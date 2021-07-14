 23 тысячи евро компенсации за ″неприемлемый детский сад″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.07.2021

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Культура и стиль жизни

23 тысячи евро компенсации за "неприемлемый детский сад"

В Германии женщине государство должно выплатить 23 тыс. евро за то, что садик, место в котором предоставили ее ребенку, находился слишком далеко от дома.

Плачущий мальчик

Место в обычном детском садике - порой недостижимая мечта многих родителей в Германии. Верится с трудом, однако - факт. При этом формально с 2013 года каждый ребенок в ФРГ имеет право на место в государственном учреждении по уходу за ребенком, как только ему исполнится один год. Закон - законом, а реальность - реальностью. Мест в яслях и садах катастрофически не хватает. И каждая роженица в Германии знает, что ей, а также отцу ребенка, в течение нескольких месяцев предстоит нелегкая борьба за место под солнцем. 

О том, что новорожденный претендует на уход в госучреждении уже с года, имеет смысл сообщить госслужбам сразу, как только малыш появился на свет, причем - в письменной форме. Место городские, сельские и прочие власти должны предоставить. Но повезет не всем. Жительнице Франкфурта-на-Майне, получившей компенсацию, вроде бы повезло: место ее годовалому сыну дали. Однако не рядом с домом и не возле работы, а, как говорится, сильно за гранью добра и зла. Матери, отвозившей сына в садик на машине, пришлось ежедневно тратить на дорогу (с учетом пробок) плюс-минус два часа.

Садик не соответствовал потребностям ребенка и родителей

Молодая женщина поначалу терпела, но потом решила подать в суд на общину. И выиграла дело! Суд во Франкфурте-на-Майне постановил, что ей должны выплатить 23 тыс. евро в качестве компенсации за то, что государство не смогло предоставить ей и ее сыну приемлемый детский сад. Место должно "соответствовать конкретным индивидуальным потребностям ребенка и его родителей во времени и пространстве", значится в постановлении суда. Из-за ежедневных поездок туда-сюда женщина лишилась не только части дохода, но и приличного количества нервных клеток.

О том, что ей и ее ребенку нужно место в саду, она сообщила общине сразу, как только малыш появился на свет. При этом женщина в своем заявлении указала не какое-то одно учреждение, а отметила все детские сады поблизости от дома и работы.

Мест в дошкольных образовательных учреждениях в ФРГ не хватает

В 2019 году в детских садах Германии не хватало 273 тыс. мест! Другими словами: математически каждому десятому ребенку в возрасте до трех лет было отказано, сообщает Кельнский институт исследования немецкой экономики (IW Cologne). Несмотря на миллиардные инвестиции, предложение постоянно отстает от спроса. Штат специалистов в детских садах вырос в период с 2015 по 2020 год с почти 56 000 сотрудников до примерно 73 200, однако и этого пока слишком мало.

А потребности продолжают расти. Дети продолжают появляться на свет! Причем рождаемость во время пандемиии в Германии увеличилась. Кроме того, все больше матерей в стране не хотят отказываться от работы дольше, чем на год. 

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  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

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  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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