Как украинские волонтеры завозят в Украину оружие

Когда государство не справляется, на помощь в Украине часто приходят волонтеры. "Дорогие украинцы, этот день настал. Мы покупаем Bayraktar!", - объявил недавно телеведущий и волонтер Сергей Притула - украинцам хватило трех дней, чтобы собрать достаточно средств на приобретение четырех турецких беспилотников Bayraktar. Закупить их планировалось через предприятия-специмпортеры. Турецкий производитель, однако, предоставил эти беспилотники Украине бесплатно, а собранные средства волонтеры потратили на другие нужды для военных.

Другой волонтерский центр Благотворительный фонд "Вернись живым" пошел еще дальше и решил сам стать специмпортером, зарегистрировавшись в Государственной службе экспортного контроля Украины как субъект международной передачи товаров, в частности, военного назначения. Это значит, что волонтеры этого фонда теперь могут не только собирать деньги на нужды армии и через посредников закупать все необходимое, а сами обращаться к производителям оружия и военного снаряжения, подписывать контракты и официально завозить приобретенное в Украину.

Без посредников дешевле и быстрее

"Особенность нашего фонда в том, что мы - юридическое лицо и мы работаем только "в белую", только через банковские счета, не используя личные карты или счета физлиц для сбора благотворительных средств", - объясняет юрист благотворительного фонда "Вернись живым" Руслана Величко. Она не видит ничего удивительного в том, что волонтерская организация получила разрешение на специмпорт, в том числе и летальное оружие. По ее словам, законодательством это не запрещено.

"До этого мы покупали все необходимое для наших военных у посредников, а именно у предприятий-спецэкспортеров (импортеров). А получив лицензию, мы теперь можем покупать все напрямую у иностранных производителей. Это значительно удешевляет товар. Мы теперь сами себе специмпортеры и не зависим от кого-то", - отмечает волонтер. В фонде "Вернись живым" надеются, что это значительно сэкономит такое драгоценное на фронте время для поставок современного оружия.

DW обратилась с официальным запросом в Государственную службу экспортного контроля Украины с просьбой объяснить, кто и как может получать в Украине лицензию на спецэкспорт и импорт товаров, включая летальное вооружение, и прокомментировать, справляются ли предприятия-спецэкспортеры (импортеры) с поставкой оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). На момент публикации материала ответа на запросы DW от этого учреждения не поступило.

Оружие военным нужно уже сейчас

Как отмечают волонтеры также из других организаций, несмотря на то, что международные партнеры поставляют вооружения украинской армии, а министерство обороны Украины пытается закупать самое необходимое, современного вооружения на фронте все равно не хватает. "Мы покупали современные винтовки, снабжали магазинами, рожками, патронами, тепловизорами, дальномерами на снайперские винтовки - все что нужно бойцам, ведь сейчас реально не хватает оружия", - рассказала DW Ирина Прудкова, волонтер из Мариуполя, которая помогает ВСУ и добровольческим батальонам еще с 2014 года. "Того, что нам поставляют из-за границы, не хватает, потому что наше оружие тоже уничтожают, как и мы их оружие", - констатирует Прудкова.

По ее словам, волонтеры работают с военными напрямую: командиры озвучивают потребность, волонтеры собирают деньги и завозят приобретенное снаряжение и оружие на передовые позиции. Это ускоряет поставки и помогает избежать излишней бюрократии. "У нас есть взаимодействие с бойцами, командирами бригад, батальонов и подразделений. Ведь у нас бюрократия в Минобороне никуда не делась", - говорит Прудкова.

Волонтерские организации ищут товары двойного назначения повсюду, где могут: тепловизоры или дальномеры завозятся в основном из-за границы как гуманитарная помощь, рассказала Прудкова. А вот оружие, объясняет она, покупают преимущественно на внутреннем рынке у посредников. Ведь привезти его из-за границы просто так невозможно. Для этого необходимо иметь государственную лицензию на экспорт и импорт товаров военного назначения.

Такую лицензию до сих пор имели только специальные предприятия, зарегистрированные в Государственной службе экспортного контроля Украины. И вот этот список пополнился волонтерской организацией. "Сейчас специмпортеры заняты государственным оборонным заказом. А этим оборонным заказом все нужды не закроются, у государства на все не хватает средств. А наш фонд профессиональный, профильный. У нас работает много бывших военнослужащих. Почему бы нам не взять на себя ответственность и не поставлять это самим, поскольку мы это делаем быстрее, качественнее и тише", - говорит Руслана Величко из фонда "Вернись живым".

Зарегистрироваться, чтобы не превратиться в Сомали

Эксперты удивляются, как благотворительный фонд мог получить лицензию на импорт товаров военного назначения. "Все, что касается оружия и боеприпасов, подлежит системе экспортно-импортного контроля. Это государственный контроль, международные стандарты, есть правила на ввоз этой категории товаров. Кроме того, продавцу ты должен показать сертификат конечного потребителя. Есть те, кто занимается специализированной торговлей оружием, а благотворительные фонды не должны этим заниматься, потому что это не их профильная деятельность", - прокомментировал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

Величко с такой критикой не согласен и советует также другим благотворительным фондам и волонтерским организациям, специализирующимся на помощи армии, официально регистрироваться как специмпортер. "Нельзя, чтобы Украина превратилась в Сомали. Если ты везешь товар военного назначения, двойного использования, это все должно учитывать и контролировать государство. Это все не должно потом перепродаваться. Если кто-то везет товар двойного использования как гуманитарный груз, но потом не ставит его на учет в воинской части, это большая проблема", - отмечает волонтер.

Руслана Величко признает, что получить разрешение ее фонду было нелегко: пришлось подготовить большое количество документов и пройти спецпроверки. Официально импортировать вооружение фонд "Вернись живым" может с марта этого года, но сообщил о получении лицензии только недавно. "У нас все есть, в том числе и сертификат конечного потребителя. Мы уже купили комплекс Bayraktar и боекомплект к нему, но не хотели говорить об этом, пока он не доехал туда, куда нужно. Мы выполняем все требования: склады и перевозчик должны быть сертифицированы, кроме этого, это - контроль на всех звеньях, валютные контроли, финансовые мониторинги. Но все равно это быстрее и значительно экономит деньги благотворителей, чем покупать через посредников", - отмечает Руслана Величко.

Смотрите также:

Какое оружие получает Украина от Запада Очередной самолет с военной помощью Украине С момента начала вторжения России в Украину поставки вооружений Киеву осуществили уже более двух десятков государств - от Австралии до США. И речь не только об амуниции, стрелковом и нелетальном оружии, но и о тяжелых системах и бронетехнике. DW - о некоторых из них.

Какое оружие получает Украина от Запада Буксируемая гаубица М777 Разработанная в Великобритании гаубица калибра 155-мм была принята на вооружение в 2005 году, а ее первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане. Может стрелять управляемыми снарядами, эффективная дальность стрельбы достигает 40 км. В интенсивном режиме в состоянии произвести до 5 выстрелов в минуту. Впервые о поставках М777 Украине было объявлено 13 апреля.

Какое оружие получает Украина от Запада Танки Т-72 Самый массовый танк второго поколения был принят на вооружение в Советском Союзе в 1973 году. Только в СССР и России было произведено более 30 тыс. этих танков. Различные их модификации выпускались в Югославии, Польше, Чехословакии, Индии. До сих пор используется армиями четырех десятков государств. С начала войны Украина получила от Польши, Словении и Чехии около 300 танков Т-72.

Какое оружие получает Украина от Запада Реактивная система залпового огня БМ-21 Принята на вооружение в СССР в 1963 году и используется до сих пор. Залп - 40 снарядов, наибольшая дальность стрельбы - 42 км. РСЗО стоит на вооружении нескольких десятков государств Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. В апреле 2022 года стало известно о том, что Польша передала Украине 20 подобных систем.

Какое оружие получает Украина от Запада Зенитно-ракетный комплекс С-300 Поставленный на боевое дежурство в СССР в 1979 году зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели на различных высотах и на дальности до 200 км. Предназначен для защиты крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления. В апреле о поставках С-300 Украине заявила Словакия

Какое оружие получает Украина от Запада Самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" Brimstone Разработанные для британских ВВС высокотехнологичные ракеты Brimstone были поставлены на вооружение в 2005 году. Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели, а тандемный принцип устройства боевой части эффективен против современных типов брони. На фото - британский самолет Eurofighter Typhoon с ракетами Brimstone.

Какое оружие получает Украина от Запада Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 Немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) PzH 2000 представляет собой одну из самых современных САУ в мире, сочетающую в себе живучесть, мобильность и высокую скорострельность. В боекомплекте 60 снарядов. Дальность стрельбы - до 50 км. 3 мая газета Die Welt сообщила о готовности ФРГ передать Украине 7 гаубиц PzH 2000.

Какое оружие получает Украина от Запада Реактивная система залпового огня RM-70 Vampire Модернизированный вариант чехословацкой версии советской реактивной системы залпового огня "Град". Может использоваться также для дистанционного минирования местности. Снабжена бронированной кабиной для защиты экипажа и цифровой системой управления огнем, что позволяет уменьшить время от обнаружения цели до ее уничтожения. Более 20 подобных установок Чехия передала Украине в середине апреля.

Какое оружие получает Украина от Запада Буксируемая гаубица FH70 Совместный проект ФРГ, Великобритании и Италии. В сравнении с М777 FH70 - устаревшая артиллерийская система, но за счет автоматизированной загрузки снарядов может делать выстрелы каждые 10 секунд. Максимальная эффективная дальность стрельбы порядка 30 км. До сих пор находится на вооружении армий Великобритании, Италии, ФРГ и ряда других стран. О передаче FH70 Украине объявила Италия.

Какое оружие получает Украина от Запада Боевые беспилотники Switchblade Принятый на вооружение в 2012 году тактический барражирующий боеприпас Switchblade предназначен для уничтожения живой силы и бронированных целей. США обещали передать Украине более 700 таких дронов. В мае появились первые свидетельства использования Switchblade украинскими военными. Кроме того, стало известно о готовности США передать Киеву 120 новейших тактических беспилотников Phoenix Ghost.

Какое оружие получает Украина от Запада Реактивная система залпового огня HIMARS Универсальная артиллерийская система на базе автомобиля. Может использовать шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Также может применяться для пуска зенитных ракет. Использовалась США в Афганистане и Сирии. О начале поставок HIMARS в Украину США объявили 22 апреля. Автор: Виталий Кропман

