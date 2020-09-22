Выборы в Мариуполе: бывший менеджер Ахметова против кума Путина?

В апреле 2014 года Мариуполь, крупнейший после Донецка город Донбасса, стал одним из эпицентров так называемой "русской весны" на востоке Украины. Митинги под флагами России и самопровозглашенной "ДНР" вскоре переросли в перестрелки с украинскими силовиками, а в начале мая город фактически перешел под контроль адептов "Новороссии".

Правда, ненадолго: уже через месяц украинская армия отбила Мариуполь у сепаратистов, и полумилионник на Азове избежал участи стать морскими воротами непризнанной "ДНР". Впрочем, через полгода война еще раз вернулась в город. В начале 2015 года Мариуполь из реактивной артиллерии обстреляли боевики "ДНР" - тогда погибли десятки гражданских лиц.

Сегодня Мариуполь полным ходом готовится к местным выборам, которые в Украине назначены на 25 октября. В отличие от многих других городов Донбасса, даже тех, что расположены намного дальше от линии фронта, провести голосование здесь разрешили. Впрочем, на прифронтовой город Мариуполь, от восточных окраин которого до окопов военных лишь десять километров, вовсе не похож.

Инфраструктура как прививка от сепаратизма?

О событиях шестилетней давности в городе сегодня напоминает разве что пострадавшее в ходе обстрелов здание управления полиции и сгоревший горсовет, остов которого прикрывает огромный баннер с украинским флагом и надписью: "Сильный Мариуполь - сильная Украина" на трех языках: украинском, русском и английском.

Здание управления полиции в Мариуполе

Несмотря на имеющиеся планы, оба здания пока не успели восстановить, а вот городское пространство вокруг них за последние годы преобразилось. На отремонтированных дорогах - современные автобусы и троллейбусы, в реконструированных парках прогуливаются семьи с детьми, а на улицах вечерами полно молодежи - комендантского часа, как в подконтрольном "ДНР" Донецке, в Мариуполе нет.

"Мэр нормальный, город постепенно преобразуется, - говорит пенсионер Алексей, бывший рабочий местного металлургического комбината. - Но нужны еще качественные очистительные сооружения на заводах - город грязноватый для нас". Спрашиваю Алексея, не боится ли он повторения событий 2014 года? "Не думаю, что будет какая-то дестабилизация - мы уже привыкли к хорошему, к спокойной нормальной жизни, и другого нам не надо, - отвечает мужчина. - Чужих, россиян и ДНРовцев, мы здесь не потерпим. Все встанем на защиту - я первый". Такое мнение типично для Мариуполя.

На улицах Мариуполя

Мэра, пообещавшего превратить город в "витрину Донбасса", хвалят многие горожане. По данным всеукраинского муниципального опроса, Мариуполь даже оказался на шестом месте в рейтинге самых комфортных для жизни городов Украины - оставив позади Киев и Львов. И это несмотря на катастрофическую экологическую ситуацию: по данным Центральной геофизической обсерватории Украины, воздух в Мариуполе - самый грязный в стране.

Мэр - в прошлом топ-менеджер олигарха Рината Ахметова

Виной тому расположенные в городе предприятия: Металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь". Эти металлургические гиганты, входящие в группу "Метинвест" олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского, для Мариуполя являются едва ли не градообразующими предприятиями - на них трудятся более 25 тысяч горожан.

До избрания городским главой в 2015 году в их числе был и действующий мэр, фаворит предвыборной гонки Вадим Бойченко - он работал директором по персоналу на Металлургическом комбинате имени Ильича. Политическим оппонентам Бойченко это дает основания считать его "ставленником Ахметова". И хотя сам мэр связь с богатейшим человеком Украины отрицает, конфликт интересов очевиден.

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе

Согласно декларации городского главы, его жена, работая в "Метинвесте" Рината Ахметова, только в 2019 году заработала около 13 миллионов гривен или же полмиллиона долларов США по среднему курсу за прошлый год - в 20 раз больше "мэрской" зарплаты мужа. Примечательно, что столь доходное место она получила вскоре после того, как ее супруг стал мэром. Кроме того, команду Вадима Бойченко на выборах в Мариуполе публично поддержал второй владелец "Метинвеста" - депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

До недавнего времени Бойченко и сам считался представителем "Оппозиционного блока" - даже баллотировался под пятым номером в его списке на выборах в Верховную раду. Однако, поскольку личный рейтинг градоначальника в Мариуполе превысил популярность этой политсилы, в городе была создана партия имени его самого, а фракцию "Оппозиционного блока", которая на данный момент доминирует в мариупольском горсовете, незадолго до выборов переименовали во фракцию "Блока Вадима Бойченко".

Активисты: монополия олигарха опасна не только плохой экологией

В связях городских властей с "Метинвестом" Рината Ахметова критики мэра видят причину того, что он игнорирует волнующую мариупольцев тему экологии. Впрочем, сильное влияние олигарха несет риски не только для окружающей среды, но и для города в целом, полностью зависящего от комбинатов и, как следствие, конъюнктуры на рынке металлопродукции, считает Кирилл Вишняков из партии "Сила людей", объединившей многих мариупольских экоактивистов. "Допустим, сегодня Мариуполь Ахметову интересен и у нас строят парки и дороги, - рассуждает Вишняков. - Но если завтра что-то случится, то все остановится, а люди будут просто уезжать".

Общественный транспорт в Мариуполе

В то же время среди мариупольцев распространено мнение, что экономические интересы Рината Ахметова в городе являются своеобразным фактором безопасности - мол, в критический момент олигарх защитит свои активы. Впрочем, директор общественной организации "Агентство развития Приазовья" Константин Батозский, переселенец из Донецка, считает это иллюзией.

Политолог говорит, что нынешнее влияние Рината Ахметова в Мариуполе напоминает ему ситуацию в родном городе, который до войны также был вотчиной олигарха. "Когда в Донецке началась российская агрессия, там не нашлось достаточно людей, которые смогли бы повести за собой город - в отличие от Днепра и Харькова, которые удалось отстоять, - объясняет Батозский. - Там тоже были олигархи, но они были конкурентоспособными, и политика там была конкурентной, а в Донецке абсолютно все было монополизировано".

На пятки "мэру Ахметова" наступает партия кума Путина

Как бы там ни было, несмотря на близость к Ринату Ахметову и "Оппозиционному блоку", эволюционировавшему из Партии регионов сбежавшего в Россию после Евромайдана президента Виктора Януковича, мэр Мариуполя Вадим Бойченко не имеет репутацию пророссийского политика. Наоборот: публичная риторика Бойченко подчеркнуто патриотична, а его сын, как рассказал сам мэр в одном из интервью, служит на передовой офицером украинской армии.

Мариуполь перед выборами

Шансы возглавить город во второй раз у Вадима Бойченко с его инфраструктурными успехами и, как утверждают политические оппоненты мэра, поддержкой олигарха Рината Ахметова - практически стопроцентные. А вот абсолютного большинства, на которое можно было бы опереться в горсовете, его политсила в этот раз рискует не получить: согласно разным опросам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) может получить от 20 до 50 процентов голосов горожан, оставив далеко позади партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского.

Причина роста популярности ОПЗЖ - разочарование в Зеленском

ОПЗЖ, политсовет которой возглавляет кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, не скрывает своего курса на сближение с Россией, поддерживающей сепаратистов в Донбассе. Поэтому в растущей популярности "Оппозиционной платформы" многие мариупольцы видят угрозу реванша пророссийских сил.

"Они будут пытаться изменить мнение местного населения в том плане, что сближение с Россией - это сегодня наилучший выход для Украины", - объясняет в беседе с DW мариупольский волонтер Альберт Хомяк. "У России все-таки есть амбиции не только завладеть Мариуполем, но и проложить себе сухопутный путь в Крым, - делится он своими опасениями. - А для этого необходимо влияние среди местного населения. Мы же мы помним, как все начиналось в 2014 году".

На выезде из Мариуполя

В то же время политолог Константин Батозский считает, что захват Мариуполя на данный момент - малореалистичный сценарий. "Там только лишь по открытым источникам 10 тысяч военных, и пройти через такой большой город тяжело, - поясняет эксперт. - На каждом заводе оборону можно держать очень долго".

По словам Батозского, то, что часть мариупольцев проголосует за ОПЗЖ, свидетельствует не столько о пророссийских взглядах, сколько о разочаровании во Владимире Зеленском, которому не удалось сдержать своего обещания прекратить войну. А что касается роста сепаратистских настроений, то этого бояться точно не стоит, уверен политолог: "В Мариуполе люди мыслят достаточно трезво - они не хотят, чтобы у них было как в Донецке".

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