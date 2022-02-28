Как говорить с детьми о войне

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Война в Украине, пандемия коронавируса, климатический кризис… Как рассказывать детям о трагических событиях, конфликтах и катаклизмах без ущерба для их психики?
Сегодня, когда людей, оказавшихся, в центре войны, спрашивают о том, как они говорят с детьми о войне, часто звучат такие ответы: "Никак. Детей надо защищать от войны". Семьи, спасающиеся от войны и вынужденные покинуть Украину, рассказывают детям, что "едут в отпуск". Говорить о войне с ребенком, находясь в эпицентре событий, может оказаться не по силам и самому опытному психологу.
Миллионы детей по всему миру сейчас переживают эти страшные события в Украине. И не только потому, что они видят шокирующие фотографии и видео войны, мелькающие на экранах смартфонов и телевизоров, но и потому, что до них долетают обрывки разговоров взрослых.
Детей не обходят стороной ни тревоги, ни страхи, которые приходится испытывать их родителям - пусть даже мамы и папы стараются не показывать при детях своих чувств, чтобы оградить их от негатива. Как поступать в такой ситуации?
Вместо того чтобы замалчивать конфликты и катаклизмы, нужно говорить о происходящем с детьми, рекомендует немецкий психолог Феликс Петер (Felix Peter), который работает в школах с детьми и подростками, а также является спикером инициативы "Психологи для будущего".
Дети хотят быть защищенными, и поэтому им нужно дать чувство уверенности в том, что взрослые делают все возможное для разрешения кризисной ситуации. Так что ни при каких обстоятельствах не следует избегать разговоров о происходящих в мире кризисах, конфликтах и природных катастрофах с детьми, рекомендует Феликс Петер. Но как это сделать правильно?
В зависимости от возраста, дети выражают свои чувства совершенно по-разному. Когда они еще совсем маленькие и не умеют говорить, переживаемое ими нередко проявляется в виде таких физиологических симптомов, как боли в животе или головная боль, поясняет психолог и психотерапевт Катарина ван Бронсвейк (Katharina van Bronswijk).
Плачущего ребенка непременно нужно утешить, а потом расспросить о причинах его переживаний. Такие вопросы, как: "Что тебя так мучает?" или "Что у тебя сегодня случилось?", помогут малышу выразить свое внутреннее состояние словами.
"То, как лучше говорить с детьми о кризисных ситуациях, также зависит от когнитивного и эмоционального развития ребенка", - говорит Катарина ван Бронсвейк. Но в любом случае, "как только ребенок задает вопросы о происходящем в мире, на них нужно отвечать", подчеркивает она.
Детям старшего школьного возраста, которые уже знают, что такое оружие, а также знакомы с понятием войны, можно объяснить, что взрослые часто бывают хуже детей в спорах и что в данный момент лидер одной страны просто не желает останавливаться и хочет победить в развязанной им войне любой ценой. Но почти все страны мира пытаются заставить его остановиться, - такую рекомендацию дают психологи ЮНИСЕФ.
А ребенку дошкольного или младшего школьного возраста можно сказать, что есть человек, который ищет неприятностей, угрожает другим и не позволяет никому с собой разговаривать, хотя многие пытаются найти с ним компромисс. И этот человек в данный момент настолько зол, что уже никого не слушает. Но теперь почти все на него так обижены, что он наверняка скоро остановится.
Также в ЮНИСЕФ не советуют называть страну или имена людей, от которых исходит агрессия, в беседах с детьми младшего возраста - чтобы избежать стереотипов в будущем.
"Многие считают, что нужно избавлять детей от страха. Мы же склоняемся к мнению, что о страхах нужно говорить вслух", - делится Феликс Петер. Когда вы говорите ребенку: "Не надо бояться!", это равносильно запрету на подобное чувство, поясняет психолог. По словам Катарины ван Бронсвейк, на проявление ребенком боязни чего-либо гораздо лучше отреагировать так: "Я тебя понимаю, мне тоже страшно". Так вы дадите ребенку чувство, что его воспринимают всерьез, подсказывает она.
Родителям не стоит скрывать от своих детей того, что и им свойственно испытывать страх. Наоборот: "Если вы будете с детьми искренни, им это пойдет только на пользу", - подчеркивает Катарина ван Бронсвик, но при этом делает существенную оговорку: однако как взрослые мы должны уметь управлять своими чувствами, а не идти у них на поводу, а также ни при каких обстоятельствах не внушать детям, что они ответственны за то, чтобы мама и папа снова чувствовали себя хорошо.
Прежде чем разговаривать со своими детьми о войне, пандемии коронавируса или климатическом кризисе, родителям следует основательно подготовиться и запастись знаниями. В то же время не будет ничего страшного в том, что у вас не на каждый вопрос ребенка найдется готовый, основанный на фактах ответ. В таком случае лучше честно признаться в том, что не знаешь ответа, и пообещать дать его позже - найдя необходимую информацию.
Как подбирать слова, разговаривая с ребенком о пандемии или о войне? Насколько углубляться в тему? Пожалуй, это самые сложные вопросы, которые встают перед родителями.
Ответ Феликса Петера звучит на удивление просто: "Уровень глубины беседы определяют вопросы ребенка". По словам психолога, именно на то, о чем спрашивает малыш, и следует ориентироваться взрослым. При этом психолог рекомендует не перегружать ребенка информацией и не читать ему доклад, а отвечать короткими фразами и в доступной для детей форме.
Такие темы, как война, климатический кризис или пандемия, нельзя обсуждать на ходу. Если ребенок задает касающиеся их вопросы, когда, например, родители спешат на работу, ему следует объяснить, что данный момент - неподходящее для этого время, и пообещать вернуться к разговору позже. Причем обещанное обязательно нужно выполнять, подчеркивают психологи. При этом ван Бронсвейк настоятельно предостерегает о том, что "родители не должны позволять детям смотреть фильмы и видео о войне": для психики ребенка это непомерная эмоциональная нагрузка.
Анализируя вместе с ребенком кризисную ситуацию, очень важно рассказать ему, какие трудности испытывают оказавшиеся в ней люди, и показать, как можно им помочь - будь то сбор пожертвований для пострадавших или выход на демонстрацию протеста против войны. А если сами родители участвуют в таких акциях, да еще привлекают к участию в них своих детей, то они станут для малышей настоящим примером и научат их справедливости и добру, подчеркивают немецкие психологи Катарина ван Бронсвейк и Феликс Петер.
Смотрите также:
Две женщины - украинка и россиянка, которые детьми пережили Великую Отечественную войну, а сегодня живут в Германии, осуждают Путина и требуют, чтобы страна, победившая фашизм, остановилась.
21 февраля - международный день родного языка. Мы решили воспользоваться этой датой как поводом для того, чтобы поговорить о детях, у которых родных языков два или более.
Закрытие детсадов и детских площадок в период локдауна существенно сократило малышам возможности общения и плохо сказалось на развитии их речи.
Мифологические и сказочные сюжеты в последние годы не покидают списки бестселлеров и приносят миллионы в кинокассы. Чем обусловлен такой спрос на волшебство?
Фотохудожник Джеймс Моллисон объехал полмира, чтобы запечатлеть детство в самых разных уголках нашей планеты. Теперь его работы можно увидеть на выставке в Германии.