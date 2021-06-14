Такой вот локдаун. В Германии установлен новый рекорд рождаемости

Во время первого локдауна в СМИ курсировали сообщения о том, что во Франции люди запасаются презервативами и вином, а в Германии - мукой и туалетной бумагой. То, что средства контрацепции во время пандемии у немцев не пользовались повышенным спросом, косвенно подтверждает и актуальная статистика.
Рекордный уровень за последние два десятилетия
В марте 2021 года уровень рождаемости в Германии достиг рекордного показателя за последние 20 лет, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. В этом месяце в Германии на свет появились почти 66 тысяч младенцев. Последний раз число новорожденных превысило 65 тысяч в марте 1998 года.
Как объясняют это явление статистики
Немецкие статистики, правда, объясняют такой бэби-бум не самой пандемией и связанными с ней ограничениями, а, наоборот, - послаблениями, сделанными после первого локдауна в мае прошлого года. Напомним, что тогда Германия стала постепенно выходить из жесткого карантина. Рост уровня рождаемости наметился уже в феврале 2021 года. А вот в начале года показатели оставались неизменными по сравнению с прошлым годом, что дает немецким статистикам основание говорить о том, что сам локдаун не привел к бэби-буму.
Пока Федеральное статистическое ведомство в Висбадене опубликовало только предварительные цифры. Точные данные, которые, по словам статистиков, могут оказаться еще выше, будут доступны в июле текущего года.
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Автор: Ефим Шуман