Бедные дети в Германии: праздника не будет

Мария и Лео дружат с самого раннего детства. Они живут по соседству, и единственная преграда для них - живая изгородь из лавровишни. Правда, и в ней ребята уже сделали проход, пролезая то и дело из одного сада в другой. Но так беспечно им жилось до пандемии коронавируса. День рождения Лео пришелся на самый пик первого локдауна в марте прошлого года. Поздравления и подарок Мария передала своему 6-летнему другу через щель в живой изгороди. Из-за ограничений на контакты и необходимость соблюдать дистанцию родители решили повременить с празднованием и отложить его до лучших времен. Прошел год, наступил март 2021 года, но мало что изменилось. Германия переживает уже третью волну коронавируса. Свое 7-летие Лео все-таки отмечал с Марией и еще несколькими друзьями, но при соблюдении дистанции, насколько это было возможно, и в саду, благо погода была теплой. "Оставить сына снова без праздника мы просто не смогли", - признался папа Йоханес.

День рождения - в хронике происшествий

Такие же чувства испытали многие родители в Германии, которые в прошлом году дали обещание своим детям отметить позже или отпраздновать следующий день рождения в кругу друзей. У пандемии коронавируса оказались совсем другие планы. Правда, в некоторых федеральных землях, где положение не столь серьезное, можно справлять дни рождения детей в привычном формате, но даже там многие родители предпочитают перестраховаться.

В условиях локдауна устроить день рождения ребенку во многих федеральных землях Германии оказалось просто невозможно

Большинство их строго соблюдает все предписания по борьбе с распространением инфекции. Но единичные случаи нарушения установленных правил засветились даже в СМИ. Так, детские дни рождения даже попадали в хронику происшествий. Скажем, в Гейдельберге полиция приехала по вызову соседей, который пожаловились на шум из расположенной рядом квартиры. Оказалось, что там 20 человек отмечали 10-летие именниника. С приездом полиции праздник закончился, а взрослым гостям и хозяевам праздника выписали штрафы. И таких сообщений, если посмотреть немецкие СМИ за последний год, наберется как минимум с десяток. Желание родителей устроить праздник своему ребенку понятно, но в настоящее время в Германии, когда снова ужесточены меры по борьбе с пандемией, это сделать в привычном формате - с гостями, в кругу друзей и родственников, просто невозможно. Поэтому остается только экспериментировать и искать альтернативы, а они, как оказалось, есть.

Декорации - в тренде

Многие немецкие семьи сделали акцент на декорации. Даниэла Гайгг (Daniela Gaigg), живущая в Вене и ведущая популярный неполитический блог, стала для многих в этом примером. Ей, как и многим родителям, пришлось отменить крупное празднование 6-летия дочери с друзьями. Поэтому она решила сместить акценты и вопреки пандемии сделать день рождения незабываемым. Дочь Даниэлы мечтала о тематическом дне рождении, и главной темой должны были стать джунгли. С помощью ярких декораций и оригинальных находок квартира семьи действительно стала похожа на тропический лес.

Этому примеру последовали многие родители во время пандемии, не ограничивая свою фантазию рациональными соображениями. Гирлядны, шары, торты были в изобилии. Правда, далеко не все родители считают, что подобная мишура может компенсировать праздник с друзьями. По реакциям в социальных сетях видно, что чем старше ребенок, тем сложнее родителям найти альтернативу во время пандемии. Торт с пальмой и обезьянами, скорее, порадует малыша. Подростку, конечно, же важнее общение. "День рождения сына пришелся на жесткую фазу локдауна. В результате этот день он провел дома. Друзья приходили по-одному: звонили в дверь, поздравляли и уходили", - рассказывает Нино, мама 14-летнего подростка. Надо отметить, что даже в те промежутки времени, когда ограничительные меры смягчались, очень многие все равно старались проявлять осторожность и больших празднований не устраивали.

День рождения без друзей, но со смартфоном

Когда можно пригласить только одного человека (такие правила во время жесткого локдауна были во многих федеральных землях), многие предпочитают ограничиться семейным кругом, чтобы не ставить ребенка перед таким выбором. "Нам повезло, что заповедники были еще открыты, и мы отвезли дочь с ее лучшей подругой на прогулку. Весь день провели на свежем воздухе, устроили пикник. Ребенок был счастлив, но друзей, конечно, не хватало", - рассказывает Катрин, мама 8-летней Леи. Прогулки на свежем воздухе, поиск сокровищ с картой (по-немецки "Schnitzeljagd"), - без чего, можно сказать, не обходится ни один детский день рождения в Германии, если речь идет о маленьких детях, - во время пандемии все это устраивается в узком кругу. Об одном таком дне рождении даже написали локальные СМИ.

"Корона заставила многих родителей дать обещания, которые они не могут сдержать", - рассказал Томас Бэрнталер (Thomas Bärnthaler), автор статьи в Süddeutsche Zeitung Magazin. Статья вышла под заголовком: "Завтра, дети, ничего не будет". Это крик души родителя, который понимает всю серьезность ситуации с коронавирусом, но при этом осознает и необратимые процессы, которые уже имеют место быть. Он, в частности, пишет: "Мой сын, и это самое горькое во всей ситуации, уже давно не спрашивает, когда мы поедем в отпуск, могут ли к нему прийти друзья. Слишком часто он слышал в ответ: "Не знаю, может, в другой раз"... О своем предстоящем дне рождения он уже даже не заговаривает".

В интервью DW немецкий публицист Томас Бэрнталер рассказал, что 25 апреля сыну исполнится пять лет, и семья готовит ему достойный праздник. "Мальчик радуется, что он у него скоро день рождения, спрашивает про подарки, но, конечно, эта совсем другие ожидания, чем до пандемии", - рассказывает он. В своей статье Томас Бэрнталер как раз описывал ситуацию, когда он забирал своего сына с дня рождения друга, до пандемии. Перемазанный, взъерошенный и с горящими глазами, - таким малыш предстал перед отцом. По пути домой они уже мечтали о том, как отметят его собственный день рождения. Но из-за пандемии мечтам не суждено сбыться.

После публикации своей статьи немецкий журналист получил огромное количество комментариев и слов поддержки, советов, как можно устроить праздник ребенку. Например, пригласить столько детей, сколько захочет ребенок. Но гости должны приходить по-одному с интервалом. И пусть приходят хоть целый день!

Немецкие родители, которые уже отметили хотя бы один день рождения во время пандемии, признаются, что постарались соблюдать все правила локдауна, при этом не портя настроение ребенку. Праздновали дома, торт готовили всей семьей и следовали советам психологов: "Не переживайте, если ребенку иногда будет все-таки грустно на таком празднике, и он повесит нос".

Так можно справлять день рождения ребенка и сейчас - в кругу семьи, но без друзей

В год, который немцы провели с пандемией, были отменены, не состоялись, перенесены или отмечены в узком кругу миллионы праздников. И, конечно, не было приглашений на день рождения друзей. Томас Бэрнталер говорит, что его сын не был за этот год ни на одном дне рождении. "Даже в гости просто он ни к кому не ходил, и к нам чужие дети тоже не приходили. Встречались только на природе", - говорит автор статьи.

XXL-поздравления

И все же немцы креативно подошли к внешним атрибутам праздника. Чтобы не оставлять без внимания именниника, многие семьи поставили у входа плакаты, например, такой: "У Анны сегодня день рождения, посигнальте ей, пожалуйста". Другие оставляли пожелания на асфальте разноцветными мелками.

Хорошо, если в семье не один ребенок. Сестры и братья пытались скрасить друг другу праздник, устраивая представления и шоу. Восполнить дефицит общения многие попытались и с помощью современных технологий: видеозвонок бабушки и дедушки, видеопосление друга из класса. Общение по смартфону или планшетнику, безусловно, стало одной из альтернатив. За весь год короны, по даным Объединениy предприятий цифровой экономики Bitkom, немцы отправили по мессенджерам 300 миллиардов сообщений, среди которых, конечно, были и "Happy Birthday!" или "Alles Gute zum Geburtstag".

День рождения - только раз в году, но родителям приходится лишать ребенка этого большого праздника. Праздник - да, но не любой ценой. И, если вся страна в локдауне, то и вы, дети, подождете. Звучит жестоко, но такова реальность.

В заключение приведем еще один показательный и грустный пример, о котором рассказал немецкий публицист. Во время первого локдауна Томас Бэрнталер сидел на берегу Изар с сыном, устроив маленький пикник. Неподалеку расположилась группа, которая отмечала день рождения. 6-7 детей радостно праздновали... В Мюнхене тогда, как и сейчас, действовали ограничения на контакты. Радостную атмосферу праздника прервал мужчина, который отдыхал со своей дочерью рядом. Он начал отчитывать организатора детского праздника, который посмел нарушить правила. Чем закончилась эта история? Это был день рождения девочки, а остальные дети были ее сестрами и братьями. Отец спокойно отреагировал на эмоциальные возмущения незнакомца: "Это всё - моя большая семья".

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