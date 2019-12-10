Местные выборы в Донбассе: где украинцы пока не смогут голосовать?

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на днях заявила о невозможности проведения 25 октября местных выборов в ряде территориальных общин в Донбассе. Речь идет о территориях в непосредственной близости от линии разграничения - 10 территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Как сообщили в ЦИК, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов после анализа информации, предоставленной Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями. В ЦИК отметили также, что "всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили информацию".

Такое решение ЦИК вызвало беспокойство со стороны уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой из-за ограничений избирательных прав жителей прифронтовых территорий. Во вторник, 11 августа, Денисова потребовала от Центральной избирательной комиссии копии документов, на основании которых было принято решение о невозможности проведения выборов в 18 общинах в Донбассе. Уже вечером того же дня ЦИК в ответ на это требование опубликовала упомянутые документы, поступившие от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. В этих письмах речь идет исключительно о сложной ситуации с безопасностью на этих территориях.

Фактор безопасности и ограничение избирательных прав

С опубликованным документам ознакомился председатель общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель. "В этом случае военно-гражданские администрации действовали так же, как и во время прошлых общенациональных и местных выборов: в своих письмах они сказали, что выборы в прифронтовых общинах невозможны из-за фактора безопасности", - сказал Кошель в беседе с DW. Далее он отметил, что, принимая решение на основании информации военно-гражданских администраций (ВЦА), Центризбирком действовал в пределах своих законных полномочий. "Ничего нового не произошло, ЦИК делает свою работу, опираясь на мнение военно-гражданских администраций", - констатировал Кошель.

Алексей Кошель

В то же время глава КИУ признал, что такая мера действительно является ограничением избирательных прав граждан Украины, проживающих в 18 прифронтовых общинах. Но, с этим нужно смириться, учитывая необходимость соблюдения более важных прав человека и гражданина. "Сейчас никто не может дать гарантий того, что граждане тех территорий не погибнут в день голосования на местных выборах 25 октября. Если же говорить об ограничении прав граждан, то прежде всего, следует помнить о праве человека на жизнь, праве на безопасность, и лишь потом - об избирательных правах гражданина ", - считает Кошель.

Еще перед решением ЦИК сомнения в возможности проведения местных выборов в прифронтовых общинах выражали участники Восьмой мониторинговой миссии "Восток SOS". Они недавно побывали в Донбассеи ознакомились с ситуацией на месте. Среди участников миссии был и немецкий политолог Андреас Умланд (Andreas Umland). Организовать выборы на прифронтовых территориях Донбасса достаточно трудно, отметил Умланд, подводя в Киеве итоги мониторинговой миссии.

"Эти местные выборы имеют особое значение, поскольку завершают первый этап децентрализации и легитимизируют новое территориальное устройство в формате объединенных территориальных общин. Есть веские аргументы за проведение местных выборов. Однако мое мнение по результатам миссии - не стоит проводить местные выборы на прифронтовых территориях. Это и боевые действия, и фактически военное положение", - говорит Умланд.

Военно-гражданские администрации тоже не выход

Таким образом решение ЦИК об отмене местных выборов в части районов Донбасса означает, что там и дальше будут действовать военно-гражданские администрации, введенные еще 2015 году вместо местных советов. Это временные государственные органы в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины. Они исполняют основные функции местных советов и исполнительных органов по управлению экономическими процессами, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной и культурной политикой в условиях военного конфликта. Военно-гражданские администрации состоят из гражданских и военных лиц, образуются указом президента Украины. Главы этих администраций назначаются по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Андреас Умланд

Несмотря на невозможность на данный момент организации выборов на прифронтовых территориях немецкий эксперт указал и на то, что долго такие военно-гражданские администрации существовать не могут. По его мнению, на этих территориях уже возник "режим автократии". Он призвал реформировать эти органы. "Например, я могу себе представить, что в их состав могут войти советы местных общин, с участием представителей общественных организаций, медиа, бизнеса и политических партий", - считает Умланд.

Еще один участник мониторинговой миссии "Восток SOS", вице-президент неправительственной организации Free Russia Foundation Григорий Фролов, добавил, что с точки зрения безопасности, военно-гражданские администрации являются более эффективным способом управления на прифронтовых территориях. Но если их управление в ручном режиме затянется на годы, то у местных жителей не будет нормального общения со всей Украиной и они не смогут себя почувствовать ее полноценными гражданами, предостерег правозащитник.

Он обратил внимание на то, что почти все общины, в которых сейчас отменены выборы, в свое время побывали под контролем самопровозглашенных "ДНР/ЛНР". При этом Фролов отметил дефицит источников информации на этих территориях. По его словам, их жители до сих пор не имеют доступа к украинскому телевидению, но зато есть широкий доступ к российскому телевидению.

Тем временем в самом ЦИК, судя по всему, еще не теряют надежду. "Политика безопасности и ситуация могут измениться. Если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в комиссии поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут состояться даже 25 октября 2020 ", - отмечается на сайте ЦИК.

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