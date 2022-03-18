 Как белорусские ′′киберпартизаны′′ помогают Украине в войне с Россией | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Как белорусские ''киберпартизаны'' помогают Украине в войне с Россией

В интервью DW представитель инициативы рассказала, как хакер-активисты связаны с полком Калиновского и борются с российской агрессией.

Юлиана Шеметовец

Юлиана Шеметовец

Группа хакеров-активистов (или сокращенно: хактивистов) под названием "Киберпартизаны" появилась в Беларуси осенью 2020-го года в ответ на фальсификацию выборов в Беларуси, насилие со стороны силовиков и массовые репрессии. Команда анонимных ИТ-специалистов прославилась взломом системы с паспортными данными, "сливами" записей разговоров силовиков и чиновников, а в последнее время -  кибератаками на систему Белорусской железной дороги.

Юлиана Шеметовец - единственная представительница "киберпартизан", которая известна общественности. Недавно силовики разгромили ее квартиру в Минске, а после КГБ внес Юлиану в список "террористов". Интервью с ней мы записали до этого. 

DW: Юлиана, сколько хактивистов сейчас в составе "Киберпартизан"? 

Юлиана Шеметовец: С началом войны (в Украине - Ред.) много людей прибавилось, многие на данный момент хотят вступить в ряды "Киберпартизан". В последний раз, когда я спрашивала, нас было около 60 человек. Но не все эти люди участвуют в атаках и имеют доступ к определенным базам данных. До войны в составе было около 30 человек. 

- Хочется представить какой-то образ этих людей... 

- Мне тоже (смеется).

- Я правильно понимаю, что вы никого не знаете и ни с кем из них не встречались? 

- Нет, ни с кем не встречалась. Я вообще не знаю, кто там. Конечно, всегда есть маленькая вероятность, что там кто-то, кого я знаю или о ком слышала от знакомых. Но я не знаю их имена или где они находятся. Мое общение с "киберпартизанами" и их общение между собой происходит анонимно. Я только могу сказать, что это ребята с хорошим чувством юмора и рациональным подходом, которые верят в демократию и делают все возможное, чтобы построить демократическую систему в Беларуси. 

Атаки на БелЖД

- Какие акции "киберпартизан" вы считаете самыми успешными за последнее время? 

- Самой успешной была акция на железной дороге. Сейчас в Украине идет война, умирают люди. Поэтому было очень важно помочь украинцам и остановить движение российских поездов. Атаки на ЖД "киберпартизаны" начали обсуждать еще в 2021 году и пытались проникнуть в систему еще осенью. В декабре произошла первая атака. Она была непубличной, "киберпартизанам" было важно понять, какой будет реакция сотрудников ЖД.

После ввода российских войск на территорию Беларуси в январе произошла вторая атака. Она была публичной. Здесь было важно показать, что белорусы против возможной оккупации территории Беларуси и нахождения на ней российских войск. Когда началась война, произошли третья и четвертая атаки, которые на два дня полностью "вырубили" систему автоматики.  

- Какие у этого были последствия? 

- Система автоматики отвечает за переключение светофоров и движение стрел. Когда поезд подъезжает на опредленный участок, машинист смотрит на светофор или стрелки, чтобы понять, куда ехать. Эта система перестала работать, что, конечно, очень опасно. То есть людям нужно было вручную выполнять многие процессы, которые последние 20 лет были автоматизированы. При этом на БелЖД не хватает специалистов.

Конечно же, очень помогли еще "партизаны" на земле. В то время, как "киберпартизаны" атаковали систему, они осуществляли атаки на релейные шкафы. Совокупность этих факторов показала российскому режиму, что использовать БелЖД опасно. Они (российские власти - Ред.) попытались использовать коммерческие поезда, потому что знали, что "киберпартизаны" не будут их атаковать. У нас есть красные линии, своя этика. И самое главное правило - не влиять на жизнь обычных граждан. 

Сотрудничество с украинскими хактивистами и батальоном Калиновского

- "Киберпартизаны" с кем-то еще сотрудничают или действуют самостоятельно? 

- В основном они действуют самостоятельно, но с началом войны они активно общаются с украинскими хактивистами, предоставляют им информацию и определенные доступы, дают советы, потому что у них уже наработан опыт, рассказывают об ошибках и возможностях. 

- Вы сотрудничаете с официальными украинским структурами? 

- "Киберпартизаны" предоставляют им информацию, которая может быть важной. Они это делают либо напрямую, либо через батальон Кастуся Калиновского. Это могут быть, например, данные о местоположении российских или белорусских войск.

Российские танки доставляют в Беларусь, январь 2022 года

Российские танки доставляют в Беларусь, январь 2022 года

- А что связывает киберпартизан с батальоном Калиновского? 

- Они активно помогают батальону Кастуся Калиновского. В первую очередь, это проверка людей. Если человек хочет вступить в батальон, он сначала заполняет определенную форму, и эти данные потом проверяются "киберпартизанами". Таким способом отсеялось четыре агента спецслужб, которые пытались попась в батальон Кастуся Калиновского. 

- Как вы защищаете своих информантов? 

- Самое важное, что мы всегда проговариваем - это то, что лучше себя самого никто тебя не защитит. "Киберпартизаны" обычно публикуют инструкции по защите, например, как создать фейковый аккаунт в Telegram, какой VPN лучше установить, как пользоваться "партизанским" Telegram, который разработали "киберпартизаны". С его помощью можно поставить специальный код, при вводе которого, например, удаляются чаты или происходит отписка от определенных каналов.

Но это не значит, что "киберпартизаны" могут создать магический интернет или сайт, где все будет безопасно. Каждый должен брать на себя ответственность, а мы предоставляем всю нужную информацию и всегда готовы помочь, если что-то непонятно. 

Цена свободы

- Насколько долгосрочный план борьбы прописан у вас в манифесте? 

-  Борьба будет продолжаться, пока режим не будет полностью уничтожен в Беларуси и не будут произведены люстрации. 

- Наверное, для этого понадобится особенно много информации.  

-  Да, но при этом важно знать, что люстрировать всех невозможно и не надо. Очень многие люди просто выполняли команду. А те, которые давали команду, предстанут перед судом.  

- Из "киберпартизан" вы - единственная, кто открыто представляет хактивистов. Но ваша семья, близкие вам люди, наверняка, до сих пор находятся в Беларуси. Страшно ли вам за себя и за них? 

- Я бы не хотела отвечать на этот вопрос. Да, конечно, страшно. Но я ни с кем не общаюсь на эту тему, чтобы никого не подвергать риску. Наверное, это цена за свободу.

Смотрите также:

  • цепь солидарности в Минске - люди стоят с бело-красно-белым флагом

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи солидарности

    Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

  • Протестующие с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Дворовые протесты

    Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

  • На стене граффити, посвященные аварии на ЧАЭС

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Политические граффити

    В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

  • Белорусы с заклеенными красно-зеленой лентой глазами в видеоролике

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Видео-ролики

    К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

  • Люди с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи свободы в других городах Беларуси

    На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

  • Бело-красно-белый флаг в небе, прикрепленный к белым и красным воздушным шарам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белые флаги в небе

    В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

  • Плакаты Свободу Диме Яновскому в руках у людей, лиц которых не видно из-за плакатов

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Акции солидарности с политзаключенными

    Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

  • Импровизированный бело-красно-белый флаг на потоке лифта

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символика в лифтах

    Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

  • Рисунок на асфальте - Мы разам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Рисунки на асфальте

    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

  • наклейка на входе в лифт - бело-красно-белый флаг

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Наклейки в подъездах

    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

  • Пальцы руки, ногти которых выкрашены в белы и красный цвета

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белый маникюр

    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 26:00

Кто из Беларуси воюет на стороне Украины и почему? Европа в фокусе

Контекст

Кибепартизаны могут взломать все? Как защищены данные белорусов

"Киберпартизаны" заявляют, что могут взломать любую государственную базу данных. О низком уровне кибербезопасности свидетельствуют и сливы информации. Как же белорусы могут защитить личные данные?  

Валерий Цепкало: Война в Украине приближает победу демсил в Беларуси

Белорусы не несут ответственность за войну в Украине, потому что не выбирали Лукашенко, заявил в интервью DW Валерий Цепкало. Он уверен в неприятии войны против Украины в белорусском обществе.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Белорусы и война в Украине: есть ли раскол в белорусском обществе?  

Беларусь под санкциями: что будет с ценами, доходами и уровнем жизни  

Также по теме

Oktober 2019 *** Warum sind Weißrussen im IT-Bereich so erfolgreich? Gebäude des Hochtechnologieparks.

Как война РФ против Украины убивает IT-сферу в Беларуси 18.03.2022

Война России против Украины спровоцировала массовый отток айтишников из Беларуси. По словам экспертов, экономика может потерять до 4% ВВП. Как обстоят дела в IT-сфере сейчас?

Russische Militärtechnik an der Grenze zwischen Belarus und Ukraine Russischer Überfall auf die Ukraine Krieg in der Ukraine Russische Aggression gegen die Ukraine

Белорусы ведут против российских войск "рельсовую войну"? 28.03.2022

С начала войны в Украине минимум 8 белорусов задержали за "рельсовую войну" - повреждение инфраструктуры БелЖД и срыв графика движения российских эшелонов с военной техникой.

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 6, 2020: A law enforcement officer waves a Belarusian flag outside the Palace of the Republic in Independence Square before the start of the March of Unity held by opposition supporters. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS

"Киберпартизаны" взломали базу данных МВД. Что они рассказали DW 27.08.2021

"Киберпартизаны" заявили о взломе базы данных МВД Беларуси и не только. Кто эти люди, к какой информации они получили доступ? DW поговорила с представителем команды.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Bloomberg: В России впервые за 100 лет наступил дефолт по внешнему долгу  

El País: Саммит НАТО примет решение о крупнейшем военном развертывании со времен холодной войны  

Зеленский призвал жителей Беларуси не допустить втягивания страны в войну  