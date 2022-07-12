Дроны в войне РФ против Украины: важны ли они и кто их поставляет Киеву

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В ходе войны России против Украины беспилотные летательные аппараты играют важную роль. Их используют в различных целях. Кто и где производит беспилотники для украинской армии?
Тот, кто хочет посетить цех по производству дронов в Риге, должен соблюдать определенные меры: надеть бахилы, шапочки, белый халат. А еще здесь есть люк безопасности и прибор для снятия отпечатков пальцев. В этом помещении даже воздух постоянно фильтруется. Потому что при производстве беспилотников все должно быть стерильно. Занимаются сборкой высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в том числе и беженцы.
"Когда я начала здесь работать, я не знала, куда мне смотреть, чтобы успевать прикручивать и откручивать детали", - рассказывает сотрудница фирмы, показывая на свой рабочий инструмент - отвертку. Она и ее коллеги бежали в Латвию после начала войны России против Украины. В Украине они работали библиотекарями и бухгалтерами, здесь делают дроны для украинской армии: собирают моторы, складывают пластины, монтируют детали для видеокамеры.
Их новый работодатель - латвийская фирма Atlas Aerospace - так отреагировала на в разы увеличившийся после начала войны в Украине спрос на боевые беспилотники-разведчики. "Раньше я был счастлив, если удавалось продать 10 дронов месяц. Сегодня мы пытаемся довести число производимых в месяц БЛА до 700 - и этого недостаточно. Мы должны обдумать, как мы можем продавать больше", - делится глава фирмы Иван Толчинский.
36-летний Толчинский родился в Украине, жил в Израиле. Он - ветеран боевых действий, участвовал в вооруженном конфликте в Ливане, служил в рядах спецподразделения израильской армии. После этого изучал авиастроение в университете. То, что он открыл фирму в Латвии, - случайность, говорит Толчинский. Но производить дроны в Израиле было бы сложнее.
Лавтйская фирма выпускает маленькие, компактные беспилотники, которые могут поместиться в обычном рюкзаке. Фирма после того, как переориентировалась на военную продукцию, производит дроны по стандарту НАТО. До войны ее крупным клиентом была армия Нидерландов. После российского вторжения в Украину почти все беспилотники Atlas Aerospace поставляются украинской армии.
Их очень ценят украинские спецслужбы. Небольшая команда из четырех солдат может с их помощью провести разведку больших территорий. Видеокадры в реальном времени передаются в главный штаб. Если 12 таких подразделений одновременно передадут информацию со всей линии фронта, то у командования появляется полная картина происходящего. Тепловизоры, которыми оснащены эти дроны, позволяют проводить ночную съемку. Более 100 латвийских беспилотников ВСУ уже получили.
"Дроны - это революция на тактическом уровне, - поясняет глава Atlas Aerospace. - Солдаты в поле могут самостоятельно проводить разведку. Если группа солдат например хочется пересечь улицу, она с помощью беспилотника может заранее исследовать, где находится противник". "Поле боя стало с помощью дронов более просматриваемым, - указывает Ульрике Франке (Ulrike Franke), эксперт из European Council on Foreign Relations. - Сейчас солдаты могут действовать более независимо, потому что они сами получают информацию о том, что находится за соседней стеной или происходит за холмом неподалеку".
В крупных вооруженных конфликтах в Европе со времен окончания Втором мировой БЛА применяются повсеместно. Особенно дроны, переделанные умельцами. В интернете курсирует пропагандистские видео о солдатах, которые модифицируют обычные дроны, превращая их с помощью механизмов для сброса гранат в истребители. Для атаки используют доработанную гранату ВОГ-17 от гранатомета АГ-17. К ней добавляют сделанные на 3D-принтере хвостовик и переднюю часть.
Многие такие дроны поступают из Китая. Украинские солдаты обвиняют китайского производителя, компанию DJI, лидирующую на рынке, в том, что она передает важную военную информацию России. DJI это опровергает. Армии стран Запада также имеют в своем распоряжении китайские дроны. И это проблема, считает Ульрике Франке: "Американские ВМС, немецкие и нидерландские военно-морские силы приобретают не боевые китайские БЛА, чтобы использовать их на военных кораблях. Для национальной безопасности это, конечно, проблематично".
Дроны не боевого назначения имеют и еще один, самый главный недостаток - они работают в постоянном диапазоне частот, который легко нарушить. А помехи могут привести к падению дрона. Беспилотники от Atlas Aerospace меняют частоты, чтобы этого избежать. Поэтому их больше ценят и украинские военные.
В Латвии группа женщин-рабочих склонилась над монтажным столом. В перчатках и с пинцетами они учатся устанавливать на беспилотники видеокамеру. Две из них - из Украины. Они гордятся своей работой: "Мы делаем дроны для украинской армии. С их помощью мы выиграем войну". Atlas Aerospace намерен расширить свое производство и открыть еще один цех, чтобы удовлетворить возросший спрос.
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