Местные выборы в Украине: поражение партии Зеленского и триумф мэров

По данным опросов на выходе с избирательных участков, действующие мэры крупнейших городов Украины с большим отрывом от конкурентов лидируют на местных выборах, которые прошли в воскресенье, 25 октября. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, опубликованные в ночь на понедельник "Студией Савика Шустера" и телеканалом "Украина 24", а также социологической группой "Рейтинг".

В частности, в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове нынешние мэры опережают своих ближайших конкурентов на десятки процентных пунктов. По состоянию на 22 часа воскресенья Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о явке избирателей в 37%, что почти на десять процентных пунктов меньше, чем на местных выборах 2015 года.

"Слуга народа" проигрывает выборы мэров в крупнейших городах

Местные выборы прошли в 24 регионах Украины - исключением стали прифронтовые и неподконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей. По итогам выборов будут сформированы новые составы областных, районных и городских советов. Украинцы также выбирали мэров городов, глав поселковых и областных советов.

Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке

Кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" на мэрских выборах в крупных городах заняли вторые, третьи и более низкие места и могут рассчитывать в лучшем случае на выход во второй тур.

Президент "Центра инновационного консалтинга" Дмитрий Корнейчук считает это проявлением протеста украинцев, которые решили дать бой на местных выборах центральной власти. "Опыт избрания Владимира Зеленского и "Слуги народа" в 2019 году научил людей, что под видом нового им подсовывают что-то некомпетентное и ситуация становится еще хуже", - пояснил Корнейчук.

Своеобразным признанием проигрыша партии власти стало заявление, появившееся на официальном сайте президента Зеленского. В нем, среди прочего, содержится предупреждение местным лидерам об их ответственности перед центром. "Увеличение финансового потенциала и возможностей для представителей местной власти не означает, что любому будет разрешено государством преобразование своего города, района или общины в персональную вотчину. Закон один для всех. Ответственность перед государством и обществом - это аксиома для местных органов власти", - отмечается в заявлении.

Умеренный успех пророссийских сил

Еще до выборов 25 октября политические эксперты прогнозировали значительный успех пророссийской партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" (ОПЗЖ) на местных выборах в Донбассе и других восточных и южных областях страны. Однако, по данным экзит-полов, наибольший успех этой партии - немногим более 30 процентов голосов на выборах в городской совет Мариуполя.

"Хотя еще полгода назад было впечатление, что эта политическая сила захватила весь Донбасс и царствует там единолично, сейчас похоже, что ни она, ни любая другая из политических сил не получит абсолютного большинства, а возможные коалиции сделают власть ОПЗЖ эфемерной", - прогнозирует замдиректора центра "Имидж-контроль" Константин Малеев.

Представительство в местных органах власти восточных и южных городов может получить еще одна известная своими пророссийскими взглядами политсила - "Партия Шария". По данным экзит-полов, она набирает более 7,5% голосов в Одессе, до 5,5% в Николаеве и проведет своих депутатов в горсоветы Харькова и Мариуполя. Таким образом, как ожидают политологи, эта партия может активно сотрудничать с ОПЗЖ и другими идеологически близкими местными политсилами.

Успех мэров и их региональных партий

Отличительной чертой выборов 25 октября стало доминирование местных партий и блоков на востоке и юге Украины, тогда как избиратели центра и Запада и далее предпочитают всеукраинские политсилы. Так, в Харькове наибольшее представительство в горсовете может получить "Блок Кернеса - успешный Харьков", в Одессе - партия мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам", в Днепре - партия мэра Бориса Филатова "Предложение", а в Мариуполе мэрский "Блок Вадима Бойченко". При этом такие партии, как правило, не имеют ярко выраженной идеологии, делая акцент на региональной повестке дня.

Социолог Константин Малеев объясняет этот феномен тем, что за последние 12 лет в Украине наблюдается тенденция к росту авторитета и влияния местных политических лидеров, а также мэров городов и создаваемых вокруг них партий.

А политолог Дмитрий Корнейчук предполагает, что в рамках децентрализации "местные власти значительно усилят влияние на региональную и общегосударственную политику", ведь теперь у них будет намного большие полномочий по распределению бюджетных средств, чем у предшественников.

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