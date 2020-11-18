Пандемия: UNICEF предупредил о "потерянном поколении" детей

Детский фонд ООН (UNICEF) озабочен возможностью появления "потерянного поколения" детей - из-за "долгосрочного воздействия" пандемии на их образование, питание и общее благополучие. Об этом говорится в отчете международной организации, обнародованном в среду, 18 ноября.

Как пояснила исполнительный директор UNICEF Генриетта Форе, в случае инфицирования вирусом нового типа дети демонстрируют преимущественно "легкие симптомы". В этой связи куда более серьезную угрозу представляют связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности. "Будущее целого поколения находится под угрозой", - предупредила Форе.

Как отмечается в докладе организации, по состоянию на 3 ноября в 87 странах мира на детей и подростков в возрасте до 20 лет приходился 1 из 9 случаев заражения коронавирусом.

Имеются убедительные доказательства того, что при наличии базовых мер безопасности преимущество от продолжения работы школ перевешивает издержки, связанные с их закрытием, убеждены эксперты UNICEF. По состоянию на ноябрь этого года, закрытие школ тем или иным образом повлияло на 572 млн учащихся в 30 странах мира. Этот показатель соответствует 33 процентам от общего числа обучающихся во всем мире.

Рост детской смертности

По прогнозам составителей отчета, из-за последствий пандемии до конца этого года еще у 6-7 миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14 процентов), что в итоге приведет к появлению более чем 10 тыс. дополнительных случаев детской смертности в месяц - главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

Ранее группа врачей детской больницы в Вашингтоне пришла к выводу, что SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка - бессимптомного носителя.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, выявлен уже у порядка 56,6 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (11,8 млн), Индии (8,9млн), Бразилии (5,9 млн), следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. Последствия COVID-19 унесли жизни свыше 1,3 млн человек.

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