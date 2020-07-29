Кошки и собаки не могут заразить человека коронавирусом. А заразиться сами?

Итальянские ученые протестировали 540 собак и 277 кошек, чьи хозяева заразились коронавирусом SARS-CoV-2, из регионов страны с наибольшим числом заболевших COVID-19, в частности, в Ломбардии. У 3,4 процента собак и 3,9 процента кошек ученые обнаружили антитела против коронавируса. Тест ПЦР на наличие коронавируса у всех животных был негативным. Тесты проводились с марта по май 2020 года.

Таким образом исследования, проведенные на достаточно большом количестве животных, показывают, что домашние животные, в частности, кошки и собаки, не могут заразить своих хозяев коронавирусом, но вполне могут сами от них заразиться.

Домашние животные не являются распространителями вируса

По словам Томаса Меттенляйтера (Thomas Mettenleiter), президента Института Фридриха Лёффлера (FLI) в Грайфсвальде результаты исследования итальянских ученых не стали сюрпризом: "Они подтверждают то, что мы уже знаем". Но хорошо, что оно проводилось среди большого количества животных, что помогает ученым выяснить истинное положение дел.

Кошки не могут заразить человека коронавирусом, считают ученые

Ранее эксперты из FLI пришли к выводу, что собаки и кошки не играют никакой роли в распространении коронавируса SARS-CoV-2. Чаще всего он передается от человека к человеку. Это подтверждают и результаты исследования итальянских ученых. Но Томас Меттенляйтер обращает внимание на еще один важный факт. "Мы исходим из того, что в обычных случаях вирус также может передаваться от человека животному", - говорит Меттенляйтер.

Даже если домашние питомцы оказались инфицированы, это не означает, что вирус может множиться в организме животного и выводиться наружу через слюну или экскременты. Исходя из этого, по мнению ученых из FLI, контакты здоровых людей с домашними животными не должны быть ограничены. А вот зараженным коронавирусом людям рекомендуется из соображений безопасности избегать контактов с кошками и собаками. Кроме того, по словам Томаса Меттенляйтера, доказательств того, что животные умирают, заразившись коронавирусом, на сегодняшний день нет.

Какие животные и птицы могут стать источником распространения SARS-CoV-2

По данным FLI, пока не доказано, что свиньи, куры и другие животные, которых используют в сельском хозяйстве для производства мясо-молочной продукции, могут быть заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Исследования, проводимые на коровах, только начались.

Риску заразиться коронавирусом подвержены летучие лисицы или летучие собаки

В институте изучают возможность распространения вируса среди разных видов животных, в том числе и тех, которых не используют в сельском хозяйстве. Согласно первым результатам этих исследований, подвержены вирусу хорьки и летучие лисицы или летучие собаки.

Кроме того, ученые выясняют, откуда появился коронавирус на фермах, где выращивают норок, в Нидерландах и Испании, и каким образом были инфицированы почти все находившиеся там животные: заразили их рабочие фермы или же наоборот.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 на испанской ферме возле Ла-Пуэбла-де-Вальверде - деревни с 500 жителями в провинции Арагон, была зафиксирована в конце мая, когда вирус был выявлен у 14 рабочих. После этого ферма была закрыта.

В Нидерландах подобное произошло в апреле. Ветеринар, профессор университета Вагинген Вим ван дер Поль установил, что штамм вируса, найденный у норок, похож на тот, что распространяется среди людей. "Мы полагаем, что этот вирус может передаваться от животных человеку", - говорит ван дер Поль. Так произошло с двумя рабочими фермы.

Закрытая из-за коронавируса ферма в Нидерландах, где выращивают норок

На испанской ферме Ла-Пуэбла-де-Вальверде в целях предотвращения распространения коронавируса по предписанию властей были уничтожены 92 000 норок. 90 процентов из них были заражены вирусом SARS-CoV-2, вызывающим у человека атипичную пневмонию COVID-19. В Нидерландах умертвили 1,1 млн животных этого вида, которые также оказались зараженными коронавирусом. Об этом сообщило министерство пищевой промышленности и контроля за потреблением.

В Нидерландах имеется около 160 ферм, где выращивают норок. Эта страна является одним из самых крупных производителей меха после Дании, Китая и Польши. В Испании существует 38 таких ферм. Большая часть из них находится в Галисии.

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