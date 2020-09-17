Право голоса не для всех: в Донбассе возмущены отменой местных выборов

От центра Мариуполя до Сартаны - всего 20 минут на машине. На прифронтовой населенный пункт этот городок, расположенный в восьми километрах от линии разграничения, совсем не похож. Сейчас здесь в разгаре стройка: рабочие заканчивают укладывать плитку перед недавно отремонтированным домом культуры. "Это чтобы глава военно-гражданской администрации, которого нам пришлют, уже ни о чем не беспокоился", - шутит глава поселковой администрации Александр Куркчи, пытаясь перекричать грохот перфораторов.

В 2016 году ситуация была намного критичнее

Чтобы спрятаться от шума строительных инструментов, поднимаемся в его кабинет. На стенах - грамоты и иконы, на полке в углу - флажки Украины, Евросоюза и Греции. Сартану в 18-м веке основали греки - переселенцы из Крыма. Их потомки и сейчас составляют почти три четверти десятитысячного населения городка, объясняет Александр Куркчи. А правительство Греции оказывало помощь пострадавшим от обстрелов сартанцам.

Александр Куркчи

Пророссийские боевики неоднократно обстреливали Сартану. Последний раз - в 2017 году, рассказывает поселковый голова. За время конфликта погибли 12 жителей поселка, а десятки домов были разрушены. Впрочем, даже активные боевые действия не мешали проводить выборы: в 2014 году в Сартане выбирали президента Украины, в 2015-м - поселковый совет, а в прошлом году жители поселка проголосовали и на президентских, и на парламентских выборах.

Самого Куркчи избрали поселковым головой на внеочередных выборах в 2016 году - после того, как его предшественник Степан Махсма стал секретарем городского совета Мариуполя. "Ситуация тогда была намного критичнее, чем сейчас, - вспоминает Куркчи. - Тем не менее люди пришли на выборы, отдали свой голос".

Вместо выборов - военно-гражданская администрация

Сейчас в Сартане тихо. Городок уже оправился после обстрелов и активно развивается. За последние годы в нем отремонтировали дом культуры, на пустыре за его зданием обустроили парк, приобрели помещение для будущего центра админуслуг, а на международные гранты установили 25 камер видеонаблюдения - чтобы на улицах стало безопаснее.

Сартана - центр объединенной территориальной общины

К тому же в ходе реформы по децентрализации Сартана стала центром объединенной территориальной общины (ОТО). Выборы 25 октября должны были юридически завершить ее формирование, но, поскольку они не состоятся, в поселок должен быть назначен глава военно-гражданской администрации (ВГА), говорит Александр Куркчи: "Как он себя поведет и чем это будет чревато для жителей, остается только догадываться".

В Сартанскую территориальную общину вошли села Чермалык, Павлополь, Лебединское, Талаковка, Широкино и Коминтерново, которые расположены намного ближе к линии разграничения, чем Сартана. В последних двух выборы невозможны по объективным причинам. В Широкино, где во время ожесточенных боев было разрушено большинство домов, гражданского населения попросту не осталось. А Коминтерново занято силами самопровозглашенной "ДНР".

Прифронтовой Чермалык обижен на центральную власть

Зато в других селах, вошедших в Сартанскую территориальную общину, считают, что голосование там должно было бы состояться. "Я очень обижена на президента - почему нас лишили права голоса? Такое чувство, будто грязью нас облили", - жалуется в разговоре с DW 68-летняя жительница Чермалыка Анна Домбай. И признается, что очень ждала выборов: "Если создается община, должен быть совет из ее представителей - все должно обсуждаться, решения надо принимать коллегиально".

Анна Домбай очень обижена на президента Зеленского

Домбай вспоминает, что до вооруженного конфликта в селе жило 2200 человек, а осталось полторы тысячи - после начала боевых действий многие уехали. В Чермалыке работают школа и садик - правда, сейчас он закрыт на капитальный ремонт. Близость линии разграничения с "ДНР" на улицах села совсем не ощущается, но впечатление это обманчиво: от детского сада до реки Кальмиус - там проходит линия - лишь несколько сот метров.

Прошлогодние выборы в Верховную раду в Чермалыке отменили после обстрела, в результате которого погиб местный житель. Не состоялись здесь и местные выборы в 2015 году. Зато президента в 2014 и 2019 годах жители села выбирали. Сейчас это, как и перемирие, их главный аргумент: в то, что за решением не проводить местные выборы стоит забота об их безопасности, здесь никто верит.

"Риск всегда есть, но мы ходим на работу, дети ходят в школу, - возмущается директор местного ДК Наталья Самойлова. - Почему во время президентских выборов не боялись провокаций с той стороны, а сейчас вдруг испугались?" Ее односельчанка Анна Домбай придерживается схожего мнения: "Такое впечатление, что кто-то целенаправленно хочет назначить сюда своих людей".

Военно-гражданские администрации должны стать более открытыми для людей

Директор волонтерской и правозащитной организации "Восток-SOS" Константин Реуцкий считает решение не проводить выборы в ряде районов Донбасса оправданным. "Речь идет не столько о том, безопасно ли будет голосовать людям 25 октября, сколько о том, смогут ли новоизбранные советы обеспечить жизнедеятельность общин в случае возобновления полномасштабных боевых действийуже после выборов, - объясняет свою позицию правозащитник. - Во время военных действий военно-гражданские администрации могут гораздо быстрее принимать и реализовывать решения".

В то же время Реуцкий отмечает необходимость реформирования института военно-гражданских администраций на местах, глав которых на данный момент назначают руководители областных ВГА. "Люди в общинах должны знать кандидатов на должности глав ВГА, их историю и компетенцию и иметь возможность хоть как-то влиять на их выбор, - объясняет правозащитник. - Также ВГА должны стать более открытыми для людей, жители общин должны иметь рычаги влияния на их решения в своих интересах".

Чермалык - до линии разграничения всего несколько сот метров

Правда, в пояснениях руководства Донецкой и Луганской областей, на основании которых ЦИК Украины пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 18 территориальных общинах Донбасса, речь идет об опасности именно во время голосования, а не о сложностях в дальнейшем управлении. При этом близость к линии разграничения, очевидно, не являлась решающим фактором. Например, в Северодонецке, который расположен в 30 километрах от линии разграничения, выборы не состоятся, а Мариуполь, от восточных окраин которого до зоны боевых действий лишь 10 километров, полным ходом готовится к голосованию.

Небезопасно? Экспертам не хватает конкретики

Ольга Айвазовская, глава правления организации "Опора", занимающейся мониторингом избирательных процессов в Украине, отмечает нехватку конкретики в официальном объяснении руководства Донецкой и Луганской областей, почему сейчас опасно проводить выборы там, где они прошли в 2015 и 2019 годах. В то же время, по словам эксперта, публичная аргументация чиновников далеко не всегда касается безопасности.

В качестве примера Айвазовская приводит позицию главы Луганской области Сергей Гайдая, который заявил, что введение военно-гражданской администрации в Лисичанске летом этого года позволило наладить водоснабжение, на что были не способны местные власти. "Это абсурд, - уверена эксперт. - Ведь если орган местного самоуправления неэффективно выполняет свои функции, для этого и существуют выборы, на которых этот орган должен быть переизбран".

По словам Ольги Айвазовской, назначить выборы на 25 октября там, где их решили не проводить, уже в любом случае не удастся, ведь избирательная кампания уже началась. Между тем надежду на то, что голосование все-таки может состояться в обозримом будущем, жителям Донбасса на прошлой неделе дал председатель ЦИК Украины Олег Диденко. По его словам, первые выборы в новообразованных общинах можно проводить дважды в год - в октябре и марте. Правда, состоится ли голосование весной, опять-таки будет зависеть от позиции военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей.

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