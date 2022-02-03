Турецкие беспилотники будут производить в Украине

Турецкие беспилотники Bayraktar ("Байрактар") будут производиться в Украине. Как заявил в четверг, 3 февраля, украинский министр обороны Алексей Резников, стороны договорились о заключении рамочного соглашения о строительстве завода по производству дронов, подписать его планируется позднее в тот же день в ходе визита в Киев турецкой делегации.

"Планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украина-Турция в сфере высоких военных технологий, - приводит слова Резникова агентство "Украинские новости". - Одним из примеров наполнения этого соглашения будет завод по строительству дронов Bayraktar". По словам министра, также в стране будет создан центр по обучению летчиков управлению беспилотными аппаратами разных категорий.

Турецкие дроны будут летать с украинскими двигателями

Резников указал, что по решению турецкой компании Bayraktar Savunma, производящей дроны, следующее их поколение будет использовать украинские двигатели "Мотор Сич".

В конце октября 2021 года Украина, несмотря на действующий запрет, впервые официально применила беспилотник Bayraktar против сепаратистов Донбасса, что вызвало резкую критику в России и обеспокоенность в Германии. Киев обосновал применение дрона правом на самооборону.

Киев готов к переговорам по Донбассу в Стамбуле

Вместе с тем глава Минобороны Украины заявил, что Киев готов принять предложение Турции о проведении в Стамбуле переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но для этого необходимо согласие Москвы. "Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ. Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона", - подчеркнул украинский министр.

Двумя неделями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил себя в качестве посредника в конфликте вокруг Украины. 3 февраля турецкий лидер прибывает с визитом в Киев.

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