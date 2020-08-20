Исследование RKI: где выше всего риск заразиться коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в странах Западной Европы в последние недели снова растет. По состоянию на 24 августа в Германии число заразившихся COVID-19 за все время эпидемии составило 233 575 человек. При этом 22 августа количество новых случаев инфицирования за сутки достигло самого высокого уровня с конца апреля - 2034 человек. Максимальный суточный прирост случаев SARS-CoV-2 - более 6000 - был зафиксирован в конце марта - начале апреля. В общей сложности за период пандемии 9272 человека в ФРГ скончались, а более 200 тысяч - выздоровели.

На фоне роста статистики заболеваемости COVID-19 жители ФРГ все чаще задаются вопросом о том, как можно защититься от инфекциии вместе с тем избежать введения повторного локдауна. Специалисты Института имени Роберта Коха (RKI) попытались это выяснить. В пятницу, 21 августа, RKI опубликовал исследование о том, у кого и где больше всего шансов заразиться коронавирусом, и что нужно делать, чтобы этого не произошло.

Как распространяется коронавирус?

Тестирование на коронавирус в Берлине

По данным RKI, в большинстве случаев коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Кроме того, COVID-19 активно распространяется по воздуху не только с кашлем или насморком, но и с дыханием - так называемым аэрозольным способом.

В то же время вероятность заразиться вирусом при соприкосновении с поверхностью, на которой он находится, - к примеру, в супермаркете - существенно ниже, отмечается в исследовании. Поэтому специалисты считают, что приоритетным способом борьбы с распространением COVID-19 по-прежнему должны оставаться меры предосторожности - в частности, социальное дистанцирование и ношение защитных масок.

Вирусом чаще всего заражаются в семье

В домах престарелых вирус распространяется стремительно

Как отмечается в исследовании, инфекция в основном распространяется в закрытых помещениях, где трудно обеспечить социальную дистанцию. При этом чаще всего жители Германии заражаются коронавирусом в собственных семьях. По данным института, заболевший член семьи в среднем инфицирует 3,2 человека - как правило, тех, кто живет с ним под одной крышей.

На втором месте по возникновению очагов COVID-19 находятся дома престарелых. Риск распространения инфекции здесь намного выше: один носитель вируса в среднем заражает 19 человек. Однако наибольшей опасности подвергаются люди, проживающие в общежитиях для беженцев: здесь один заразившийся в среднем передает инфекцию 21 человеку.

Насколько опасно посещать рестораны и отели?

В свою очередь случаи заражения вирусом на свежем воздухе встречаются гораздо реже. Школы и детские сады также не играют в распространении COVID-19 особой роли. По данным RKI, в немецких школах в целом зафиксировано лишь около 30 очагов инфекции и 150 случаев заражения коронавирусом.

Опасность заразиться SARS-CoV-2 в ресторанах, отелях и офисах также невысока, говорится в исследовании. Что же касается общественного транспорта - к примеру, поездов, то определить уровень риска практически невозможно - ведь вычислить пассажира, ставшего первоначальным источником заражения, и отследить его контакты крайне сложно, указывают специалисты.

Между тем еще одним фактором риска является беспечное поведение граждан, подчеркивают в RKI. Особенно это касается молодых людей, у которых болезнь зачастую протекает в легкой форме. Представители этой группы населения нередко считают себя менее подверженными риску и не осознают, что могут заразить других, объясняют эксперты.

В то же время стоит отметить, что выводы исследования не являются полностью репрезентативными: немецкие специалисты смогли проследить цепочки заражения лишь в 27 процентах из около 200 000 зафиксированных в ФРГ случаев. В остальных случаях первоначальный источник инфекции выявить так и не удалось.

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