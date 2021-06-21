В Германии впервые за 9 лет приостановился рост населения

В Германии в 2020 году впервые за 9 лет не наблюдался рост населения. Это следует из данных, опубликованных Федеральным статистическим ведомством в понедельник, 21 июня. Согласно им, на конец 2020 года в ФРГ проживали 83,2 млн человек, что примерно равно показателю предыдущего года. В 2011 году в Германия проживали 80,3 млн человек.

Среди причин замедления роста населения эксперты назвали, в частности, превышение смертности над рождаемостью. Так, в 2020 году в Германии умерли на 212 000 людей больше, чем родились. Это стало самым высоким показателем с 2013 года. В 2019 году число умерших в ФРГ превышало количество родившихся на 161 000.

Кроме того, в 2020 году снизилось число мигрантов. Так, если в 2019 году прирост населения Германии за счет мигрантов составил 294 000 человек (за вычетом числа тех, кто в этом году эмигрировал из страны), то в 2020 году это показатель опустился до 209 000.

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