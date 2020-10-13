Комментарий: Имитация народовластия от президента Зеленского

Президент Зеленский анонсировал проведение в Украине всенародного опроса. Он состоится 25 октября - в день местных выборов в стране. Пока известно лишь то, что украинцам предложат ответить на пять вопросов. На какие именно - сегодня не могут сказать даже в Офисе президента. Там лишь уверяют: нынешняя власть собирается вернуть людям право определять содержание украинской политики. Но никаких юридических последствий запланированный опрос, как говорят в команде Зеленского, иметь не будет. Что вызывает искреннее недоумение и тревогу за будущее страны, в которой о псевдореферендуме народ узнает всего лишь за 12 дней до его проведения. В этом Зеленский, похоже, превзошел даже самого Путина.

Всенародный опрос или выстрел в ногу

Владимир Зеленский и его команда обладают уникальной способностью: с улыбкой на устах стрелять себе в ногу. Каждый раз. Методично, и подбирая все больший калибр. Вот, казалось бы, что мешало президенту Украины нормально объяснить украинцам о всенародном опросе, запланированном на 25 октября? Почему Офис президента в авральном порядке решил организовать псевдореферендум? Достаточно ли 12 дней для организации всеукраинского опроса? О чем собирается команда Зеленского спрашивать у народа? И самое главное - что будет делать глава государства, получив ответы?

Сергей Руденко

Все эти вопросы отнюдь не праздные. Поскольку никаких юридических оснований для проведения всеукраинского опроса нет. Такой инструмент демократии не прописан ни в конституции, ни в других законах, включая Избирательный кодекс. Это - не референдум, не плебисцит и даже не социологический опрос в день выборов. Это чистая авантюра, организованная командой Зеленского - причем авантюра, которая к большому сожалению может иметь печальные последствия не только для "слуг народа", но и в целом для страны. Поскольку до конца даже не понятно, а за чей, собственно, счет будет проведен этот опрос - в бюджете страны денег на это не предусмотрено.

Спешку Зеленского и его команды с псевдореферендумом можно объяснить желанием партии "Слуга народа" в день проведения местных выборов хоть как-то напомнить избирателям о себе. Мол, мы вас видим, мы вас слышим, проголосуйте еще раз за нас. Мы вам обещали народовластие - получите. Учитывая то, что социологи предрекают довольный скромный результат президентской партии на местных выборах, команде Зеленского нужна была избирательная "фишка". И именно ею стал всеукраинский опрос - имитация народовластия от президента, поскольку, еще раз повторюсь, даже перечень вопросов, которые будут вынесены на него, до сих пор не оглашен. Хотя приближенные к Офису президента политконсультанты не исключают (то ли в шутку, то ли всерьез), что украинцев 25 октября среди прочего спросят и об отношении к легализации медицинской марихуаны.

Что общего у Зеленского с ОРДЛО

Офис президента Зеленского конечно же может бесконечно апеллировать к народовластию. И во многом он будет прав: за 29 лет существования украинской независимости в стране не создана эффективная система, позволяющая народу влиять на государство и власть. Исключение составляют разве что выборы президента, депутатов разных уровней и один сомнительный референдум, проведенный еще во времена президентства Леонида Кучмы. Но кто сказал, что для обеспечения народовластия гарант конституции обязательно должен выйти за пределы своих полномочий, инициируя проведение незаконного всеукраинского опроса?

Чем тогда президент Зеленский, например, отличается от лидеров Крыма и так называемых "ЛНР"-"ДНР", организовавших в 2014 году фейковые референдумы, которые привели к аннексии полуострова Россией, войне и провозглашению псевдореспублик в Донбассе? Уверен, что аналогии с событиями шестилетней давности президенту Зеленскому не очень понравятся. Но факт, к сожалению, остается фактом. 25 октября в Украине собираются провести очередной псевдоопрос, который находится вне правового поля государства. Только в отличие от событий 2014-го в Крыму и ОРДЛО его инициатором станет не сепаратист, а тот, кто сам является гарантом Конституции Украины.

Чем это чревато? Всеукраинский опрос Зеленского откроет ящик Пандоры. Примеру президента могут последовать другие политические силы, в том числе - и ориентированные на Москву. Та же партия "Оппозиционная платформа "За жизнь". Кто после 25 октября сможет ей помешать провести всеукраинский опрос по будущему Донбасса или же по вступлению Украины в НАТО? Кто запретит куму Владимира Путина - Виктору Медведчуку ставить вопрос о федерализации страны и о русском языке как втором государственном в Украине?

Да, это все не будет иметь юридических последствий. Да, это все - вне Конституции Украины. Да, наверняка национал-демократические силы будут протестовать против этого. Но результаты таких опросов могут стать предметом манипуляций, политических спекуляций и в итоге - поводом для попыток имплементировать результаты в украинское законодательство. Если кто-то не верит в это, пусть вспомнит Крым и Донбасс.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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