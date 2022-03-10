 Буква ″Ц″: урок для первого класса в условиях военного положения | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.03.2022

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Украина

Буква "Ц": урок для первого класса в условиях военного положения

В большинстве областей Украины возобновилось школьное обучение. Впрочем, учителей и учеников во время войны разбросало по всей Европе. О дистанционном уроке киевских первоклассников  - в репортаже DW.

Дети из Украины на уроке в школе в Румынии, 14 марта 2022 года

Дети из Украины на уроке в школе в Румынии, 14 марта 2022 года

"Солнышко заглядывает в окошко и гладит ваши щечки", - утром в пятницу, 11 марта, Марина Липницкая начинает урок у первоклассников с небольшой разминки прямо из своей комнаты в общежитии одного из львовских университетов. Марина  - учительница начальных классов в киевской школе №106, но уже почти три недели как покинула столицу, получив временное убежище во Львове.

"Я встаю очень рано, учеба начинается в 8:30. В то утро я проснулась от взрывов. Муж говорит: это что-то на стройке. Но очень быстро поняли: началась война", - вспоминает она.

Впервые связаться с родителями и руководством школы удалось только через неделю. И вот уже второй день подряд Марина пытается собрать своих первоклашек и возобновить учебу хотя бы дистанционно. Сегодня  - чтение. К зум-конференции подключается девять учеников - меньше половины класса.

Война в Украине: обучение без границ

"Дети, сегодня мы изучаем букву Ц", - говорит учительница.  Впрочем алфавит  - скорее, требование программы.  Большинство малышей уже достаточно свободно читают, выстраиваясь в онлайн-очередь за текстами о палянице, цикадах, горлице и зайцах в цирке.

Марина Липницкая ведет дистанционный урок для первоклашек

Марина Липницкая ведет дистанционный урок для первоклашек

Немного неловко переключаясь между камерой и трансляцией учебников на одолженном ноутбуке, Марина раздает первоклассникам задание.  Те балуются в чате конференции, заполняя его смайликами и буквой "ц". "Вообще-то за предыдущие два года коронавируса и постоянных карантинов мы уже достаточно четко наработали все эти процессы с дистанционкой. Разминка, пожалуй, была своего рода", - объясняет преподавательница.

Дистанция между учениками и учительницей действительно поражает. Детвора пересказывает географию своих путешествий, пока я расспрашиваю их о книгах, взятых в дорогу. Коля с родителями в Турции, гостиничный интерьер не оставляет сомнений - он взял с собой "Дневник слабака" Джеффа Кинни.  Маша - в Румынии, Викуся - в Венгрии, у нее "Веселые приключения Мицика и Кицика".  За окном Саши видны покрытые елями склоны. Он в Сваляве (город в Закарпатье), прихватил "Лесную школу" Всеволода Нестайко и три книги Туве Янссон о муми-троллях - выбор, которому сейчас я и сам завидую.

В Киеве остался Тимофей. "А мне здесь нормально"  - прерывает он рассказы одноклассников о тяготах эвакуации и страхах за родной дом и спохватывается показывать домашнюю библиотеку. "Я учу детей в первую очередь самостоятельно думать и не прятать эти мысли. Каждый говорит все, что думает, мы дискутируем, но неправых почти никогда нет",  - объясняет Марина.

Вернуть детям чувство нормальности

Вообще-то у учительницы сейчас своего рода фальстарт  - официально министерство образования рекомендовало возобновить учебный процесс с 14 марта. В разной форме с понедельника заработали школы в 13 из 24 областей Украины. "Приоритетом для всех нас является обеспечение максимально возможной безопасности каждого ребенка, каждого работника системы образования", - отмечается в письме министерства к педагогам.

С начала войны в результате боевых действий повреждено 320 школ, 59 - полностью разрушены, отмечается на специальном сайте ведомства "Education in Emergency" ("Образование в чрезвычайной ситуации"). Поэтому украинские учителя теперь могут работать дистанционно из любой страны, отмечает образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. К работе допустили даже тех, кого с ноября отстраняли за нежелание вакцинироваться против COVID-19.

Министерство продолжает договариваться с разнообразными учебными и мультимедийными платформами, чтобы организовать учебный процесс. Даже ученые-полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" вызвались на этой неделе вести уроки онлайн для детей.

"Мы посовещались и с коллегами, и с родителями и решили запустить уроки, не дожидаясь указаний министерства.  Главное - дать возможность детям выплеснуть те эмоции, которые накопились за эти недели войны.  Потом - вернуть хоть какое-то ощущение нормальности, вернуть их к общению с одноклассниками, а уже потом к обучению.  Конечно, если у учителя есть спокойные условия и интернет»,  - объясняет Марина уже после урока, спускаясь в подвал общежития, чтобы плести маскировочные сетки для армии.

"Мы обязательно вернемся в Киев"

За минувшие выходные спускаться в подвал приходится все чаще - сирена воздушной тревоги во Львове звучит уже по нескольку раз в день.  Но все равно гораздо реже, чем в Киеве. Впрочем, с понедельника львовские школы возобновляют работу - только дистанционно и для учеников с пятого класса.

После уроков Марина Липницкая помогает плести маскировочные сетки

После уроков Марина Липницкая помогает плести маскировочные сетки

Марина в 10 утра снова подключается к своим первоклашкам, продолжает воевать с настройкой видеоконференции на чужом компьютере.  На математике изучают дециметры  - измерять ими расстояние до учеников сейчас пришлось бы очень и очень долго.

На этом уроке нет Маши - той, что с семьей уехала в Бухарест.  Утром она пошла на первый урок в местную школу, рассказывает ее мама Татьяна Осипенко. Работодатель Татьяны, международная компания, с началом войны перевела 300 сотрудников в Румынию, а уже местное учебное заведение выступило с инициативой принять украинских детей.  Муж Татьяны остался в терробороне Киева.

"Не у всех украинских учителей есть возможность дистанционно проводить уроки, - объясняет она, - Например, учительница моего старшего - он учится в четвертом - переехала из Киева глубже в село, у нее там интернета для видеоуроков нет", - рассказывает женщина.

Всего в румынскую школу из компании Татьяны Осипенко пошли 17 детей - их обещают распределить  по англоязычным классам. Пригодилось и то, что в киевской 106-й школе английский тоже изучают с первых дней. "Я, конечно, осознаю, как нам невероятно повезло со всем этим. В Киеве мы даже в убежище не успели набегаться, даже в нашей компании дети видели вещи гораздо страшнее - а что с теми, кто остался? Школа важна, но я постоянно объясняю детям - это не навсегда, мы обязательно вернемся", - говорит Осипенко.

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    Автор: Анатолий Колесников


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