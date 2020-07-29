Кошки и собаки не могут заразить человека коронавирусом. А заразиться сами?

Ученые пришли к выводу, что домашние животные не могут заразить человека коронавирусом. Но сами они могут заразиться им от людей. А как обстоят дела с другими животными?
Итальянские ученые протестировали 540 собак и 277 кошек, чьи хозяева заразились коронавирусом SARS-CoV-2, из регионов страны с наибольшим числом заболевших COVID-19, в частности, в Ломбардии. У 3,4 процента собак и 3,9 процента кошек ученые обнаружили антитела против коронавируса. Тест ПЦР на наличие коронавируса у всех животных был негативным. Тесты проводились с марта по май 2020 года.
Таким образом исследования, проведенные на достаточно большом количестве животных, показывают, что домашние животные, в частности, кошки и собаки, не могут заразить своих хозяев коронавирусом, но вполне могут сами от них заразиться.
По словам Томаса Меттенляйтера (Thomas Mettenleiter), президента Института Фридриха Лёффлера (FLI) в Грайфсвальде результаты исследования итальянских ученых не стали сюрпризом: "Они подтверждают то, что мы уже знаем". Но хорошо, что оно проводилось среди большого количества животных, что помогает ученым выяснить истинное положение дел.
Ранее эксперты из FLI пришли к выводу, что собаки и кошки не играют никакой роли в распространении коронавируса SARS-CoV-2. Чаще всего он передается от человека к человеку. Это подтверждают и результаты исследования итальянских ученых. Но Томас Меттенляйтер обращает внимание на еще один важный факт. "Мы исходим из того, что в обычных случаях вирус также может передаваться от человека животному", - говорит Меттенляйтер.
Даже если домашние питомцы оказались инфицированы, это не означает, что вирус может множиться в организме животного и выводиться наружу через слюну или экскременты. Исходя из этого, по мнению ученых из FLI, контакты здоровых людей с домашними животными не должны быть ограничены. А вот зараженным коронавирусом людям рекомендуется из соображений безопасности избегать контактов с кошками и собаками. Кроме того, по словам Томаса Меттенляйтера, доказательств того, что животные умирают, заразившись коронавирусом, на сегодняшний день нет.
По данным FLI, пока не доказано, что свиньи, куры и другие животные, которых используют в сельском хозяйстве для производства мясо-молочной продукции, могут быть заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Исследования, проводимые на коровах, только начались.
В институте изучают возможность распространения вируса среди разных видов животных, в том числе и тех, которых не используют в сельском хозяйстве. Согласно первым результатам этих исследований, подвержены вирусу хорьки и летучие лисицы или летучие собаки.
Кроме того, ученые выясняют, откуда появился коронавирус на фермах, где выращивают норок, в Нидерландах и Испании, и каким образом были инфицированы почти все находившиеся там животные: заразили их рабочие фермы или же наоборот.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 на испанской ферме возле Ла-Пуэбла-де-Вальверде - деревни с 500 жителями в провинции Арагон, была зафиксирована в конце мая, когда вирус был выявлен у 14 рабочих. После этого ферма была закрыта.
В Нидерландах подобное произошло в апреле. Ветеринар, профессор университета Вагинген Вим ван дер Поль установил, что штамм вируса, найденный у норок, похож на тот, что распространяется среди людей. "Мы полагаем, что этот вирус может передаваться от животных человеку", - говорит ван дер Поль. Так произошло с двумя рабочими фермы.
На испанской ферме Ла-Пуэбла-де-Вальверде в целях предотвращения распространения коронавируса по предписанию властей были уничтожены 92 000 норок. 90 процентов из них были заражены вирусом SARS-CoV-2, вызывающим у человека атипичную пневмонию COVID-19. В Нидерландах умертвили 1,1 млн животных этого вида, которые также оказались зараженными коронавирусом. Об этом сообщило министерство пищевой промышленности и контроля за потреблением.
В Нидерландах имеется около 160 ферм, где выращивают норок. Эта страна является одним из самых крупных производителей меха после Дании, Китая и Польши. В Испании существует 38 таких ферм. Большая часть из них находится в Галисии.
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