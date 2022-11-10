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Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Фото: DW
Полк Кастуся Калиновского
Публикации по теме
Белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, - в материалах DW.
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Контекст
Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск
Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск
Валерий Сахащик рассказал в интервью DW о Пригожине, планах Лукашенко и новой белорусской роте в составе ВСУ.
Конфликты
27.06.2023
27 июня 2023 г.
Жанчыны з палка Каліноўскага пра свой удзел у вайне
Жанчыны з палка Каліноўскага пра свой удзел у вайне
Беларускi з палка Каліноўскага распавялi DW пра тое, як уплываюць на службу стэрыатыпы пра слабых жанчын.
Общество
22.06.2023
22 июня 2023 г.
Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне
Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне
Белоруски из полка Калиновского рассказали DW о том, как влияют на службу стереотипы о слабых женщинах.
Общество
16.06.2023
16 июня 2023 г.
Как в Украине называют улицы именами белорусов
Как в Украине называют улицы именами белорусов
Вместо Минской - улица Жизневского: в Украине переименовывают улицы в честь белорусов, погибших за ее свободу на войне.
Конфликты
01.06.2023
1 июня 2023 г.
Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?
Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?
Статус соагрессора, преследования за антивоенную позицию - как война в Украине повлияла на общество в Беларуси и страну.
Политика
24.02.2023
24 февраля 2023 г.
Позняк и полк Калиновского хотят создать Совет безопасности
Позняк и полк Калиновского хотят создать Совет безопасности
Оппозиционный политик Позняк и белорусский полк Кастуся Калиновского хотят учредить новую военно-политическую структуру.
Политика
07.02.2023
7 февраля 2023 г.
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Возвращение Зенона: станет ли Позняк лидером оппозиции РБ?
Может ли Зенон Позняк, давно живущий в эмиграции, вернуться в реальную белорусскую политику?
Политика
06.02.2023
6 февраля 2023 г.
Как в Киеве прошел марш памяти погибших за Украину белорусов
На транспаранте, который несли участники акции, были портреты с именами 34 белорусов.
Общество
27.01.2023
27 января 2023 г.
Есть ли для добровольцев из РБ место в Украине после службы?
Добровольцам из Беларуси, воевавшим в рядах ВСУ, непросто остаться в Украине после демобилизации. Как решается проблема?
Общество
06.01.2023
6 января 2023 г.
Зачем полк Калиновского объединяется с "Киберпартизанами"?
Белорусский полк Кастуся Калиновского и "Киберпартизаны" провели совместную пресс-конференцию в Киеве.
Конфликты
06.12.2022
6 декабря 2022 г.
Где и как хоронят белорусов, погибших за Украину
Не менее 14 белорусов погибли, сражаясь за Украину. Что происходит с их телами, где упокоены добровольцы?
Конфликты
10.11.2022
10 ноября 2022 г.