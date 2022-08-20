В Киеве демонстрируют уничтоженную ВСУ российскую военную технику

На 178-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 20 августа (время московское).

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На месте обстрела общежития в Салтовском районе Харькова спасатели обнаружили еще три тела погибших. Сообщение об этом обнародовано в Telegram-канале городским советом Харькова. Согласно его сведениям, один из погибших - мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении экспертов. Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии. Таким образом, количество погибших от ракетного удара сил РФ по общежитию достигло 18 человек.

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Российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Николаевском направлении, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook. Украинское командование указывает на обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов, авиационный удар в районе Ольгиного, а также наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное. В то же время наступательные действия армии РФ на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях были отражены украинскими военными, отмечает Генштаб.

Из Украины морем вывезено уже 670 тыс. тонн зерна

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С начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось в совокупности 670 тысяч тонн агропродукции, сообщает министерство инфраструктуры Украины. Под загрузку, по данным ведомства, зашли 18 судов, также на рассмотрении находится около 40 заявок на заходы в порты. "Украина придерживается своих обязательств перед миром в борьбе с глобальным голодом. Спасибо союзникам за выполнение гарантий безопасности в Черном море", - отмечается в сообщении.

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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо 19 августа провел телефонный разговор с заместителем министра финансов Турции Юнусом Элиташем, чтобы обсудить "текущие усилия, направленные на применение и соблюдение широких многосторонних санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину", говорится в заявлении Минфина США. По данным ведомства, в ходе беседы Элиташ "выразил обеспокоенность тем, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели Соединенные Штаты и еще 30 стран".

В Киеве демонстрируют уничтоженную ВСУ российскую военную технику

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В Киеве на главной улице столицы - Крещатике - проходит выставка российской военной техники, уничтоженной украинскими войсками. "В феврале россияне планировали парад в центре Киева. Через 6 месяцев после начала широкомасштабной войны позорный показ ржавого российского металла - это напоминание всем диктаторам о том, как их планы может разрушить свободный и мужественный народ", - говорится в Twitter министерства обороны Украины.

В то же время в России на форуме "Армия-2022" в Ростовской области демонстрируют вывезенную военную технику украинцев, утверждают организаторы этого мероприятия.

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В рамках проекта "Армия дронов" Украина получила уже около 100 из 200 заказанных крупных беспилотных летательных аппаратов, способных перемещаться на большие расстояния. Об этом министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью агентству "Укринформ". Остальные аппараты прибудут до начала ноября, считает чиновник.

"Сейчас у нас почти 2,5 тысяч километров линии фронта. Есть еще глубина фронта, которую мы условно разделили на четыре уровня. Первая линия - это до 3 км, вторая, третья и четвертая - 60, 70 и 120 км соответственно. Так вот, для трехкилометровой зоны нам нужно до 10 тысяч дронов <…> Они нужны для городских боев и разведки на небольшие расстояния", - добавил Федоров.

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На пророссийского "мэра" оккупированного Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение, он не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в "мэрии" города. Украина пока не комментировала эту информацию.

Генсек ООН - о неподсанкционных удобрениях из РФ

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Антониу Гутерриш (фото из архива)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства и частный сектор сотрудничать, чтобы поставлять на мировые рынки российские продукты питания и удобрения, а также украинское зерно в соответствии с соглашением, заключенным в прошлом месяце. Выступая на пресс-конференции в Стамбуле, Гутерриш заявил, что продукты питания и удобрения из РФ, которые не подпадают под западные санкции, должны иметь "беспрепятственный доступ на мировые рынки". "Вывоз продовольствия и удобрений из Украины и России имеет решающее значение для дальнейшего успокоения сырьевых рынков и снижения цен для потребителей", - добавил генсек ООН.

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Хакеры взломали телевидение в аннексированном Крыму, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. Вместо передачи российского "Первого канала" был показан ролик с обращением президента Украины Владимира Зеленского, а также кадры Крыма до оккупации. Из сообщения Страткома неясно, когда именно произошел взлом и какое обращение украинского президента имеется в виду.

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Министерство обороны РФ обвинило Украину в применении химических отравляющих веществ против российских военных. По данным ведомства, 31 июля солдаты, находившиеся в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области были госпитализированы с признаками сильного отравления. "В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Ведомство назвало это "химическим терроризмом" со стороны Киева, заявив, что в ближайшее время подготовит подтверждающие документы и отправит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Дистанционное обучение в приграничных школах Курской области

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В 13 школах Курской области, расположенных на приграничных с Украиной территориях, введут дистанционный формат обучения, заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Решение, по словам губернатора, является вынужденной мерой в условиях действия "желтого" уровня террористической опасности в регионе. Почти все детские сады в приграничных районах будут работать в режиме свободного посещения, добавил Старовойт.

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В Киеве запретили проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа. Соответствующее поручение мэру столицы Виталию Кличко дал начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. Причиной запрета названо возможное нанесение ударов со стороны России. Властям города также поручено в эти дни привлечь "минимально необходимое количество должностных лиц, государственных служащих и работников для обеспечения повседневной жизнедеятельности Киева".

Власти Николаевской области - об обстреле Вознесенска

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Российские войска обстреляли город Вознесенск Николаевской области, сообщил в Telegram глава региональной военной администрации Виталий Ким. По его словам, под обстрел попала жилая пятиэтажка и частные дома. Пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка. Все раненые дети находятся в тяжелом состоянии, отметил Ким.

На Западе предупреждают о вмешательстве НАТО в случае аварии на ЗАЭС

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Британский депутат, глава спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки России на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) НАТО задействует 5-ю статью своего устава.

"Давайте проясним это сейчас. Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением 5-й статьи устава НАТО", - написал он в Twitter, комментируя статью The Times, в которой говорится о подготовке Россией провокаций на оккупированной ЗАЭС.

Слова Эллвуда подтвердил член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Адам Кинзингер: "Это даже не обсуждается. Любая утечка радиации убьет людей в странах НАТО. Это автоматически пятая статья".

Пятая статья Североатлантического договора приравнивает вооруженное нападение на любую из стран-участниц НАТО к нападению на весь альянс и в подобной ситуации, по сути, обязывает государства блока оказывать друг другу немедленную помощь, включая применение военной силы.

Хроника событий 20 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 августа 14.00 - 23.59 >>>

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