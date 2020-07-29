Почему дети чаще рождаются летом?

В Германии вот уже примерно пять десятилетий подряд большинство детей появляются на свет в июле, августе и сентябре. Ранее же пик рождаемости чаще всего приходился на начало года. Получается, у целого общества сменился фертильный период? Или тут сказываются происходящие на планете климатические изменения? Или это связано с чем-нибудь еще? У ученых пока нет однозначного ответа на эти вопросы, но гипотезы они не устают выдвигать.

Богатый урожай - в семье пополнение

В 2019 году самым урожайным на новорожденных в Германии стал июль. На свет тогда появилось, в среднем, 2344 ребенка в сутки - примерно на 20 процентов больше, чем в декабре (1935 детей в сутки), когда, по статистике, малышей обычно рождается меньше всего.

Вплоть до 1970-х годов картина была иная: наибольшее количество родов приходилось на февраль, март и апрель. Как рассказал журналистам информационного агентства dpa Себастьян Клюзенер (Sebastian Klüsener), руководитель исследований о демографических изменениях и старении в Федеральном институте исследования населения (BiB), некоторые эксперты объясняют это тем, что раньше люди больше, чем сегодня, зависели от продуктивности сельского хозяйства и сезона сбора урожая.

Если лето выдавалось благоприятным и были хорошие виды на богатый урожай, то это давало репродуктивную установку в семьях: дескать, раз все благополучно, то почему бы не позволить себе еще одного ребенка. И девять месяцев спустя, в начале следующего года, у многих супругов появлялось пополнение в семье. В те далекие времена интимные отношения вне брака считались табу. Поэтому, как правило, зачатие происходило после свадьбы. А играли свадьбы зачастую летом.

Море гипотез

Но почему весна продолжала оставаться периодом пиковой рождаемости вплоть до 1970-х годов, когда сельское хозяйство уже не играло столь большой роли для человека? Как полагает Клюзенер, причина тут может быть в склонности общества просто по традиции придерживаться определенной поведенческой установки - даже если она уже утратила свой смысл.

Смещение "сезона новорожденных" с весны на лето стало происходить в Германии с детабуизацией в обществе секса вне брака. К тому же, в 1960-е на рынке появились противозачаточные таблетки. Да и другие контрацептивные средства стали более доступны. Доля случаев нежелательной беременности сократилась. Стало появляться больше возможностей планировать рождение детей заранее, поясняет Йошуа Вильде (Joschua Wilde) из Института демографических исследований Общества Макса Планка.

В то же время, как показывают исследования, большинству родителей хотелось бы, чтобы их ребенок появился на свет весной или ранним летом. Следуя этой логике, планируемое рождение детей должно было бы, по сути, обернуться увеличением рождаемости в феврале, марте и апреле, то есть на весну новорожденных пришлось бы даже еще больше. По словам Вильде, в теориях об уровне рождаемости такие противоречия встречаются на каждом шагу, но ни одно из из подобных заявлений не увязывается с имеющимися статистическими данными.

Некоторые ученые выдвигают на первый план биологические факторы - такие, как качество спермы, а другие - влияние окружающей среды: например, продолжительность дня и солнечное излучение. А Йошуа Вильде выясняет, как на сезонное распределение рождаемости влияют климатические изменения. По его мнению, именно этот феномен может играть тут существенную роль.

Климат, жара и другие факторы

Между тем, сезон рождаемости сдвигается с весны на лето не только в Германии. Подобный феномен наблюдается и в большинстве стран Европы, и в США. В одном исследовании, проведенном американскими учеными, обнаружена взаимосвязь между географической широтой конкретной страны и тем, в каком месяце там рождается больше всего детей. Согласно итогам этого изыскания, чем севернее страна, тем на более ранние месяцы года приходится пик рождаемости.

А если зачатие происходит в те дни, когда стоит особенно сильная жара, то беременность нередко оканчивается выкидышем. Поэтому в мире, который все чаще переживает периоды сильной жары, летом наблюдается все меньше удачных беременностей и, соответственно, весной отмечается пониженный уровень рождаемости, подчеркивает Йошуа Вильде.

Впрочем, на рождаемости не могут также не сказываться культурный и социальный факторы. Например, если в Западной Германии "сезон новорожденных" сдвинулся с весны на лето уже в начале 1980-х, то в Восточной Германии такая тенденция стала наблюдаться лишь с 1990-х годов - после объединения страны.

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