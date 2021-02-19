 Ученые бьют тревогу: у детей во время пандемии портится зрение | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.02.2021

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Культура и стиль жизни

Ученые бьют тревогу: у детей во время пандемии портится зрение

Исследования показывают, что во время пандемии и локдаунов резко возросло количество людей, страдающих близорукостью. Особенно уязвимы дети. Что советуют немецкие офтальмологи?

9999 Generation kurzsichtig

Вы хорошо видите или с напряжением вглядываетесь в экран, чтобы прочитать этот текст? Может быть, ваше зрение в последнее время ухудшилось? Из-за социальной изоляции, обучения и работы на удаленке мы чаще смотрим на экраны компьютеров, планшетов и смартфонов. Кроме того, большинство людей во время пандемии почти не выходят на улицу. Постоянное фокусирование на объектах, расположенных вблизи, и нехватка дневного света влияют на зрение.

Близорукость развивается в детстве

Малоподвижность и активное использование гаджетов особенно плохо сказывается на детях и их зрении. Согласно результатам недавних исследований из Нидерландов и Китая, во время пандемии резко возросла близорукость, особенно у детей. Ученые называют это явление "карантинной миопией".

В Китае, например, данные обследований более чем 120 тысяч школьников в возрасте от 6 до 13 лет показал, что в "год короны" число детей, страдающих близорукостью, резко возросло. Согласно исследованию, особенно у детей в возрасте 6-8 лет миопия диагностировалась в три раза чаще, чем в предыдущие годы. В этой возрастной группе острота зрения ухудшилась примерно на 0,3 диоптрии.

Два мальчика со смартфонами в руках

Близорукость развивается в детстве

Резкое ухудшение зрения среди детей настораживает еще и потому, что уже в ранней юности становится ясно, будет ли человек страдать близорукостью и нуждаться в средствах для коррекции зрения. Близорукость сохранится на всю жизнь. Она обычно начинает развиваться в младшем школьном возрасте и с годами усиливается. Чем раньше начнется этот процесс, тем хуже будет зрение. Тяжелая миопия увеличивает риск отслоения сетчатки, развития катаракты из-за повышения внутриглазного давления и даже полной потери зрения с возрастом.

Чем лучше образование, тем хуже зрение 

По прогнозам Института зрения имени Брайена Холдена, к середине века около пяти миллиардов человек, примерно половина населения мира, будут страдать близорукостью. Прежде всего в промышленно развитых странах число людей с миопией за последние десятилетия быстро увеличилось. Это связано с изменившимся образом жизни. Исследователи выявили также прямую связь между растущими возможностями получения образования и ухудшением зрения: чем выше уровень образования, тем больше риск близорукости. "В основном это связано с очень ранним и интенсивным использованием компьютеров, смартфонов и планшетов в ущерб свободному времени на свежем воздухе", - подчеркивает профессор Николь Этер (Nicole Eter), директор офтальмологической клиники Мюнстерского университета.

Китайские подростки в очках

В Китае четверо из пяти молодых людей близоруки

В Азии количество близоруких детей и подростков выше среднего. Например, после Второй мировой войны около 20-30 процентов 20-летних жителей Гонконга, Тайваня и Южной Кореи страдали миопией. Сегодня их более 80 процентов. В Китае четверо из пяти подростков близоруки. В некоторых странах Азии этот показатель достигает 95 процентов. В Европе этот дефект зрения наблюдается у около половины людей в молодом возрасте.

Дистанция и дневной свет снижают риск миопии

Риск миопии можно снизить, если не смотреть слишком долго на объект вблизи, независимо от того, смартфон это или интересная книга. Важно следить за расстоянием и время от времени отводить взгляд в сторону, всматриваться вдаль.

Помогает и более длительное пребывание на открытом воздухе, поскольку дневной свет препятствует дальнейшему росту глазного яблока. В помещении интенсивность освещения в среднем составляет от 300 до 500 люксов, а на улице в яркий летний день - около 100 тысяч люксов. Исследования, проведенные в Скандинавии, показывают, что близорукость усиливается в темное время года.

От синего света экранов нарушается сон

Постоянный взгляд на экран может прежде всего у детей вызвать раздражение, утомление и сухость глаз. По словам ученых, чрезмерное использование электронных средств не только приводит к еще большей близорукости, но и влияет на пространственное восприятие. Это может привести к нечеткому зрению или даже к развитию косоглазия. 

Девочка со смартфоном

Использование смартфонов в вечернее время может вызвать бессонницу

Кроме того, использование смартфонов в вечернее время может быть причиной расстройства сна. "Высокая доля синего света на экранах препятствует высвобождению гормона мелатонина, который вызывает сонливость", - объясняет Николь Этер. Многие электронные устройства уже имеют ночной режим, который уменьшает излучение синего света. Однако, по мнению профессора, чтобы сон был крепким и спокойным, стоит отказаться от электроники примерно за два часа до сна.

Глазам нужен отдых и свет

Беттина Ваббельс (Bettina Wabbels) из офтальмологической клиники Боннского университета советует родителям строго ограничивать количество времени, которое их дети проводят перед мониторами.

"С точки зрения офтальмологов, детям до трех лет противопоказаны компьютеры, смартфоны или планшеты", - напоминает профессор. Она рекомендует родителям ограничить детям от четырех до шести лет ежедневное использование электронной техники до 30 минут. В младшем школьном возрасте допустимое время - максимум один час в день, а в возрасте около десяти лет - до двух часов.  

Этот совет ученого-офтальмолога вполне приемлем и для взрослых, ведь многие нередко удивляются, почему у них так быстро устают глаза.

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    Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов


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