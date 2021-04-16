Украинский дипломат: Цена военной авантюры Путина будет высокой

Стягивание российских войск вдоль границы с Украиной и в аннексированном Крыму, а также активизация боевых действий между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами в Донбассе, побуждают Киев искать поддержки западных союзников. США, ЕС, Германия и Франция пока ограничиваются призывами к деэскалации. О том, насколько высока угроза обострения российско-украинского конфликта, что Киев может противопоставить Москве, и какой поддержки ожидает от Запада, DW поговорила с украинским дипломатом Константином Елисеевым.

С 2010 по 2015 год он возглавлял представительство Украины при ЕС и был главным переговорщиком от Киева в процессе подготовки соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Во время президентства Петра Порошенко Елисеев в должности заместителя главы администрации президента курировал внешнеполитические вопросы. После победы Владимира Зеленского на выборах 2019 года, Елисеев остался в команде экс-президента Порошенко, которая перешла в оппозицию.

DW: Господин Елисеев, Россия стягивает дополнительные войска к границе с Украиной, в Донбассе происходит все больше нарушений режима прекращения огня, есть новые жертвы. Как вы оцениваете угрозу обострения конфликта?

Константин Елисеев: Эта эскалация нам только напомнила, что мы продолжаем жить в условиях войны с РФ, которая длится семь лет. Трудно прогнозировать, что будет дальше, ведь действия российского президента Путина трудно просчитать. Только он может дать ответ на этот вопрос. Но, на мой взгляд, сейчас как раз все делается для того, чтобы не произошло нового, более мощного вторжения на территорию Украины. Очень хорошо, что в игру активно вступила американская дипломатия, которая понимает, что остановить Путина можно только совместными усилиями мощной международной коалиции.

- Какую цель, по вашему мнению, преследует Россия, увеличивая численность войск на границе с Украиной?

Константин Елисеев

- Настоящая цель Путина - оккупировать всю Украину, загнать ее в сферу российского влияния. Нынешняя ситуация связана с развитием как на глобальном и региональном уровне, так и с внутриполитическим развитием в России. В США пришла к власти команда во главе с президентом Джо Байденом, который сразу объявил, что его страна снова "в игре" и дал характеристику российскому президенту Путину как "убийце". Он задал тон и сразу указал Россиина ее место как агрессора. Конечно, это вызвало ответную реакцию Путина. Он сразу решил поднимать ставки, таким образом приглашая США к определенным договоренностям.

Кроме того, Путин пытается использовать ситуацию, которая складывается в Европе. Все европейские страны сейчас занимаются борьбой с COVID-19, на это выделяются большие финансовые и политические ресурсы. Также два наших ключевых партнера - Германия и Франция - готовятся к выборам (парламентским и президентским соответственно. - Ред.). Путин понимает, что им нужно, по крайней мере, временно показать историю успеха. А история успеха - это то, что в центре Европы нет горячей фазы войны. Таким образом, Путин пытается побудить наших партнеров, чтобы они давили на Украину, а Украина пошла на уступки в исполнении минских договоренностей. Внутриполитическая составляющая связана с предстоящими парламентскими выборами в России (запланированными на сентябрь 2021 года. - Ред.). Путину нужно мобилизовать электорат в поддержку своего режима, особенно в условиях, когда ему нечего показать в плане достижений за последние годы, поскольку уровень экономики и социальные стандарты падают.

- Украинские власти заявляют о готовности украинских военных дать отпор в случае нападения России. Насколько это соответствует действительности, на ваш взгляд? Насколько хорошо оснащена украинская армия?

- Безусловно, Путин должен понимать, что цена его военной авантюры будет очень высокой. Я считаю, что и дальше нужно показывать, что любое новое вторжение будет иметь высокую, если не фатальную цену для путинского режима. Сегодня Украина намного мощнее и крепче, чем это было в 2014 году. Конечно, хочется, чтобы Украина предотвратила негативный сценарий (вторжение России. - Ред.). И поэтому мы должны призвать наших партнеров - Евросоюз и Соединенные Штаты - чтобы они также четко обозначили и назвали ту цену, которую он (президент России. - Ред.) заплатит за свою военную авантюру. Я бы назвал это превентивными санкциями, о которых должны объявить наши международные партнеры.

Я думаю, что только благодаря нашей армии, украинскому народу и мощной проукраинской коалиции мы сможем дать решительный отпор российской агрессии. Мы также должны задать себе вопрос: что Украина сделала, чтобы не было такой эскалации? Последние два года Украина все время занималась умиротворением агрессора, пыталась посмотреть в глаза Путину, как-то склонить его к диалогу, достичь с ним договоренности о мире. Власть занималась миротворческим спамом, выдвигала кучу идей и по работе трехсторонней контактной группы (ТКГ по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. - Ред.), и по каким-то консультативным советам, и новым планам действий. Все это привело к тому, что мы своими руками завели переговорный процесс в тупик. Последние месяцы ни ТКГ, ни "нормандский формат" (при участии Украины, России, Германии и Франции. - Ред.), по сути, не работают. Все это создало негативный фон и привело к тому, что Путин решил обострить ситуацию.

- Президент США Джо Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории. В СМИ вы высказывали предположение, что Россия к этой встрече попытается найти все больше предметов "дипломатических торгов" в отношении Украины. Что это может быть?

- Цель Путина - затянуть, в частности, Соединенные Штаты в геополитическую игру, создать определенную корзину, в которую бросить проблемы Ливии, Ирана, Сирии и Украины, и с этим пытаться вести торги. Но нам надо делать все возможное, чтобы Украина не была объектом политики сверхдержав, а стала активным игроком, субъектом. Именно поэтому и я, и вообще патриотические силы, очень чутко реагируют на любые контакты, которые происходят между крупными странами без участия Украины. К сожалению, это происходит при молчаливом согласии украинских властей. Конкретный пример - то, что происходит интенсивный контакт в трехстороннем формате между Макроном, Меркель и Путиным. Путин с Меркель отдельно говорит. Мы должны четко выражать свою позицию и не допускать, чтобы о нас говорили без нас.

- Какие козыри имеет Украина? Благодаря чему она может этого добиться?

- Наш ключевой козырь заключается в том, что сегодня будущее безопасности, стабильности и процветания Европы решается в Украине. И не решив адекватным и оптимальным способом вопрос, связанный с отпором российской агрессии и восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины, нельзя говорить о том, что существует стабильный мир в Европе. Именно исходя из этого мы должны навязывать свою игру и предлагать международному сообществу, чтобы оно действовало более стратегически, если хочет установить в Украине стабильный мир. Конечно, это потребует смелых решений. Здесь речь идет и о перспективе членства в НАТО, и о четкой европейской перспективе, и об остановке определенных геополитических проектов вроде "Северного потока - 2", и о мощной поддержке в сфере военно-технологического сотрудничества. Но, конечно, самое мощное, что для нас очень важно, - это усиливать режим санкций. Я считаю, что международное сообщество сейчас должно ввести санкции против России за эскалацию ситуации вдоль украинской границы, а также ввести превентивные санкции, о которых я говорил ранее.

Президент Владимир Зеленский в Донбассе

- Если сравнивать реакцию Запада на угрозу со стороны России сейчас и реакцию во время горячей фазы конфликта в 2014-2015 годах, какие вы видите различия?

- Конечно, различия есть. В 2014 году, когда происходила аннексия Россией Крыма и вмешательство на востоке Украины, международное сообщество все это прозевало. Санкции были введены только через несколько месяцев после того, как Кремль начал убивать украинцев. Конечно, это стало хорошим уроком для наших партнеров, чтобы не проспать и не прозевать. Кроме того, сейчас для нас позитив в том, что в Соединенных Штатах президентом был избран Байден, человек, который не в теории знает, что такое российская угроза, кто такой Путин и какое значение Украина имеет для стабильности в Европе и мире. Именно поэтому мы видим, что роль лидера в этой ситуации играют Соединенные Штаты.

- Вы разочарованы текущим уровнем поддержки?

- Я в определенной степени разочарован довольно беззубой реакцией наших европейских партнеров. Конечно, мы благодарны им за то, что они делали и делают в плане усиления стойкости Украины в контексте проведения внутренних реформ. Но, на мой взгляд, их реакция на происходящее на границе должна была быть более жесткой и проактивной. Апогеем этой беззубой реакции стало совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, где они призвали "обе стороны" к сдержанности. В этом - слабость позиции двух ключевых стран ЕС, что только усилило аппетит Путина по концентрации своих войск на границе. Более того, в их реакции нет ни слова об усилении санкций.

Поэтому я считаю, что ЕС должен пересмотреть свою позицию и показать, что он - мощная сила в плане политики безопасности. Я думаю, что проблема в Евросоюзе - отсутствие лидера. К сожалению, с уходом (отказом от кандидатуры на выборах в бундестаг в 2021 году. - Ред.) канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) на сегодня нет того лидера, который мог бы стать двигателем и европейской интеграции, и проактивной политики Евросоюза. И это прекрасно понимают в Москве. Кроме того, я считаю, что мы активно не задействовали механизм консультаций с ЕС о политике безопасности в рамках соглашения об ассоциации, а этот механизм четко прописан - в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности.

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