации на границе. 

Путин и Зеленский в конце 2019 года впервые встретились в Париже при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Франции Эмманюэля Макрона. Однако ни дальнейших встреч, ни деэскалации конфликта между Россией и Украиной за этим не последовало. 

Перемещение российских войск к границам Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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