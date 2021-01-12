Дети и коронавирус. Что нового узнали ученые?

Что делать с занятиями в школах в условиях пандемии коронавируса: по-прежнему проводить их в режиме онлайн или вернуть школьников к привычному расписанию? Этот вопрос в настоящее время стал предметом наиболее ожесточенных дискуссий во многих странах. Сторонники открытия школ аргументируют это тем, что дети крайне редко подвержены риску заражения коронавирусом и, следовательно, не играют существенной роли в его распространении. На самом деле, это не так.
Дети заражаются коронавирусом не реже взрослых
Ученые Венского университета под руководством микробиолога Михаэля Вагнера решили выяснить, насколько велико количество незамеченных инфекций SARS-CoV-2 среди детей школьного возраста. Исследование, проведенное ими осенью прошлого года, показало, что ученики в возрасте до 14 лет заражаются коронавирусом не реже учителей.
Ученые взяли тесты на коронавирус у учеников более 240 школ Австрии. Всего было протестировано около 10 тысяч школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Выяснилось, что коронавирусные инфекции у них встречались так же часто, как и у 1200 учителей, участвовавших в исследовании, результаты которого были опубликованы 4 января. "В каждом третьем или четвертом классе, где мы брали пробы, был обнаружен инфицированный ребенок, не имеющий симптомов", - рассказывает Михаэль Вагнер.
Выводы исследования: дети заражаются коронавирусом не реже взрослых
Тестирование проводилось не совсем обычным способом: школьники должны были в течение минуты полоскать горло специальным раствором соленой воды, который они затем выплевывали в пробирку. После этого пробы исследовались по методу ПЦР (полимеразной цепной реакции). Этот способ был для детей менее неприятным, чем традиционный, при котором пробы берутся из горла и носоглотки ватным тампоном. Результаты исследования доказали: дети подвержены опасности заразиться коронавирусом не реже взрослых, но не проявляют при этом никаких симптомов.
К сходным выводам пришли и немецкие ученые. Участники исследования, проведенного в Центре имени им. Гельмгольца в Мюнхене под руководством Анетте-Габриэле Циглер (Annette-Gabriele Ziegler), с января по июль 2020 года протестировали на антитела почти 12 тысяч детей в возрасте от года до 18 лет. У трети тех детей, члены семьи которых были инфицированы коронавирусом, результат оказался положительным.
"Коронавирусом были заражены в шесть раз больше детей, чем мы предполагали", - говорит Циглер. Почти у половины детей заболевание проходит бессимптомно, а антитела к SARS-CoV-2 появляются в период от одной до четырех недель.
Бессимптомные распространители коронавируса: почему дети?
Тот факт, что у детей часто не проявляются никакие симптомы, и что инфекция может развиться, а затем распространиться незаметно, частично объясняется так называемыми наивными Т-лимфоцитами. Задача Т-лимфоцитов - обнаруживать и уничтожать патогены, атаковавшие организм. После первичного контакта с патогеном эти иммунные клетки сохраняют память о нем. Т-лимфоциты, не имевшие контакта с антигеном, называются наивными Т-клетками.
Бессимптомная инфекция у детей объясняется действием наивных Т-клеток
То, что дети и взрослые по-разному реагируют на коронавирус, может объясняться действием наивных Т-клеток, говорит в беседе с DW Донна Фабер - микробиолог и иммунолог в Колумбийском университете. В прошлом году она возглавила научную группу, изучающую так называемые необученные иммунные реакции у детей и роль, которую они могут сыграть в подавлении пандемии SARS-CoV-2.
"Необученные" или наивные Т-лимфоциты могут совершенно иначе реагировать на патогенные микроорганизмы. В организме у детей целый арсенал таких клеток, который постоянно пополняется. Взрослые, в свою очередь, с возрастом утрачивают способность вырабатывать новые наивные Т-клетки", - рассказывает ученая.
Наивные Т-лимфоциты циркулируют между кровеносными сосудами и периферическими лимфоидными органами. Когда они вступают в контакт с антигеном, они получают сигнал к размножению, а затем могут выдать адаптивный или приобретенный иммунный ответ.
Т-клетки взрослых, с другой стороны, обучены реагировать на инфекции, которые они уже испытали, например, вирусы гриппа, поэтому иммунный ответ у взрослых людей в целом проявляется гораздо активнее. Коронавирус - это новый патоген, воздействующий на человека, но дети могут лучше переносить инфекцию благодаря тому, что у них в организме содержится гораздо больше наивных Т-клеток.
Могут ли дети быть суперраспространителями?
Опасность того, что дети также могут быть распространителями коронавируса, до сих пор недооценивалась, считают ученые. Последние исследования выяснили, что дети вполне могут быть переносчиками инфекции, не проявляя симптомов заболевания. При этом тесты на коронавирус среди детей проводятся крайне редко.
Впрочем, суперраспространителями коронавируса дети все же не являются - в этом уверен директор клиники детской и подростковой медицины университетской больницы Кельна Йорг Дёч (Jörg Dötsch). "Конечно, этот вирус может передаваться и через детей, но вероятность гораздо ниже, чем передача от взрослого к взрослому", - говорит немецкий врач.
Дети не являются суперраспространителями коронавируса
Ссылаясь на исследование австралийских коллег, он приводит такие цифры: заражение ребенка от ребенка - 0,3 процента, взрослого от взрослого - 4,4 процента. Получается, что дети заражают друг друга в 10 раз меньше, чем взрослые. Это подтверждают и первые результаты пилотного проекта, который в декабре проводился в Германии при поддержке министерства образования и научных исследований ФРГ.
В проекте участвовали 16 образовательных учреждений (среди них два детских сада). Было проведено 5000 проверок (среди них - 2000 детей дошкольного возраста). В 16 классах были "позитивные" результаты. Но и в этих классах не было ни одного случая заражения соучеников, то есть не было дальнейшего распространения инфекции, подчеркивает немецкий врач.
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И яйца, и радость
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Автор: Максим Нелюбин