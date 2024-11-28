Как устроена жизнь бывших белорусских добровольцев в Европе

После увольнения из ВСУ многие белорусские ветераны решают уехать в Европу, поскольку в Украине им сложно легализироваться. Как у них получается ресоциализироваться в Польше и Литве, рассказывает DW.

"Украинцам из-за меня будет стыдно"

Белорус Виктор (имя изменено) отправился на войну в Украине в 2022 году. В украинской армии он пробыл около года, а после решил уволиться и уехать жить в Польшу. С реабилитацией после контузии ему помогли местные врачи - их контакты у мужчины были от украинских специалистов.

В Варшаве ветеран подал ходатайство о политическом убежище, поскольку на родине ему угрожало уголовное преследование. И начал искать работу: белорусская компания, где до войны он был менеджером, не смогла принять его назад.

Белорусу казалось, что с военным опытом у него будет возможность устроиться в украинскую фирму в Польше. Но рекрутеры отказывали ему из-за белорусского гражданства, опасений, что у Виктора могут появиться симптомы ПТСР, или "стыда" среди работников:

"Говорили, что в компании есть украинцы, которые не воевали. И если меня нанять, им будет стыдно или неловко. Короче, переживали за настроение внутри команды", - рассказывает бывший военный.

Спустя полгода у белоруса закончились накопления, и он пошел работать на станцию техобслуживания автомобилей. Еще через два месяца ему ответили из белорусской компании, где прежде отказали, и пригласили снова сотрудничать.

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"Мы что, за это воевали?"

По словам Виктора, не все его бывшие побратимы хорошо адаптируются к мирной жизни. Особенно тяжело перемены даются ветеранам, которые попали на войну в 18 лет, когда у них еще не было никакой специальности: "Пришли в себя, а потом думают: работать курьером или на стройке? Начинается истерика: "Мы что, за это воевали? Чтобы тут на велосипеде по 12 часов ездить?" У людей на фоне этого начинает меняться представление о мире".

Как рассказывает Виктор, после новости о задержании во Вьетнаме Василия Веремейчика, у некоторых его побратимов начались психологические проблемы - "от суицида до бомжевания":

"Отсутствие хоть какого-то стабильного решения о будущем своей жизни приводит к тому, что каждые два часа у него новые идеи, а они превращаются в физические действия. Он говорит: "Еду на войну". Едет на войну, но выходит из поезда посреди Польши и говорит: "Еду в горы". Едет в горы, не доезжает до них и едет обратно в Варшаву. Там говорит: "Дайте мне лопату и пленку - выкопаю окоп и буду в нем жить".

“Не лучшее время моей жизни”

В Беларуси Антон (имя изменено) работал менеджером. В первый месяц полномасштабной войны он уехал воевать в составе ВСУ и провел на фронте 2 года, получив ранения головы и контузию. Сейчас 29-летний парень живет в Варшаве.

Увольнение из украинской армии он объясняет тем, что "пропала мотивация". Остаться в Украине мысли были, но не было перспектив к легализации в стране: "Отношение было как к вещи: если ты сюда приехал, значит, это тебе надо. Послушал истории своих друзей и понял, что это (легализоваться. - Ред.) нереально - даже военным с женами украинками отказывали, - только через коррупционные схемы. Плюс война сейчас - не лучшее время для жизни и развития. Я все-таки молодой парень".

В Варшаве Антон подал документы на убежище - ответ по своему делу он ждет уже 9 месяцев. Постоянной работы так и не появилось.

"Не скажу, что это самое лучшее время моей жизни, но какое есть, - делится с DW молодой человек. - Если на два года выпасть из колеи, то есть из работы, то потом тяжело в нее войти. Со старта я пошел работать в такси. Куда-то еще устроиться пытался - рынок сейчас очень сложный".

Ветеран думал получить новое образование: 5-6 раз писал, по его словам, в Свободный Белорусский университет (Вольны Беларускі Ўніверсітэт), но ему так и не ответили.

В Беларуси бойцов полка Калиновского считают наемниками. В случае экстрадиции на родине им грозит уголовная ответственность, на родственников "калиновцев" оказывается давление. Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

"Украина не рада видеть людей, которые за нее воевали"

Как рассказывает представитель ветеранской организации "Ассоциация белорусских добровольцев" Андрей Кушнеров, после увольнения из ВСУ большинство белорусов не могут остаться в Украине. Оснований ходатайствовать о ВНЖ у них нет, у некоторых заканчиваются белорусские паспорта: получить новые они не могут, а Украина не выдает им взамен никаких документов. "Украина не рада видеть людей, которые за нее воевали", - сетует Кушнеров.

Тогда бывшие добровольцы решают переехать в Европу. Большинство выбирает остановиться в Польше, поскольку по Дублинскому соглашению это для них первая страна въезда в Евросоюз, где они могут получить убежище. В Литву чаще едут те ветераны, которые жили там до начала полномасштабной войны в Украине, объясняет активист и бывший белорусский доброволец Александр Клочко.

Он считает, что поддержкой ветеранов должно заниматься белорусское гражданское общество. "Если это военный кейс, то его боятся, - констатирует Клочко, отмечая, что такое отношение распространяется и на семьи ветеранов. - Ну как можно называть военным кейс семьи погибшего белорусского добровольца? - недоумевает активист, настаивая на том, что речь идет о гуманитарной проблеме: - Это все те же вопросы, с которыми сталкиваются бывшие политзаключенные, выезжающие из Беларуси после тюрьмы".

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Нужна системная работа с сотнями людей

В Украине для помощи белорусским добровольцам действует центр реабилитации "Ланка". Его открыла белорусская правозащитница Татьяна Гацуро-Яворская. В Евросоюзе для белорусских добровольцев не существует подобных инициатив, утверждает Кушнеров.

По его мнению, бывшие белорусские добровольцы нуждаются в центре помощи, который находился бы в Европе. "Нужна системная работа с сотнями людей, а такое финансирование невозможно", - говорит активист.

Ассоциацию для помощи ветеранам создали в 2023 году бывшие и действующие белорусские добровольцы. В разное время, по словам Кушнерова, в организации было от сотни до двухсот военных - как уже уволенных, так и еще находящихся на службе. Фонд зарегистрирован в Польше, но внешнее финансирование для помощи ветеранам в Евросоюзе получить не удается.

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"Нам довольно четко дали понять, что никакой финансовой или юридической поддержки мы в принципе получить не можем, поскольку мы комбатанты, а это примерно как давать оружие", - рассказывает собеседник DW.

Активисты нашли психологов, которые согласились работать с белорусскими ветеранами и их семьями бесплатно. Члены ассоциации помогают друг другу и самостоятельно - советами по легализации и поиску работы или деньгами.

Кушнеров отмечает, что с проблемами в ресоциализации сталкиваются не все бывшие военные - по его оценке, речь примерно о 30 процентах. Это случаи, когда человеку сложно устроиться на работу, поскольку из-за войны прежние навыки потерялись и необходимо переучиваться.

"С семьями большие проблемы: и чтобы наладить понимание, и чтобы содержать ее. Был случай, когда человек вернулся, а у него онкология. Другой боец вернулся, и его жена бросила. Еще было самоубийство", - приводит представитель ассоциации примеры жизненных трудностей бывших белорусских добровольцев.

"Ответственность за них должна взять белорусская диаспора"

О необходимости поддерживать ветеранов ранее говорил Вадим Кабанчук, представитель Объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безопасности. 22 ноября он встретился с замминистра, главой отдела оборонной политики и стратегии Минобороны Чехии Ян Йирешем. Тогда Кабанчук заявил, что Чехия "не против" того, чтобы белорусские добровольцы проходили реабилитацию в ее медицинских центрах.

По мнению политика, формально ответственность за ресоциализациюбелорусских добровольцевлежит на Украине, но она, из-за боевых действий не может решить эту проблему. "Если мы говорим, что это наши белорусские ветераны, то ответственность за них должна взять белорусская диаспора. Потому что они на сегодняшний день отстаивают честь белорусского народа в глазах украинцев", - утверждает Кабанчук.

По оценкам Объединенного переходного кабинета, количество белорусов, которые прошли через подразделения в Украине, может исчисляться сотнями. По словам Вадима Кабанчука, кабинет занимается их интересами. "У нас уже были многие встречи с депутатами, правозащитниками, представителями украинской власти, где поднимались вопросы. Относительно недавно принято несколько законов, которые облегчают легализацию, получение документов и гражданства, в том числе получение офицерских званий для дальнейшего прохождения службы в армии", - говорит он.

Речь идет о принятом 20 августа законопроекте "о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины". Согласно ему, иностранцам или лицам без гражданства, которые воюют за Украину, будет разрешено получать ВНЖ или иммигрировать, даже если их документы просрочены. Граждане Беларуси и России, получившие украинский паспорт, при этом должны отказаться от родного в течение года после отмены военного положения.

На вопрос о помощи белорусским ветеранам в Украине пресс-служба полка Калиновского ответила, что у них в подразделении нет людей, которые занимаются этой проблемой.