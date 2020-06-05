 Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 29.08.2020

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Коронавирус

Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов

Врачи в Вашингтоне изучили данные десятков детей с коронавирусом. У 22 процентов инфекция прошла без симптомов. У некоторых из них вирус сохранялся и через 3 недели после заражения.

Дети со школьными рюкзаками на велосипедах

Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка - бессимптомного носителя. Это следует из исследования специалистов группы врачей детской больницы в Вашингтоне, опубликованного на сайте медицинского журнала JAMA Pediatrics в пятницу, 28 августа. Авторы проанализировали данные 91 инфицированного ребенка из 22 больниц в Южной Корее. Примерно у 22 процентов детей никаких симптомов не было выявлено на всем протяжении заболевания. Каждый пятый (20 процентов) ребенок являлся бессимптомным носителем лишь поначалу, а затем демонстрировал признаки болезни. У большинства - 58 процентов - симптомы проявились с самого начала.

При этом у пятой части бессимптомных носителей и почти у половины инфицированных с симптомами вирус присутствовал в организме даже через 3 недели после момента заражения, говорится в исследовании. "По-прежнему неизвестно, распространяют ли дети, у которых отсутствуют симптомы, большее, меньшее или такое же количество вируса, как и люди с симптомами", - подчеркивают авторы. Они отмечают, что ученому сообществу еще многое неизвестно о роли детей и молодежи в распространении нового вируса.

Эксперты в Бостоне нашли у детей и молодежи больше вирусных частиц, чем у взрослых

В организме детей и молодежи может быть гораздо больше частиц SARS-CoV-2, чем у взрослых, выяснили ранее исследователи в Бостоне. Свои результаты они описали в журнале The Journal of Pediatrics 1 августа. Эксперты взяли мазки из носоглотки у 49 человек в возрасте до 21 года и обнаружили у них гораздо больше следов нового вируса, чем у взрослых пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, у маленьких детей заметно реже встречался ангиотензинпревращающий фермент 2, чем у молодежи и взрослых, подчеркивают исследователи из Бостона. Этот фермент считается точкой проникновения коронавируса в клетку.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, выявлен уже у порядка 25 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (6,13 млн), Бразилии (3,84 млн) и Индии (3,53 млн), следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. Пандемия унесла жизни свыше 845 000 человек.

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    Автор: Марина Барановская


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