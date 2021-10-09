Чего детям в Германии не хватало во время пандемии

Поиграть в дочки-матери с подружками в детском саду, поговорить с куклами, засыпать вопросами воспитателя, а вечером взахлеб рассказать родителям о том, как прошел день: как правило, малыши болтают много и с удовольствием. И для их развития это очень важно. Ведь активное общение уже в раннем возрасте помогает правильно формулировать свои мысли, понимать речь окружающих, выстраивать полноценные отношения с другими людьми, развивать социальные навыки.

Однако пандемия коронавируса существенно ограничила круг общения детей. Закрытие детских садов и детских площадок в период локдауна, необходимость находиться в социальной изоляции, - все это сократило малышам возможность вербально и эмоционально общаться с людьми вне семьи или вовсе на длительное время лишило ее. В результате у ребенка может произойти задержка в развитии речи, а ведь оно - основа становления личности, предостерегают логопеды и врачи-педиатры. Их опасения разделяет и воспитательница детского сада с 25-летним стажем Анна Дерксен (Anna Derksen) из Кельна. "Время, проведенное на карантине, негативно повлияло на развитие речи детей. Никаких сомнений это уже не вызывает", - отмечает она в беседе с DW.

Свободно изъясняться - за счет регулярной практики

Детский сад, где работает Анна Дерксен, из-за пандемии долгое время был закрыт. Работала лишь дежурная группа, куда приводили детей со всего садика - и принимали туда только тех малышей, чьи родители документально подтверждали необходимость своего присутствия на работе.

"Когда наш детсад после локдауна, наконец, открылся и мы снова встретились с нашими подопечными, то во время общения с ними быстро заметили настораживающую деталь: даже у детей, которые уже до карантина умели хорошо говорить, заметно сократился словарный запас. И в первую очередь это коснулось тех, у кого родной язык не немецкий", - говорит Анна Дерксен.

По ее словам, первый тревожный сигнал - это когда ребенок в возрасте двух лет использует в своей речи менее пяти десятков слов. Внимательнее понаблюдать за малышом следует и тогда, когда он чересчур часто дает односложные ответы на задаваемые ему вопросы - вроде таких, как "да" или "не знаю", когда отвечает неконкретно, пустыми фразами, когда не реагирует на просьбы.

"Коммуникативные и языковые навыки необходимо регулярно тренировать, иначе и языковой уровень, и способность свободно общаться у детей могут стагнировать. Я думаю, из-за пандемии в Германии заметно увеличится число родителей, которым придется водить своих детей на занятия к логопедам и репетиторам по немецкому языку", - считает Анна Дерксен.

Пополнение словарного запаса - в творческой игре

Между тем в 2020 году (это последние такого рода сведения) в Германии логопедами было проведено на 6,4 процента меньше занятий с детьми, чем годом ранее, констатирует Соня Утикаль (Sonja Utikal) из Федеральной ассоциации логопедов Германии. По ее словам, в ФРГ во время пандемии логопедам впервые разрешили проводить сеансы терапии для детей по видеосвязи, но, как выяснилось, такой формат занятий подходит далеко не каждому ребенку.

Точных данных по поводу того, какое количество детей в Германии испытывает проблемы с усвоением языка, нет. Но, по разным оценкам, в ФРГ речевыми расстройствами страдают от двух до 15 процентов малышей в возрасте от четырех до шести лет, уточняет Соня Утикаль.

По словам Анны Дерксен, в детском саду, где она работает, в настоящее время особый упор делается на проведение с детьми творческих речевых занятий. "Во время таких игр мы подталкиваем малышей к тому, чтобы описывали своими словами увиденное, выражали вслух свои мысли, давали волю своей фантазии. Допустим, я показываю детям картинку, на которой изображен сказочный дворец, - и предлагаю им порассуждать о том, кто там живет, чем занимаются его обитатели и так далее", - делится педагог.

Еще она приводит в пример такую игру: дети выстраиваются в ряд перед воспитателем, а он бросает каждому по очереди мяч, одновременно произнося какое-нибудь слово. От малыша требуется, чтобы он, поймав мяч, тут же бросил его обратно, произнеся при этом антоним (например, добрый - злой, светлый -темный, жарко - холодно). Широко практикуются и такие традиционные методы, как описание картинок, ответы на вопросы по содержанию только что вслух прочитанной воспитателем сказки, разучивание песен и стихотворений.

Театрализованные представления как стимул говорить

Но особенно стимулирует активную речь и совершенствует артикуляционный аппарат детей игра на сцене, говорит воспитательница. Так, наряду с реализуемым в ее детском саду проектом "Jeux dramatiques" (в переводе с французского - "Драматические игры"), где играющие передают содержание происходящего, взаимодействуют друг с другом и выражают свои эмоции не словами, а при помощи жестов, пластики и мимики, здесь также разыгрываются театрализованные представления, где надо говорить.

"Такие спектакли очень способствуют развитию связной речи детей. Их тематику мы выбираем спонтанно. Бывает, инсценируем известную сказку, а иной раз придумываем что-то сами. Недавно, например, детишки разыгрывали сцены из жизни семьи, состоящей из разных животных - медвежонка, кота, барсука, лисички. Роль матери семейства - пантеры - примерила на себя четырехлетняя Ульрике. Сначала она кормит своих "детей" завтраком, а потом собирает барсука и мишку в школу. Лисичку оставляет дома, потому что та приболела и ее надо лечить. Ухаживать за "сестрой" помогает котенок", - поясняет Анна.

По ее словам, подобные ролевые игры - один из самых эффективных способов развития у детей речи и проявления их творческих способностей. Не говоря о том, что во время таких представлений дети учатся перевоплощаться в новые образы, ставить себя на место других, принимать точку зрения собеседника, уважать друг друга, подчеркивает педагог из Кельна Анна Дерксен.

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