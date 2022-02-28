 Как говорить с детьми о войне | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.03.2022

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Культура и стиль жизни

Как говорить с детьми о войне

Война в Украине, пандемия коронавируса, климатический кризис… Как рассказывать детям о трагических событиях, конфликтах и катаклизмах без ущерба для их психики?

Беженцы из Донецка

Беженцы из Донецка

Сегодня, когда людей, оказавшихся, в центре войны, спрашивают о том, как они говорят с детьми о войне, часто звучат такие ответы: "Никак. Детей надо защищать от войны". Семьи, спасающиеся от войны и вынужденные покинуть Украину, рассказывают детям,  что "едут в отпуск". Говорить о войне с ребенком, находясь в эпицентре событий, может оказаться не по силам и самому опытному психологу.

Миллионы детей по всему миру сейчас переживают эти страшные события в Украине. И не только потому, что они видят шокирующие фотографии и видео войны, мелькающие на экранах смартфонов и телевизоров, но и потому, что до них долетают обрывки разговоров взрослых. 

Детей не обходят стороной ни тревоги, ни страхи, которые приходится испытывать их родителям - пусть даже мамы и папы стараются не показывать при детях своих чувств, чтобы оградить их от негатива. Как поступать в такой ситуации?

Вместо того чтобы замалчивать конфликты и катаклизмы, нужно говорить о происходящем с детьми, рекомендует немецкий психолог Феликс Петер (Felix Peter), который работает в школах с детьми и подростками, а также является спикером инициативы "Психологи для будущего".

Дети хотят быть защищенными, и поэтому им нужно дать чувство уверенности в том, что взрослые делают все возможное для разрешения кризисной ситуации. Так что ни при каких обстоятельствах не следует избегать разговоров о происходящих в мире кризисах, конфликтах и природных катастрофах с детьми, рекомендует Феликс Петер. Но как это сделать правильно?

К переживаниям ребенка - со всей серьезностью

В зависимости от возраста, дети выражают свои чувства совершенно по-разному. Когда они еще совсем маленькие и не умеют говорить, переживаемое ими нередко проявляется в виде таких физиологических симптомов, как боли в животе или головная боль, поясняет психолог и психотерапевт Катарина ван Бронсвейк (Katharina van Bronswijk).

Плачущего ребенка непременно нужно утешить, а потом расспросить о причинах его переживаний. Такие вопросы, как: "Что тебя так мучает?" или "Что у тебя сегодня случилось?", помогут малышу выразить свое внутреннее состояние словами. 

"То, как лучше говорить с детьми о кризисных ситуациях, также зависит от когнитивного и эмоционального развития ребенка", - говорит Катарина ван Бронсвейк. Но в любом случае, "как только ребенок задает вопросы о происходящем в мире, на них нужно отвечать", подчеркивает она.

Методика беседы - в зависимости от возрастной группы

Детям старшего школьного возраста, которые уже знают, что такое оружие, а также знакомы с понятием войны, можно объяснить, что взрослые часто бывают хуже детей в спорах и что в данный момент лидер одной страны просто не желает останавливаться и хочет победить в развязанной им войне любой ценой. Но почти все страны мира пытаются заставить его остановиться, - такую рекомендацию дают психологи ЮНИСЕФ.

А ребенку дошкольного или младшего школьного возраста можно сказать, что есть человек, который ищет неприятностей, угрожает другим и не позволяет никому с собой разговаривать, хотя многие пытаются найти с ним компромисс. И этот человек в данный момент настолько зол, что уже никого не слушает. Но теперь почти все на него так обижены, что он наверняка скоро остановится.

Также в ЮНИСЕФ не советуют называть страну или имена людей, от которых исходит агрессия, в беседах с детьми младшего возраста - чтобы избежать стереотипов в будущем. 

Общаться с ребенком - честно и искренне

"Многие считают, что нужно избавлять детей от страха. Мы же склоняемся к мнению, что о страхах нужно говорить вслух", - делится Феликс Петер. Когда вы говорите ребенку: "Не надо бояться!", это равносильно запрету на подобное чувство, поясняет психолог. По словам Катарины ван Бронсвейк, на проявление ребенком боязни чего-либо гораздо лучше отреагировать так: "Я тебя понимаю, мне тоже страшно". Так вы дадите ребенку чувство, что его воспринимают всерьез, подсказывает она.

Дети зажигают свечи за мир на планете

Общее единение в трудные времена - поддержка и взрослым, и детям

Родителям не стоит скрывать от своих детей того, что и им свойственно испытывать страх. Наоборот: "Если вы будете с детьми искренни, им это пойдет только на пользу", - подчеркивает Катарина ван Бронсвик, но при этом делает существенную оговорку: однако как взрослые мы должны уметь управлять своими чувствами, а не идти у них на поводу, а также ни при каких обстоятельствах не внушать детям, что они ответственны за то, чтобы мама и папа снова чувствовали себя хорошо.

Прежде чем разговаривать со своими детьми о войне, пандемии коронавируса или климатическом кризисе, родителям следует основательно подготовиться и запастись знаниями. В то же время не будет ничего страшного в том, что у вас не на каждый вопрос ребенка найдется готовый, основанный на фактах ответ. В таком случае лучше честно признаться в том, что не знаешь ответа, и пообещать дать его позже - найдя необходимую информацию.

В доступной для детей форме

Как подбирать слова, разговаривая с ребенком о пандемии или о войне? Насколько углубляться в тему? Пожалуй, это самые сложные вопросы, которые встают перед родителями.

Ответ Феликса Петера звучит на удивление просто: "Уровень глубины беседы определяют вопросы ребенка". По словам психолога, именно на то, о чем спрашивает малыш, и следует ориентироваться взрослым. При этом психолог рекомендует не перегружать ребенка информацией и не читать ему доклад, а отвечать короткими фразами и в доступной для детей форме.

Такие темы, как война, климатический кризис или пандемия, нельзя обсуждать на ходу. Если ребенок задает касающиеся их вопросы, когда, например, родители спешат на работу, ему следует объяснить, что данный момент - неподходящее для этого время, и пообещать вернуться к разговору позже. Причем обещанное обязательно нужно выполнять, подчеркивают психологи. При этом ван Бронсвейк настоятельно предостерегает о том, что "родители не должны позволять детям смотреть фильмы и видео о войне": для психики ребенка это непомерная эмоциональная нагрузка.

Быть образцом для подражания

Анализируя вместе с ребенком кризисную ситуацию, очень важно рассказать ему, какие трудности испытывают оказавшиеся в ней люди, и показать, как можно им помочь - будь то сбор пожертвований для пострадавших или выход на демонстрацию протеста против войны. А если сами родители участвуют в таких акциях, да еще привлекают к участию в них своих детей, то они станут для малышей настоящим примером и научат их справедливости и добру, подчеркивают немецкие психологи Катарина ван Бронсвейк и Феликс Петер.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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