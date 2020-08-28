Глава СБУ хочет не допустить "русских агентов влияния" к выборам в Украине

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины призвал исключить внесение в избирательные списки на местных выборах в октябре лиц, "сотрудничающих с государством-агрессором" (согласно украинским законам, таким государством считается Россия. - Ред.). Эту же меру предлагается применять к тем, кто - помимо украинского гражданства - имеет и гражданство других государств.
Достичь этой цели, по мнению Баканова, помогут законодательные изменения. Однако полностью реализовать эту инициативу до предстоящих в Украине 25 октября выборов в местные органы власти не удастся, считают опрошенные DW депутаты, эксперты и общественные деятели. Прежде всего, из-за нехватки времени, хотя юридических проблем тоже не хватает.
Что в Украине называют "сотрудничеством с агрессором"?
Верховная рада технически способна ограничить законом участие в выборах лиц, сотрудничающих с Россией, сказал DW заместитель председателя комитета Верховной рады по организации государственной власти, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Качура. Проекта соответствующего закона, по его словам, пока нет, но если он поступит, у парламентариев еще есть время его принять до выборов.
В то же время он считает, что закон должен четко определить понятие "сотрудничества с государством-агрессором". "У нас половина страны имеют родственников в России, есть какие-то экономические связи, до сих пор значительное количество людей ездит на работу в Россию", - обратил внимание депутат. При этом запретить законом, по его словам, можно лишь право тех, кто сотрудничает с Россией, быть избранными в местные советы. В то же время запрет голосовать для таких людей будет незаконным, отметил Качура. Ведь право каждого украинца быть избирателем закреплено в конституции страны.
Право каждого украинца быть избирателем закреплено в конституции страны
Исключить же участие в выборах обладателей еще одного, кроме украинского, гражданства, по мнению Качуры, на данный момент невозможно. Он напомнил, что проблема двойного гражданства в Украине до сих пор не урегулирована. "На мой взгляд, если человек имеет двойное гражданство, то он не имеет права избирать и быть избранным в органы государственной власти", - заявил Качура.
"Русские агенты влияния" в Украине
Между тем общественные активисты и эксперты в Украине все чаще предупреждают об опасности вмешательства Москвы в местные выборы в Украине 2020 года. В частности, руководитель Группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Любовь Цибульская заявила об активизации "русских агентов влияния" перед выборами в Причерноморском и Приазовском регионах. К таким "агентам" эксперт причисляет одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. По ее словам, он "в дополнение к своим трем национальным телеканалам запускает новые телеканалы в Николаевской, Херсонской областях и в Одессе".
На этом фоне выдвинутая председателем СБУ идея отвечает общественному запросу и найдет понимание среди украинцев, убежден политолог донецкого происхождения Олег Саакян. "У нас есть люди, которые напрямую сотрудничают с государством-агрессором, они всем известны и даже не скрывают этого. Но не нет никаких формальных юридических оснований исключить их влияние на внутриполитическую жизнь", - отметил эксперт. По его мнению, разработать, принять и внедрить соответствующий закон до выборов уже невозможно, а в попытки сделать это в спешке только дискредитируют саму идею.
Виктор Медведчук
Выборы на фоне войны в Донбассе
Заявление председателя СБУ Баканова, как и остальные попытки в последние недели перед местными выборами пересмотреть избирательное законодательство, могут так и остаться политическими заявлениями. А если законы все же будут приняты, их будет практически невозможно реализовать, уверен глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Он считает, что ограничение участия в выборах агентов влияния России и лиц с иностранным гражданством на фоне войны в Донбассе целесообразно, но немедленное их введение законом или решением СНБО получит хорошие перспективы обжалования в судах.
Эксперт также обращает внимание на нехватку времени: "Законодательных инициатив еще нет, на их разработку нужно время. Они должны быть рассмотрены профильным комитетом, для чего также нет времени, поскольку избирательный процесс стартует уже 5 сентября", - сказал Кошель.
Единственным выходом из этой ситуации эксперт считает признание вины "коллаборационистов" в суде, чего, по его убеждению, недостаточно последовательно добиваются даже высшие должностные лица Украины. "Президент Зеленский еще в прошлом году достаточно прямо сказал о наличии данных о финансировании государством-агрессором отдельных пророссийских сил, но никаких шагов в этом деле мы так и не увидели", - отметил Кошель.
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Автор: Николай Бердник