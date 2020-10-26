Комментарий: Конец гегемонии Зеленского и "Слуг народа" в Украине

Местные выборы, состоявшиеся в Украине 25 октября, стали холодным душем для партии "Слуга народа". Команда Владимира Зеленского, одержавшая в 2019 году ошеломляющие победы на президентских и парламентских выборах, проиграла мэрские в крупнейших городах страны - в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, во Львове. "Слуги", согласно данным экзит-поллов, получили скромные результаты и на выборах в местные советы. Это значит, что команде Зеленского отныне придется считаться с другими политическими партиями и региональными элитами, взявшими власть на местах.

Вся власть - советам и… партиям

Нынешние местные выборы в Украине завершили процесс децентрализации в стране. Вначале местным органам самоуправления было делегировано право распоряжаться местными доходами (только в 2021 году их общий бюджет возрастет до 500 млрд грн), а затем были приняты новые правила формирования местных советов - последние превратились в полноценных хозяев своих регионов.

Сергей Руденко

После проведения административной реформы и укрупнения районов количество депутатов местного уровня в Украине сократилось на 30 процентов. С 2020 года изменена и процедура их избрания - кандидаты-мажоритарщики баллотируются только в населенных пунктах, где проживает менее 10 тыс жителей. В больших же городах выборы проводятся только по пропорциональной системе и с открытыми партийными списками. Да еще и с гендерной квотой - не менее 2 человек противоположного пола в каждой пятерке. Последнее требование, правда, вряд ли что-то кардинально изменит, учитывая, что лидерство практически во всех украинских партиях принадлежит все же мужчинам.

Как бы то ни было, местные выборы 25 октября открыли новую эпоху в Украине - теперь роль партий на местах значительно возрастает. И не только общенациональных - таких как "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко или "Оппозиционная платформа "За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко. Понимая это, действующие мэры Киева, Харькова, Одессы и Днепра провели в горсоветы свои партии, соответственно - УДАР, "Блок Кернеса - успешный Харьков", "Доверяй делам" и "Пропозицию".

Именно эти региональные проекты на нынешних выборах стали лидерами симпатий избирателей в крупнейших городах страны. Во многом именно они, распоряжающиеся большим финансовым ресурсом, и будут определять политику не только в регионах, но и в целом по стране. И кто знает, возможно, уже на следующих президентских выборах мы увидим в качестве кандидатов на пост главы государства мэра Киева Виталия Кличко или городского голову Днепра Бориса Филатова. Или же вновь Петра Порошенко, партия которого на нынешних выборах значительно укрепила свои позиции не только на западе и в центре страны, но и в Одессе.

Гагарин для Зеленского

За две недели до местных выборов Владимир Зеленский неожиданно инициировал проведение 25 октября так называемого всенародного опроса. Вынося на обсуждение украинцев пять вопросов, президент пытался убедить избирателей, что их мнение для него - превыше всего. Правда, делал он это весьма неубедительно. В результате оппоненты Зеленского обвинили его в попытке незаконной агитации за партию "Слуга народа" в день выборов, которая, кстати, и взяла на себя финансирование этого достаточно странного опроса. А проведение его курировал шоумен и музыкальный продюсер "Квартала 95" Артем Гагарин. Да, да, Гагарин. У Путина была Терешкова, а у Зеленского - Гагарин.

Трудно сказать, чего же на самом деле хотел Зеленский - повысить рейтинг своей партии или же заручиться поддержкой украинцев для создания СЭЗ в Донбассе. Но, надо признать, что опрос провалился. Об этом свидетельствуют из рук вон плохая организация процесса, резкая критика опроса оппонентами и сомнительные цифры ответивших, которые в итоге получит президентская команда. Экзит-поллы указывают на достаточно низкий интерес избирателей к опросу - треть из них попросту его проигнорировали. А учитывая довольно низкую явку избирателей на выборы (всего около 37%), цифры и вовсе получатся совсем смешными.

Владимир Зеленский обещал украинцам, что результаты опроса позволят властям подготовить необходимые законопроекты для их рассмотрения в Верховной раде. Но Артем Гагарин и проведенная им акция в день местных выборов полностью дискредитировали идею народовластия в таком формате. А поэтому возникают закономерные вопросы.

Например, кто будет нести ответственность за проведение опроса, не предусмотренного действующим законодательством Украины? Как и кем будут использованы результаты псевдореферендума? Что будет делать Зеленский в случае, если подобные фейковые опросы возьмутся проводить ОПЗЖ и "Партия Шария"? Ответов тут пока нет. И вряд ли они будут. По крайней мере в ближайшее время. Показательно лишь то, что опрос, который инициировал Зеленский, публично проигнорировал Дмитрий Разумков - бывший лидер партии "Слуга народа", а ныне спикер украинского парламента.

Лимон и лимонад для "Слуг народа"

После завершения местных выборов представители "Слуги народа" пытаются из лимона сделать лимонад. Мол, до 25 октября партия Зеленского вовсе не была представлена в местных советах, а теперь она там будет. Да, конечно, так оно и есть. Если, правда, не учитывать, что неформальный лидер партии Владимир Зеленский еще полтора года назад имел поддержку 73% избирателей, а сама партия "Слуга народа" - 43%. На фоне этого их нынешние 10-15% на местных выборах выглядят очень непритязательно. Да, представители президентской партии попадут во многие местные советы, но будут вынуждены в них договариваться с теми же "Европейской солидарностью", ОПЗЖ, "Голосом", "Батькивщиной" или "Партией Шария".

Довольно скромный результат "Слуги народа" на местных выборах и низкая явка избирателей - свидетельство того, что украинцы устали от политики. Да, возможно, часть избирателей не пришли на избирательные участки из-за коронавируса. Но в 2019 году они выдали огромный кредит доверия Владимиру Зеленскому, обещавшему изменить Украину. Полтора года в руках у Зеленского была фактически абсолютная власть. Украинцы ждали от него решительных действий и качественных преобразований. Но президент их ожиданий не оправдал. Возможно, поэтому в местные советы востока и юга страны избиратели делегировали откровенно пророссийские ОПЗЖ и "Партию Шария", а одним из лидеров мэрских выборов в столице стал бывший соратник Виктора Януковича Александр Попов.

25 октября завершился беззаботный период правления нынешнего президента Украины. Кроме традиционных оппонентов - "Европейской солидарности", "Голоса", ОПЗЖ - Зеленский теперь вынужден будет считаться и с лидерами регионов. Очевидно, монобольшинство в Раде в скором времени может прекратить свое существование, расколовшись на фракции.

Не исключено, что Украину ждут досрочные парламентские, а, возможно, даже и президентские выборы. По крайней мере региональные лидеры и оппозиция, почувствовав силу на нынешних местных выборах, вряд ли будут ждать 2024 года и окончания пятилетней каденции Владимира Зеленского. И это должен понимать сам президент.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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