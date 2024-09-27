Пленного белоруса хотят заочно судить в "ДНР". Что известно?

В Донецке в суд направлено дело бойца полка Калиновского Яна Дюрбейко, который попал в плен больше двух лет назад и о судьбе которого до сих пор ничего неизвестно.

17 сентября прокуратура так называемой "ДНР" направила в суд дело бойца полка Кастуся Калиновского (ПКК) Яна Дюрбейко, попавшего в плен в июне 2022 года. 28-летнего гражданина РБ заочно обвиняют по статье о наемничестве (ч.3 ст. 359 УК РФ). Также "калиновец" был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как такое возможно? DW поговорила с украинскими правозащитниками и сослуживцами Дюрбейко.

О пленных "калиновцах" ничего неизвестно больше двух лет

Ян Дюрбейко попал в плен во время боя под Лисичанском (Луганская область) 26 июня 2022 года вместе с еще одним бойцом ПКК Сергеем Дегтевым. Вскоре в российских пропагандистских каналах появились видео допросов "калиновцев", где они сообщают, что находятся в плену. На записи видно, что у Дюрбейко перебинтована кисть, у Дегтева заклеена рана на предплечье, но в целом они выглядят физически здоровыми. Еще в июле 2022 Украина включила Дюрбейко и Дегтева в списки для обмена военнопленными, но Россия в свои списки их не включает.

За более чем два года о белорусах почти не было новостей: неизвестно, ни где они содержатся, ни какое у них состояние здоровья. В июле 2023 тогдашний представитель Объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безопасности Валерий Сахащик рассказал порталу Zerkalo , что, по его информации, Дюрбейко и Дегтев живы, однако украинские спецслужбы, которые занимаются возвращением военнопленных, о них "ничего конкретного не говорят".

Материалы по делу Дюрбейко переданы в суд "ДНР"

В феврале 2024 издание "Медиазона" обнаружило имена белорусских добровольцев в базе розыска МВД России. 25 июля стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Яна Дюрбейко. 17 сентября Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы по делу Дюрбейко переданы в суд "ДНР".

"Калиновца" заочно обвиняют по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, "в период с февраля по июль 2022 года Дюрбейко принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника". Также сообщается, что за это он "получил вознаграждение" в размере более 300 тысяч российских рублей (около 3 тысяч евро).

И.о. командира полка Калиновского Павел Шурмей Фото: Privat

В полку Кастуся Калиновского предстоящий заочный суд над Дюрбейко никак не комментируют. По словам исполняющего обязанности командира ПКК Павла Шурмея, тема белорусских пленных очень болезненная. "О парнях почти два года ничего не слышно, о них нет никакой информации. Мы надеемся на лучшее и ждем", - говорит Шурмей.

Кого россияне объявляют в розыск?

"Хочется верить, что это новое дело против Тромбли (позывной Яна Дюрбейко. - Ред.), попытка его заочно осудить, свидетельствуют о том, что он жив", - отмечает, в свою очередь, военнослужащий ВСУ, сооснователь Ассоциации белорусских добровольцев Андрей Кушнеров.

То, что Дюрбейко объявили в розыск и намерены судить заочно, по его словам, "вполне нормальная практика". Кушнеров говорит, что кроме пленных россияне могут объявлять в розыск людей, которых считают погибшими: "Например, мой случай. На некоторых российских сайтах я числюсь погибшим еще с октября 2023 года в бою под Работино (Запорожская область), однако это не помешало меня тоже объявить в розыск".

В РФ разыскивает и белорусского добровольца Эдуарда Лобова, который погиб в 2023 году. "Судя по всему, путаница в самих российских органах", - констатирует собеседник.

Кушнеров также обращает внимание, что уже больше двух лет нет никакой информации о пленных "калиновцах", и что белорусской оппозиции следует чаще обсуждать вопрос об их освобождении как с украинской стороной, так и подключать для этого "какие-то международные связи".

Могут ли Дюрбейко передать Беларуси?

У украинских правозащитников также очень мало информации о пленных белорусах. "Проходила информация, что такие военнопленные действительно были в 2023 году. Где они находятся, что с ними - деталей никаких нет", - говорит представитель украинского Центра гражданских свобод, пожелавший сохранить анонимность. По мнению собеседника DW, проблема в том, что Россия в принципе игнорирует процедуру признания военнопленными и не сообщает никому, где такие люди находятся.

Правозащитник считает, что заочный суд над Яном Дюрбейко - "скорее всего, какое-то недоразумение". Также он отмечает, что подобный суд сам по себе является преступлением, потому что там "нет права на справедливый суд" и предъявляются обвинения, противоречащие международному праву: "По международному праву и по украинскому законодательству, официальная служба в Вооруженных силах не является наемничеством".

Центр гражданских свобод будет следить за процессом над "калиновцем", чтобы попытаться хоть что-то узнать о военнопленном. Подобные процессы, отмечает правозащитник, проходят быстро: все формальности занимают один-два месяца, а сами заседания - не больше пары дней.

DW поинтересовалась, могут ли пленного бойца ПКК передать Беларуси. Украинский правозащитник считает, что это возможно, хотя пока подобных случаев не было. В то же время он не исключает, что такое уголовное дело в РБ может быть засекречено. "Но мне сложно понять, зачем он (пленный. - Ред.) Беларуси, если там нет каких-то личных, скажем так, конфликтов с этим человеком", - добавляет представитель Центра гражданских свобод.