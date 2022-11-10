  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Боец полка Калиновского
Фото: DW

Полк Кастуся Калиновского

Публикации по теме

Белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, - в материалах DW.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону

Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

Валерий Сахащик рассказал в интервью DW о Пригожине, планах Лукашенко и новой белорусской роте в составе ВСУ.
Конфликты27 июня 2023 г.
Наста "Север" Махамет з палка Калiноўскага

Жанчыны з палка Каліноўскага пра свой удзел у вайне

Жанчыны з палка Каліноўскага пра свой удзел у вайне

Беларускi з палка Каліноўскага распавялi DW пра тое, як уплываюць на службу стэрыатыпы пра слабых жанчын.
Общество22 июня 2023 г.
Наста "Север" Махамет з палка Калiноўскага

Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

Белоруски из полка Калиновского рассказали DW о том, как влияют на службу стереотипы о слабых женщинах.
Общество16 июня 2023 г.
Акция солидарности белорусов с Украиной. Львов, июнь 2022

Как в Украине называют улицы именами белорусов

Как в Украине называют улицы именами белорусов

Вместо Минской - улица Жизневского: в Украине переименовывают улицы в честь белорусов, погибших за ее свободу на войне.
Конфликты1 июня 2023 г.
Российские военные на учениях в Беларуси, декабрь 2022 года

Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Статус соагрессора, преследования за антивоенную позицию - как война в Украине повлияла на общество в Беларуси и страну.
Политика24 февраля 2023 г.
На пресс-конференции Зенона Позняка (второй справа) и представителей полка Калиновского, 7 февраля 2023 года

Позняк и полк Калиновского хотят создать Совет безопасности

Позняк и полк Калиновского хотят создать Совет безопасности

Оппозиционный политик Позняк и белорусский полк Кастуся Калиновского хотят учредить новую военно-политическую структуру.
Политика7 февраля 2023 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

В январе 2023-го Зенон Позняк приехал в Украину, выступил на марше в Киеве, побывал в Бахмуте

Возвращение Зенона: станет ли Позняк лидером оппозиции РБ?

Может ли Зенон Позняк, давно живущий в эмиграции, вернуться в реальную белорусскую политику?
Политика6 февраля 2023 г.
Елена, жена погибшего за Украину белоруса

Как в Киеве прошел марш памяти погибших за Украину белорусов

На транспаранте, который несли участники акции, были портреты с именами 34 белорусов.
Общество27 января 2023 г.
Белорусские добровольцы во время тренировок в Украине

Есть ли для добровольцев из РБ место в Украине после службы?

Добровольцам из Беларуси, воевавшим в рядах ВСУ, непросто остаться в Украине после демобилизации. Как решается проблема?
Общество6 января 2023 г.
Белорусские добровольцы во время тренировок в Украине

Зачем полк Калиновского объединяется с "Киберпартизанами"?

Белорусский полк Кастуся Калиновского и "Киберпартизаны" провели совместную пресс-конференцию в Киеве.
Конфликты6 декабря 2022 г.
Белорусские добровольцы во время тренировок в Украине

Где и как хоронят белорусов, погибших за Украину

Не менее 14 белорусов погибли, сражаясь за Украину. Что происходит с их телами, где упокоены добровольцы?
Конфликты10 ноября 2022 г.